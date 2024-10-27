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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тукгаард Михаэль
Мидтьюлланн
0:0
Первый тайм: 4'
АГФ Орхус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
АГФ Орхус
3.50
3.75
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3.60
Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
15
Соренсен
Кристиан
I
11
Осорио
Дарио
5
Мартинес
Эмилиано
24
Серенсен
Оливер
41
Гогорза
Микель
25
Кухта
Ян
18
Букса
Адам
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
26
Якоб
Андерсен
8
Андерсон
Микаэль
10
Арнстад
Кристиан
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
Мидтьюлланн
4-4-2
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

39 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
33 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
25.6%
12.9%
24 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
28.2%
10.3%
24 победы 11 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

54 матча

61.1%
18.5%
20.4%
33 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
24 победы 21 ничья 9 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
24 победы 18 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:1
ТМК
4:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

54
54

Голов в среднем за матч

2.08
1.93

Среднее время на гол

43
46

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.21
1.08

Среднее время на гол

74
83

Всего голов

88
82

Голов в среднем за матч

1.63
1.52

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
21
Больше 39%
Меньше 61%
33
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 4 0.33
Серенсен Оливер 4 0.33
Симсир Араль 3 (1) 0.25
Букса Адам 3 0.25
Осман Диао 2 0.17
Брюнхильдсен Ола 2 0.17
Чилуфя Эдвард 1 0.08
Габриэль Адам 1 0.08
Андерссон Йоэль 1 0.08
Кухта Ян 1 0.08
Осорио Дарио 1 0.08
Соренсен Мадс Бек 1 0.08
Мартинес Эмилиано 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Гогорза Микель 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (2) 0.58
Бех Тобиас 6 0.5
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.42
Андерсон Микаэль 2 0.17
Линкс Гифт 2 0.17
Беихмо Феликс 1 0.08
Поульсен Николай 1 0.08
Тингагер Фредерик 1 0.08
Каль Эрик 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Диао 3 1
Мартинес Эмилиано 3 0
Осорио Дарио 1 1
Франкулино 2 0
Букса Адам 1 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 1
Поульсен Николай 4 0
Андерсон Микаэль 3 0
Бех Тобиас 3 0
Якоб Андерсен 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Уве Реслер 2 0
Йенсен-Эббью Йонас 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
17
Мидтьюлланн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АГФ Орхус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
2
12%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

24
25
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
13%
3
12%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
5
21%
6
24%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
7
29%
29%
3
12%
76-90

Пропущено

16
12
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
19%
2
17%
1-15
4
25%
4
33%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2
ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 42%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
2
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
2
1.5
6
6
3
9
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
Мидтьюлланн
 0:0 13 7 4 2 24 - 16 25
3.
АГФ Орхус
 0:0 13 6 6 1 26 - 11 24
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 13 4 5 4 26 - 23 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 13 3 2 8 15 - 30 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 6 5 1 0 12 - 4 16
2.
АГФ Орхус
 0:0 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
АГФ Орхус
 0:0 6 2 3 1 8 - 4 9
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
Мидтьюлланн
 0:0 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Сённерйюск Камили Лирим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • 2'
    Андерсон Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    АГФ Орхус начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
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    Мидтьюлланн
    Ничья
    АГФ Орхус
    3.50
    3.75
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    3.60
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    Мидтьюлланн
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