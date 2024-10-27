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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Хиглер Деннис
Твенте
5:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Бенита Мимеирхель
2:0
42' Гол
Салах-Эддин Анасс
3:0
59' Гол
Меес Хилгерс
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Стейн Сем
4:0
77' Гол
Ламмерс Сэм
5:0
90' Гол
Влап Михел
90'+4

Ход матча

38'
Бенита Мимеирхель
1:0
42'
Салах-Эддин Анасс
(Ламмерс Сэм)
2:0
56'
 
Брюин Джорди
Ван Кам Даниэль
56'
 
Тальвитие Юхо
Подгоряну Суф
59'
Меес Хилгерс
(Влап Михел)
3:0
62'
Лагербильке Густав
Меес Хилгерс
 
62'
Эйтинг Карел
Даан Ротс
 
64'
 
Хоогма Джастин
Shiloh Zand
68'
Стейн Сем
 
72'
 
Брюнс Томас
Хорнкамп Ииц
77'
Ламмерс Сэм
(Влап Михел)
4:0
78'
Кьёлё Матиас
Макс Брюнс
 
78'
Ван Хоренбек Алек
Лтайеф Сайфалла
 
84'
Кюстер Харри
Стейн Сем
 
90'
Влап Михел
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 569 Количество передач 368
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
30
Лтайеф
Сайфалла
10
Ламмерс
Сэм
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
9
Хорнкамп
Ииц
Твенте
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Хераклес

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

29 матчей

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.2
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.8

Среднее время на гол

84
112

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.66
1.24

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (2) 0.8
Ламмерс Сэм 4 0.4
Салах-Эддин Анасс 2 0.2
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.2
Влап Михел 1 0.1
Меес Хилгерс 1 0.1
Эйтинг Карел 1 0.1
Ван Хоренбек Алек 1 0.1
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Kulenovic 4 0.4
Энгельс Марио 3 0.3
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.1
Мирани Деймон 1 0.1
Тальвитие Юхо 1 0.1
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Влап Михел 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Бесселинк Гийс 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 1
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
3
Твенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хераклес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
6
50%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
4
36%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
20%
4
33%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
17%
76-90

Пропущено

10
20
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
2
20%
1
5%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
2
20%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
10%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1
Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2
Хераклес
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2

Результаты матчей

Твенте
Хераклес

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Твенте
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
7
2
8
2.5
1
9
2
8
3.5
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 5 4 0 21 - 8 19
4.
Твенте
 Заявка 10 5 3 2 21 - 9 18
5.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Хераклес
 Заявка 10 2 3 5 10 - 22 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
4.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
6.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Твенте: 61%, Хераклес: 39%.
  • 93'
    Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Месик Иван из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Брюнс Томас из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Г О О О О Л - Влап Михел первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 93'
    Брюин Джорди успешно блокирует удар.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Хоогма Джастин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Harrie Kuster
  • 92'
    Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Harrie Kuster наказан за толчок Жамбурек Ян
  • 90'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Твенте: 60%, Хераклес: 40%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Энгельс Марио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело
    • 89'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Матиас Кьело из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Брюнс Томас.
    • 89'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Месик Иван из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 87'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 87'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 86'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Твенте пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Твенте 5:0 Хераклес онлайн

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