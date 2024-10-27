Тур: 13. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Тукгаард Михаэль
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
43
Мбабу
Кевин
11
Осорио
Дарио
25
Кухта
Ян
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кухта ЯнНападающий
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
23 Tobias Bach
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
АГФ Орхус
39 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
33 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
25.6%
12.9%
24 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
28.2%
10.3%
24 победы 11 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
54 матча
61.1%
18.5%
20.4%
33 победы 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
24 победы 21 ничья 9 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
24 победы 18 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
54
Голов в среднем за матч
2.08
1.93
Среднее время на гол
43
46
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.21
1.08
Среднее время на гол
74
83
Всего голов
88
82
Голов в среднем за матч
1.63
1.52
Тотал матчей
2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
21
Больше 39%
Меньше 61%
33
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|4
|0.33
|Серенсен Оливер
|4
|0.33
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.25
|Букса Адам
|3
|0.25
|Осман Диао
|2
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.08
|Габриэль Адам
|1
|0.08
|Андерссон Йоэль
|1
|0.08
|Кухта Ян
|1
|0.08
|Осорио Дарио
|1
|0.08
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.08
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Гогорза Микель
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (2)
|0.58
|Бех Тобиас
|6
|0.5
|Мадсен Мадс Эмиль
|5
|0.42
|Андерсон Микаэль
|2
|0.17
|Линкс Гифт
|2
|0.17
|Беихмо Феликс
|1
|0.08
|Поульсен Николай
|1
|0.08
|Тингагер Фредерик
|1
|0.08
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Диао
|3
|1
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Осорио Дарио
|1
|1
|Франкулино
|2
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беихмо Феликс
|3
|1
|Поульсен Николай
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Йенсен-Эббью Йонас
|0
|1
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
17
Мидтьюлланн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АГФ Орхус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
2
12%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
24
25
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
13%
3
12%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
5
21%
6
24%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
7
29%
29%
3
12%
76-90
Пропущено
16
12
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
19%
2
17%
1-15
4
25%
4
33%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2
ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3
Результаты матчей
Мидтьюлланн
АГФ Орхус
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
52
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
102
66
39
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|2.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|24 - 16
|25
|3.
|0:0
|13
|6
|6
|1
|26 - 11
|24
|4.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|10.
|13
|3
|2
|8
|15 - 30
|11
|11.
|13
|1
|6
|6
|8 - 16
|9
|12.
|13
|1
|1
|11
|12 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|3.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|14 - 14
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Сённерйюск
|Камили Лирим
|6 (2)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3