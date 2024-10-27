Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Эль-Каруани Суфьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

90' Тимбер Квинтен получил желтую карточку от судьи

88' Anis Hadj Moussa получил желтую карточку от судьи

88' Безумный фол. Anis Hadj Moussa грубо играет против соперника. Пострадал Ааронсон Пакстен

87' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

87' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

86' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Утрехт отменен из-за положения "вне игры".

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Утрехт

85' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Команда Фейеноорд довольна результатом к этому моменту.

84' Ин-Бом Хван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Ин-Бом Хван пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

82' Удар от ворот произведет Утрехт

82' Удар от ворот произведет Утрехт

82' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

80' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Тактическая замена. Осман Ибрагим уходит с поля и его заменяет Anis Hadj Moussa

77' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновлен

75' Буэно Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Боздоган Джан получил желтую карточку от судьи

74' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Фейеноорд

71' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Фейеноорд

67' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Хорошую попытку сделал Виргевер Ник . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ааронсон Пакстен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

62' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Фейеноорд

60' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Утрехт

59' Карранса Хулиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

54' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

53' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Фейеноорд

49' Пайшао Игор пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Утрехт

47' Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.

47' Осман Ибрагим из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Буэно Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

46' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля