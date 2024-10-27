  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 11161 Главный судья: Тукгаард Михаэль
Мидтьюлланн
2:0
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
34' Гол
Мбабу Кевин
50' Желтая карточка
Линкс Гифт
86' Желтая карточка
Мбабу Кевин
2:0
90' Гол
Франкулино
90' Желтая карточка
Франкулино
90'+6

Ход матча

34'
Мбабу Кевин
1:0
50'
 
Линкс Гифт
56'
Бисков Вальдемар
Гогорза Микель
 
56'
Кастильо Денил
Кухта Ян
 
63'
 
Пауэр Макс
Якоб Андерсен
74'
 
Дуэлунд Миккель
Арнстад Кристиан
75'
 
Баджи Юссуф
Мортенсен Патрик
81'
Жуниньо
Букса Адам
 
81'
Андерссон Йоэль
Соренсен Кристиан
 
85'
 
Tobias Anker
Далсгор Хенрик
85'
 
Tobias Bach
Линкс Гифт
86'
Мбабу Кевин
 
90'
Франкулино
Осорио Дарио
 
90'
Франкулино
2:0
90'
Франкулино
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 12
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 259 Количество передач 491
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
15
Соренсен
Кристиан
I
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
41
Гогорза
Микель
18
Букса
Адам
25
Кухта
Ян
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
26
Якоб
Андерсен
8
Андерсон
Микаэль
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Арнстад
Кристиан
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Мидтьюлланн
4-4-2
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

39 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
33 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
25.6%
12.9%
24 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
28.2%
10.3%
24 победы 11 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

54 матча

61.1%
18.5%
20.4%
33 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
24 победы 21 ничья 9 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
24 победы 18 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:1
ТМК
4:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

54
54

Голов в среднем за матч

2.08
1.93

Среднее время на гол

43
46

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.21
1.08

Среднее время на гол

74
83

Всего голов

88
82

Голов в среднем за матч

1.63
1.52

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
21
Больше 39%
Меньше 61%
33
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 5 0.38
Серенсен Оливер 4 0.31
Симсир Араль 3 (1) 0.23
Букса Адам 3 0.23
Осман Диао 2 0.15
Брюнхильдсен Ола 2 0.15
Чилуфя Эдвард 1 0.08
Габриэль Адам 1 0.08
Андерссон Йоэль 1 0.08
Кухта Ян 1 0.08
Осорио Дарио 1 0.08
Мбабу Кевин 1 0.08
Соренсен Мадс Бек 1 0.08
Мартинес Эмилиано 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Гогорза Микель 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (2) 0.54
Бех Тобиас 6 0.46
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.38
Андерсон Микаэль 2 0.15
Линкс Гифт 2 0.15
Беихмо Феликс 1 0.08
Поульсен Николай 1 0.08
Тингагер Фредерик 1 0.08
Каль Эрик 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Диао 3 1
Мартинес Эмилиано 3 0
Франкулино 3 0
Осорио Дарио 1 1
Мбабу Кевин 1 0
Букса Адам 1 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 1
Поульсен Николай 4 0
Андерсон Микаэль 3 0
Бех Тобиас 3 0
Якоб Андерсен 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Уве Реслер 2 0
Йенсен-Эббью Йонас 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Линкс Гифт 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
17
Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
АГФ Орхус
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
2
12%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

26
25
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
3
12%
3
12%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
6
23%
6
24%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
8
31%
3
12%
76-90

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
19%
2
14%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2
ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
11
2
1.5
6
7
3
10
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 16 27
2.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
3.
АГФ Орхус
 13 6 5 2 26 - 13 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 13 4 5 4 26 - 23 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 13 3 2 8 15 - 30 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 6 6 0 0 14 - 4 18
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Сённерйюск Камили Лирим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11161 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Мидтьюлланн: 35%, АГФ Орхус: 65%.
  • 96'
    Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Мидтьюлланн начинает контратаку
  • 96'
    Кастильо Денил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мидтьюлланн 2:0 АГФ Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный