Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Арнстад Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

38' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мидтьюлланн будет все-таки засчитан.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мидтьюлланн

34' Г О О О О Л - Мбабу Кевин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

33' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

30' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Арнстад Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

16' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

13' Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Осман Диао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

11' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

11' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Осман Диао выиграл воздушное противоборство у Тобиас Бех.

8' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

8' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

4' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру