Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Оливер Бреуде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Команда Херенвен играла лучше в этом тайме.

47' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

47' Хорошую попытку сделал Версейрен Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

45' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Херенвен

43' Оооо... вот это был удар! Китолано Джошуа должен был забить с этой позиции.

43' Китолано Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Нуннели Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

39' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Херенвен

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Нуннели Че не смог попасть в створ ударом издали

21' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Китолано Джошуа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Оливер Бреуде из команды Херенвен подал угловой слева.

13' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи

8' Бохневич Павел получил желтую карточку от судьи

8' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

7' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля