Тур: 10. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 30000 Главный судья: Хиглер Деннис
0'
1:0
38' Гол в свои воротаБенита Мимеирхель
2:0
42' ГолСалах-Эддин Анасс
3:0
59' ГолМеес Хилгерс
68' Undefined phrase: football_event_Стейн Сем
4:0
77' ГолЛаммерс Сэм
5:0
90' ГолВлап Михел
90'+4
Ход матча
38'
42'
2:0
59'
3:0
68'
77'
4:0
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
569 Количество передач 368
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
10
Shiloh
Zand
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Shiloh ZandПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мантел РобинВратарь
-
16 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jop Tijink
-
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
Хераклес
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
29 матчей
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.2
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.07
0.8
Среднее время на гол
84
112
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.66
1.24
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|8 (2)
|0.8
|Ламмерс Сэм
|4
|0.4
|Салах-Эддин Анасс
|2
|0.2
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.2
|Влап Михел
|1
|0.1
|Меес Хилгерс
|1
|0.1
|Эйтинг Карел
|1
|0.1
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.1
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Kulenovic
|4
|0.4
|Энгельс Марио
|3
|0.3
|Де Кеерсмакер Брайан
|1 (1)
|0.1
|Мирани Деймон
|1
|0.1
|Тальвитие Юхо
|1
|0.1
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
|Бесселинк Гийс
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|1
|Энгельс Марио
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
9
3
Твенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хераклес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
6
50%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
4
36%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
20%
4
33%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
17%
76-90
Пропущено
10
20
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
2
20%
1
5%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
10%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1
Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2
Хераклес
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2
Результаты матчей
Твенте
Хераклес
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Твенте
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
28
19
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|21 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 9
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|4