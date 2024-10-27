Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Матч остановлен

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

41' Буэно Уго пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

41' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

39' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Йенсен Виктор получил желтую карточку от судьи

37' Удар от ворот произведет Фейеноорд

37' Ааронсон Пакстен из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Фейеноорд

36' Ааронсон Пакстен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Удар от ворот произведет Утрехт

33' Буэно Уго не смог попасть в створ ударом издали

33' Ин-Бом Хван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Катлайн Йоанн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Карранса Хулиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Миламбо Антони нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

23' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Удар от ворот произведет Фейеноорд

20' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

19' Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Утрехт

16' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Фейеноорд

14' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Буэно Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Ин-Бом Хван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

3' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Утрехт начинает с центра поля