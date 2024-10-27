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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Утрехт
0:1
Второй тайм: 51'
Фейеноорд
0'
0:1
12' Гол
Карранса Хулиан
37' Желтая карточка
Йенсен Виктор

Ход матча

12'
0:1
Карранса Хулиан
(Буэно Уго)
37'
Йенсен Виктор
 
46'
Боздоган Джан
Фрауло Оскар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 118 Количество передач 236
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Фейеноорд
4.15
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Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
10
Бут
Тейлор
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
27
Миламбо
Антони
14
Пайшао
Игор
19
Карранса
Хулиан
Утрехт
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Фейеноорд

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

8.1%
29.7%
62.2%
3 победы 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.5%
40.5%
46%
5 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

8.1%
48.6%
43.3%
3 победы 18 ничьих 16 побед

История матчей

Э
4:2
К
2:1
Э
1:5
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭПО
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.31
0.9

Среднее время на гол

68
99

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

2.05
2.06

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.73
1.41

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.33
Ааронсон Пакстен 2 0.22
Ромени Оле 2 0.22
Катлайн Йоанн 2 0.22
Тоорнстра Йенс 1 0.11
Боздоган Джан 1 0.11
Виргевер Ник 1 0.11
Мин Давид 1 0.11
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Родригес Мигель 0 0
Фрауло Оскар 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 3 0.33
Тимбер Квинтен 3 (1) 0.33
Пайшао Игор 2 0.22
Хименес Сантьяго II 2 0.22
Карранса Хулиан 2 0.22
Миламбо Антони 2 0.22
Стенгс Келвин 1 0.11
Осман Ибрагим 1 0.11
Лотомба Жордан 1 0.11
Ин-Бом Хван 1 0.11
Ганцко Давид 1 0.11
Буэно Уго 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Огайо Ноа 3 0
Ромени Оле 2 0
Ааронсон Пакстен 2 0
Родригес Мигель 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Приске Бриан 1 0
Траунер Гернот 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
3
Утрехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Фейеноорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
15%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0

Результаты матчей

Утрехт
Фейеноорд

Точный счет

3:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:5
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:5
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 0:1 Заявка 9 7 1 1 15 - 9 22
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 9 5 4 0 20 - 8 19
4.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Утрехт
 0:1 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
4.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3.
Утрехт
 0:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Фейеноорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Ничья
    Фейеноорд
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    1.87
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