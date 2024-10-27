Тур: 11. Стадион: Турбийон.
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолСоргич Деян
1:1
15' ГолЖеббель Виллем
2:1
29' ГолСоргич Деян
63' Желтая карточкаДиаби Абдулай
75' Желтая карточкаКинтилья Хорди
76' Желтая карточкаШмид Йоэль
2:2
84' ГолНоа Янник
90'+6
Ход матча
9'
1:0
15'
1:1
29'
2:1
63'
75'
76'
84'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
349 Количество передач 667
-
35 Владение мячом, % 65
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Сьон
Санкт-Галлен
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.8%
38.5%
21 победа 10 ничьих 0 побед
32 матча
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 24 победы
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед
58 матчей
37.9%
17.2%
44.9%
22 победы 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
25.9%
32.8%
41.3%
15 побед 19 ничьих 24 победы
Второй тайм
36.2%
34.5%
29.3%
21 победа 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
45
45
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
91
77
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Тотал матчей
2.5
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
34
Больше 59%
Меньше 41%
24
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|3
|0.27
|Шуареф Ильяс
|2
|0.18
|Джокич Деян
|2
|0.18
|Theo Berdayes
|1
|0.09
|Буа Кевин
|1
|0.09
|Christian Souza
|1
|0.09
|Лаванши Нума
|1
|0.09
|Шмид Йоэль
|1
|0.09
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.09
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|5 (1)
|0.45
|Гёртлер Лукас
|3
|0.27
|Витциг Кристиан
|2
|0.18
|Мамбимби Феликс
|2
|0.18
|Аколо Чадрак
|2
|0.18
|Сиссе Мустафа
|1
|0.09
|Чобот Кевин
|1
|0.09
|Шмидт Исаак
|1
|0.09
|Фалльци Альберт
|1
|0.09
|Ноа Янник
|1
|0.09
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.09
|Тома Бастьен
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Хефти Ниас
|1
|0
|Шуареф Ильяс
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Соу Ноэ
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Диаби Абдулай III
|3
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
4
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
10
Сьон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
30%
3
33%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
23%
4
19%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
4
19%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
31%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1
Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0
Результаты матчей
Сьон
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сьон
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
32
15
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
56
110
38
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|3.
|11
|6
|1
|4
|24 - 11
|19
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|20 - 16
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|20 - 15
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|18 - 19
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|11.
|11
|2
|2
|7
|11 - 19
|8
|12.
|11
|2
|1
|8
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|2.
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|10 - 4
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|18 - 6
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4