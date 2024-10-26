Тур: 10. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 23556 Главный судья: Jannick van der Laan
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолNikolai Soeyset Hopland
8' Желтая карточкаБохневич Павел
9' Желтая карточкаОльссон Симон
2:0
58' ГолТренсков Якоб
65' Желтая карточкаВан Эе Эспен
71' Желтая карточкаMarvin Young
76' Желтая карточкаБрауэрс Люк
90'+7
Ход матча
4'
58'
2:0
65'
71'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
380 Количество передач 523
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Нападающий
-
-
39 _Isaiah A.
-
14 Levi Smans
-
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Рейт БойдЗащитник
-
15 Кляйн МайкЗащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
-
16 Бас ЮлианПолузащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Max de Ligt
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Херенвен
Спарта Роттердам
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
2.05
1.16
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
43
77
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|3
|0.3
|Николаеску Йон
|3
|0.3
|Брауэрс Люк
|2
|0.2
|Dimitris Rallis
|2
|0.2
|Ольссон Симон
|1
|0.1
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.1
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негли Камиель
|4
|0.4
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.2
|Клемент Пелле
|2
|0.2
|Нассо Мохамед
|1
|0.1
|Кинтеро Тео
|1
|0.1
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.1
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Китолано Джошуа
|0
|0
|Брим Шарль-Андреас
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бохневич Павел
|3
|0
|Ван Эе Эспен
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Dimitris Rallis
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|3
|1
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Клемент Пелле
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
|Marvin Young
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Херенвен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
0
5
Херенвен
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
30%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
25%
3
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
33%
4
31%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
5
25%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
3
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1
Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3
Результаты матчей
Херенвен
Спарта Роттердам
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
9:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|4