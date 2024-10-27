Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Г О О О О Л - Эдвардсен Виктор забивает с правой ноги!

85' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

82' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Aske Adelgaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

75' Касиус Денсо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

73' Эдвардсен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

73' Плогман Лука взял и забрал мяч на выходе

71' Матч возобновлен

70' Наубер Геррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Касиус Денсо получил желтую карточку от судьи

69' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновлен

63' Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

49' Г О О О О Л - Касиус Денсо забивает с правой ноги!

47' Касиус Денсо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.