Тур: 10. Стадион: АФАС. Главный судья: Мартенс Ричард
2:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаМейнанс Свен
1:0
35' ПенальтиПэрротт Трой
2:0
49' ГолКасиус Денсо
2:1
51' ГолНаубер Геррит
69' Желтая карточкаКасиус Денсо
2:2
85' ГолЭдвардсен Виктор
86' Желтая карточкаДе Вит Меес
90' Undefined phrase: football_event_Штоккерс Финн
90' Желтая карточкаШтоккерс Финн
90' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
90'+8
Ход матча
29'
35'
1:0
49'
2:0
51'
2:1
69'
85'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
616 Количество передач 430
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
16
Майкума
Сейя
34
Де
Вит
Меес
30
Касиус
Денсо
10
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Касиус ДенсоПолузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Зут ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
3.17
2.43
Среднее время на гол
28
37
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
2.08
1.54
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
58
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|6 (1)
|0.6
|Садик Ибраим
|4
|0.4
|Мейнанс Свен
|2
|0.2
|Касиус Денсо
|2
|0.2
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.2
|Мердинк Мекс
|2
|0.2
|Бюрместер Зико
|1
|0.1
|Белич Кристиян
|1
|0.1
|Класи Йорди
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|3
|0.3
|Эдвардсен Оливер
|2
|0.2
|Штоккерс Финн
|2
|0.2
|Наубер Геррит
|2
|0.2
|Мартинсен Якоб
|1
|0.1
|Адеканье Бобби
|1
|0.1
|Льянсана Энрик
|1
|0.1
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.1
|Линторст Эверт
|0
|0
|Антман Оливер
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Мейнанс Свен
|3
|0
|Деккер Максим
|1
|1
|Майкума Сейя
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
7
АЗ Алкмаар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
40%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
9:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
9
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
46
28
19
19
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|21 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 9
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|4