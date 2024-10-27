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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Сьон
2:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
9' Гол
Соргич Деян
1:1
15' Гол
Жеббель Виллем
2:1
29' Гол
Соргич Деян
63' Желтая карточка
Диаби Абдулай
75' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
76' Желтая карточка
Шмид Йоэль
2:2
84' Гол
Ноа Янник
90'+6

Ход матча

9'
Соргич Деян
(Theo Berdayes)
1:0
15'
1:1
Жеббель Виллем
(Тома Бастьен)
29'
Соргич Деян
(Theo Bouchlarhem)
2:1
59'
 
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
59'
 
Аколо Чадрак
Мамбимби Феликс
59'
 
Коницке Корсин
Стеванович Михайло
59'
 
Ноа Янник
Окороджи Чима
63'
 
Диаби Абдулай
75'
 
Кинтилья Хорди
76'
Christian Souza
Соргич Деян
 
76'
Миранчук Антон
Theo Bouchlarhem
 
76'
Шмид Йоэль
 
79'
 
Фабер Конрад
Вандермерш Юго
81'
Джокич Деян
Шуареф Ильяс
 
84'
2:2
Ноа Янник
(Чобот Кевин)
87'
Чипперфилд Лиам
Theo Berdayes
 
87'
Крониг Ян
Ali Kabacalman
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 349 Количество передач 667
  • 35 Владение мячом, % 65
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
9
Соргич
Деян
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
64
Стеванович
Михайло
24
Тома
Бастьен
7
Витциг
Кристиан
18
Мамбимби
Феликс
9
Жеббель
Виллем
Сьон
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-3-2

История личных встреч

Сьон
Санкт-Галлен

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.8%
38.5%
21 победа 10 ничьих 0 побед

32 матча

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 24 победы

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед

58 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
22 победы 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

25.9%
32.8%
41.3%
15 побед 19 ничьих 24 победы

Второй тайм

36.2%
34.5%
29.3%
21 победа 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
4:0
С
0:4
С
2:7
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Голы

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

91
77

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Тотал матчей

2.5
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
34
Больше 59%
Меньше 41%
24
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 3 0.27
Шуареф Ильяс 2 0.18
Джокич Деян 2 0.18
Theo Berdayes 1 0.09
Буа Кевин 1 0.09
Christian Souza 1 0.09
Лаванши Нума 1 0.09
Шмид Йоэль 1 0.09
Ali Kabacalman 1 (1) 0.09
Фаюлу Тимоти 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.45
Гёртлер Лукас 3 0.27
Витциг Кристиан 2 0.18
Мамбимби Феликс 2 0.18
Аколо Чадрак 2 0.18
Сиссе Мустафа 1 0.09
Чобот Кевин 1 0.09
Шмидт Исаак 1 0.09
Фалльци Альберт 1 0.09
Ноа Янник 1 0.09
Милошевич Йован 1 (1) 0.09
Тома Бастьен 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Бальтазар 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Шуареф Ильяс 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Соу Ноэ 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандермерш Юго 2 1
Кинтилья Хорди 3 0
Гёртлер Лукас 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Чобот Кевин 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Витциг Кристиан 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
10
Сьон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
30%
3
33%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
23%
4
19%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
4
19%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
31%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1
Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0

Результаты матчей

Сьон
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сьон
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
4.
Лугано
 0:0 11 5 4 2 15 - 12 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Санкт-Галлен
 11 4 3 4 20 - 15 15
7.
Ивердон
 11 4 3 4 14 - 16 15
8.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
9.
Сьон
 11 3 4 4 13 - 13 13
10.
Янг Бойз
 0:0 11 2 4 5 13 - 18 10
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лугано
 0:0 6 3 2 1 10 - 7 11
5.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
6.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Сьон
 6 2 4 0 10 - 4 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Янг Бойз
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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