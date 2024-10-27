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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
АЗ Алкмаар
2:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
29' Желтая карточка
Мейнанс Свен
1:0
35' Пенальти
Пэрротт Трой
2:0
49' Гол
Касиус Денсо
2:1
51' Гол
Наубер Геррит
69' Желтая карточка
Касиус Денсо
2:2
85' Гол
Эдвардсен Виктор
86' Желтая карточка
Де Вит Меес
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Штоккерс Финн
90' Желтая карточка
Штоккерс Финн
90' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
90'+8

Ход матча

29'
Мейнанс Свен
 
35'
Пэрротт Трой
1:0
49'
Касиус Денсо
(Пэрротт Трой)
2:0
51'
2:1
Наубер Геррит
(Мартинсен Якоб)
64'
 
Антман Оливер
Эдвардсен Оливер
69'
Касиус Денсо
 
76'
 
Штоккерс Финн
Адеканье Бобби
81'
Лахдо Майкель
Касиус Денсо
 
81'
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
 
84'
 
Джеймс Деан
Aske Adelgaard
84'
 
Milan Smit
Линторст Эверт
85'
2:2
Эдвардсен Виктор
(Антман Оливер)
86'
Де Вит Меес
 
88'
Квакман Дэйв
Белич Кристиян
 
90'
 
Штоккерс Финн
90'
 
Штоккерс Финн
90'
 
Эдвардсен Виктор
90'
Аддай Джейден
Поку Эрнест
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 616 Количество передач 430
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
6
Копмейнерс
Пер
34
Де
Вит
Меес
8
Класи
Йорди
14
Белич
Кристиян
30
Касиус
Денсо
10
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
9
Пэрротт
Трой
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
0:3
Э
5:1
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
5:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

3.17
2.43

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.08
1.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 6 (1) 0.6
Садик Ибраим 4 0.4
Мейнанс Свен 2 0.2
Касиус Денсо 2 0.2
Ван Боммел Рубен 2 0.2
Мердинк Мекс 2 0.2
Бюрместер Зико 1 0.1
Белич Кристиян 1 0.1
Класи Йорди 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Де Вит Меес 0 0
Гус Ваутер 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 3 0.3
Эдвардсен Оливер 2 0.2
Штоккерс Финн 2 0.2
Наубер Геррит 2 0.2
Мартинсен Якоб 1 0.1
Адеканье Бобби 1 0.1
Льянсана Энрик 1 0.1
Дейл Матс 1 (1) 0.1
Линторст Эверт 0 0
Антман Оливер 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Мейнанс Свен 3 0
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
7
АЗ Алкмаар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
40%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
9:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
9
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
3.
Аякс
 Заявка 8 6 1 1 18 - 7 19
4.
Фейеноорд
 Заявка 9 5 4 0 21 - 8 19
5.
Твенте
 Заявка 10 5 3 2 21 - 9 18
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 9 17
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10.
Виллем II
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Хераклес
 Заявка 10 2 3 5 10 - 22 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
Весь список
  • 95'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Де Вит Меес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • 94'
    После проверки VAR рефери поменял решение - АЗ Алкмаар не будет бить пенальти!
  • 94'
    Тактическая замена. Поку Эрнест уходит с поля и его заменяет Аддай Джейден
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АЗ Алкмаар.
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