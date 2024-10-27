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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 22396 Главный судья: Линдхут Аллард
Утрехт
0:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
12' Гол
Карранса Хулиан
37' Желтая карточка
Йенсен Виктор
0:2
54' Гол
Тимбер Квинтен
75' Желтая карточка
Боздоган Джан
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Огайо Ноа
88' Желтая карточка
Хадж-Мусса Анис
90' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
90' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
90'+7

Ход матча

12'
0:1
Карранса Хулиан
(Буэно Уго)
37'
Йенсен Виктор
 
46'
Боздоган Джан
Фрауло Оскар
 
54'
0:2
Тимбер Квинтен
(Пайшао Игор)
57'
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
 
57'
Огайо Ноа
Мин Давид
 
70'
 
Зерруки Рамиз
Миламбо Антони
70'
 
Иванушец Лука
Карранса Хулиан
74'
Родригес Мигель
Бут Тейлор
 
75'
Боздоган Джан
 
78'
 
Хадж-Мусса Анис
Осман Ибрагим
78'
 
Смал Гийс
Буэно Уго
85'
Огайо Ноа
 
88'
 
Хадж-Мусса Анис
90'
 
Тимбер Квинтен
90'
 
Надже Крис-Кевин
Тимбер Квинтен
90'
Ааронсон Пакстен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 312 Количество передач 531
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
10
Бут
Тейлор
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
27
Миламбо
Антони
14
Пайшао
Игор
19
Карранса
Хулиан
Утрехт
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Фейеноорд

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

8.1%
29.7%
62.2%
3 победы 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.5%
40.5%
46%
5 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

8.1%
48.6%
43.3%
3 победы 18 ничьих 16 побед

История матчей

Э
4:2
К
2:1
Э
1:5
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭПО
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.31
0.9

Среднее время на гол

68
99

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

2.05
2.06

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.73
1.41

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.33
Ааронсон Пакстен 2 0.22
Ромени Оле 2 0.22
Катлайн Йоанн 2 0.22
Тоорнстра Йенс 1 0.11
Боздоган Джан 1 0.11
Виргевер Ник 1 0.11
Мин Давид 1 0.11
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Родригес Мигель 0 0
Фрауло Оскар 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.44
Уэда Аясэ 3 0.33
Пайшао Игор 2 0.22
Хименес Сантьяго II 2 0.22
Карранса Хулиан 2 0.22
Миламбо Антони 2 0.22
Стенгс Келвин 1 0.11
Осман Ибрагим 1 0.11
Лотомба Жордан 1 0.11
Ин-Бом Хван 1 0.11
Ганцко Давид 1 0.11
Буэно Уго 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Ааронсон Пакстен 3 0
Огайо Ноа 3 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 3 0
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Приске Бриан 1 0
Траунер Гернот 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0

Результаты матчей

Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
3
Утрехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фейеноорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
14%
3
20%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
15%
4
20%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0

Результаты матчей

Утрехт
Фейеноорд

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:5
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
5
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 5 4 0 21 - 8 19
4.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
4.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Твенте
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 0:0 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
12.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22396 болельщиков
  • 97'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Утрехт: 38%, Фейеноорд: 62%.
  • 96'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Фейеноорд контролирует мяч.
  • 96'
    Ааронсон Пакстен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
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