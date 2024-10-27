Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

84' Тактическая замена. Стейн Сем уходит с поля и его заменяет Harrie Kuster

84' Матч возобновлен

84' Энгельс Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Тальвитие Юхо выиграл воздушное противоборство у Матиас Кьело.

84' Удар от ворот произведет Хераклес

83' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

81' Матч остановлен

78' Тактическая замена. Макс Брюнс уходит с поля и его заменяет Матиас Кьело

78' Отличный командный гол!

77' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм забивает с левой ноги!

77' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Фабиан де Кейзер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков

73' Тальвитие Юхо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Твенте отменен из-за положения "вне игры".

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

68' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Хераклес

61' Оооо... вот это был удар! Даан Ротс должен был забить с этой позиции.

60' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Отличный командный гол!

58' Удар от ворот произведет Хераклес

56' Матч возобновлен

55' Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Хераклес

54' Стейн Сем нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

54' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Удар от ворот произведет Хераклес

53' Фабиан де Кейзер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Хераклес

51' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Влап Михел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Лтайеф Сайфалла . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Твенте

48' Удар от ворот произведет Хераклес

47' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

46' Удар от ворот произведет Хераклес

46' Лтайеф Сайфалла оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.