Тур: 10. Стадион: Галгенваард. Зрители: 22396 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
12' ГолКарранса Хулиан
37' Желтая карточкаЙенсен Виктор
0:2
54' ГолТимбер Квинтен
75' Желтая карточкаБоздоган Джан
85' Undefined phrase: football_event_Огайо Ноа
88' Желтая карточкаХадж-Мусса Анис
90' Желтая карточкаТимбер Квинтен
90' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
90'+7
Ход матча
12'
0:1
37'
54'
0:2
75'
85'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
312 Количество передач 531
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
26
Дживайро
Рид
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Слити АйменНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Фейеноорд
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед
37 матчей
8.1%
29.7%
62.2%
3 победы 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.5%
40.5%
46%
5 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
8.1%
48.6%
43.3%
3 победы 18 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.31
0.9
Среднее время на гол
68
99
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
2.05
2.06
Среднее время на гол
43
43
Всего голов
64
52
Голов в среднем за матч
1.73
1.41
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.33
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.22
|Ромени Оле
|2
|0.22
|Катлайн Йоанн
|2
|0.22
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.11
|Боздоган Джан
|1
|0.11
|Виргевер Ник
|1
|0.11
|Мин Давид
|1
|0.11
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Родригес Мигель
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимбер Квинтен
|4 (1)
|0.44
|Уэда Аясэ
|3
|0.33
|Пайшао Игор
|2
|0.22
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.22
|Карранса Хулиан
|2
|0.22
|Миламбо Антони
|2
|0.22
|Стенгс Келвин
|1
|0.11
|Осман Ибрагим
|1
|0.11
|Лотомба Жордан
|1
|0.11
|Ин-Бом Хван
|1
|0.11
|Ганцко Давид
|1
|0.11
|Буэно Уго
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|3
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Ганцко Давид
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
3
Утрехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фейеноорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
14%
3
20%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
15%
4
20%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
6
67%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0
Результаты матчей
Утрехт
Фейеноорд
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:5
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
5
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
21
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|21 - 8
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|4