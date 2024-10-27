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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
АЗ Алкмаар
1:0
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
0'
29' Желтая карточка
Мейнанс Свен
1:0
35' Пенальти
Пэрротт Трой

Ход матча

29'
Мейнанс Свен
 
35'
Пэрротт Трой
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 363 Количество передач 230
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.70
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4.20
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5.06
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Все Коэффициенты
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
6
Копмейнерс
Пер
34
Де
Вит
Меес
8
Класи
Йорди
14
Белич
Кристиян
30
Касиус
Денсо
10
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
9
Пэрротт
Трой
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
0:3
Э
5:1
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
5:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

3.17
2.43

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.08
1.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 6 (1) 0.6
Садик Ибраим 4 0.4
Мейнанс Свен 2 0.2
Ван Боммел Рубен 2 0.2
Мердинк Мекс 2 0.2
Касиус Денсо 1 0.1
Бюрместер Зико 1 0.1
Белич Кристиян 1 0.1
Класи Йорди 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Де Вит Меес 0 0
Гус Ваутер 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 2 0.2
Штоккерс Финн 2 0.2
Эдвардсен Виктор 2 0.2
Мартинсен Якоб 1 0.1
Наубер Геррит 1 0.1
Адеканье Бобби 1 0.1
Льянсана Энрик 1 0.1
Дейл Матс 1 (1) 0.1
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Мейнанс Свен 3 0
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
7
АЗ Алкмаар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
17%
1
9%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
9
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
9:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
9
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
3.
Аякс
 Заявка 8 6 1 1 18 - 7 19
4.
Фейеноорд
 Заявка 9 5 4 0 21 - 8 19
5.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 10 6 1 3 19 - 7 19
6.
Твенте
 Заявка 10 5 3 2 21 - 9 18
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
10.
Виллем II
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Хераклес
 Заявка 10 2 3 5 10 - 22 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
9.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
  • 47'
    Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Дейл Матс ослабляет давление, выбив мяч.
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    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    1.70
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    5.06
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