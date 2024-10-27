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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Сьон
2:1
Первый тайм: 45'
Санкт-Галлен
0'
1:0
9' Гол
Соргич Деян
1:1
15' Гол
Жеббель Виллем
2:1
29' Гол
Соргич Деян

Ход матча

9'
Соргич Деян
(Theo Berdayes)
1:0
15'
1:1
Жеббель Виллем
(Тома Бастьен)
29'
Соргич Деян
(Theo Bouchlarhem)
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Санкт-Галлен
2.26
3.60
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3.65
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Все Коэффициенты
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
9
Соргич
Деян
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
64
Стеванович
Михайло
24
Тома
Бастьен
7
Витциг
Кристиан
18
Мамбимби
Феликс
9
Жеббель
Виллем
Сьон
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-3-2

История личных встреч

Сьон
Санкт-Галлен

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
38.5%
21 победа 10 ничьих 0 побед

32 матча

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 24 победы

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед

58 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
22 победы 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

25.9%
32.8%
41.3%
15 побед 19 ничьих 24 победы

Второй тайм

36.2%
34.5%
29.3%
21 победа 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
4:0
С
0:4
С
2:7
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Голы

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

91
77

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Тотал матчей

2.5
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
34
Больше 59%
Меньше 41%
24
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 3 0.27
Шуареф Ильяс 2 0.18
Джокич Деян 2 0.18
Theo Berdayes 1 0.09
Буа Кевин 1 0.09
Christian Souza 1 0.09
Лаванши Нума 1 0.09
Шмид Йоэль 1 0.09
Ali Kabacalman 1 (1) 0.09
Фаюлу Тимоти 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.45
Гёртлер Лукас 3 0.27
Витциг Кристиан 2 0.18
Мамбимби Феликс 2 0.18
Аколо Чадрак 2 0.18
Сиссе Мустафа 1 0.09
Шмидт Исаак 1 0.09
Фалльци Альберт 1 0.09
Чобот Кевин 1 0.09
Милошевич Йован 1 (1) 0.09
Тома Бастьен 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Бальтазар 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Шуареф Ильяс 1 0
Соу Ноэ 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандермерш Юго 2 1
Гёртлер Лукас 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Кинтилья Хорди 2 0
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Чобот Кевин 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Витциг Кристиан 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
10
Сьон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
18%
3
16%
1-15
1
9%
6
32%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
3
16%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1
Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0

Результаты матчей

Сьон
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сьон
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
4.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Сьон
 2:1 11 4 3 4 13 - 12 15
7.
Ивердон
 11 4 3 4 14 - 16 15
8.
Санкт-Галлен
 1:2 11 4 2 5 19 - 15 14
9.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
3.
Сьон
 2:1 6 3 3 0 10 - 3 12
4.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Санкт-Галлен
 1:2 5 3 1 1 12 - 5 10
6.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Санкт-Галлен
 1:2 6 1 1 4 7 - 10 4
9.
Сьон
 2:1 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Theo Bouchlarhem сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • 15'
    Тома Бастьен сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Жеббель Виллем бьет в цель!
  • 9'
    Тео Бердайес сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Сьон.
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Сьон
Ничья
Санкт-Галлен
2.26
3.60
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3.65
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Где смотреть матч Сьон 2:1 Санкт-Галлен онлайн

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Сьон
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