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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Виборг
1:0
Первый тайм: 31'
Сённерйюск

Ход матча

4'
Мбом Жан-Мануэль
(Сёндергаард Мадс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Сённерйюск
1.76
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Все Коэффициенты
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
4
Бюрги
Николас
2
Несберг
Иван
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
6
Сёндергаард
Мадс
19
Лонвейк
Джастин
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
10
Йенсен
Исак
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
8
Lukas
Bjoerklund
6
Виндерслев
Расмус
7
Эмини
Сефер
24
Olti
Hyseni
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
Виборг
4-3-3
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Сённерйюск

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СД
2:2
ТМК
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

64
67

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 4 0.31
Jakob Nielsen 4 0.31
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.23
Sergio Andrade 2 0.15
Вестергорд Магнус 2 0.15
Anosike Ementa 2 0.15
Жуниор Ренато 1 0.08
Аниембе Даниэль 1 0.08
Радич Стипе 1 0.08
Мбом Жан-Мануэль 1 0.08
Бюрги Николас 1 0.08
Srdjan Kuzmic 1 0.08
Сёндергаард Мадс 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 5 0.38
Mads Agger 3 0.23
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.08
Хенде Марк-Даль 1 0.08
Jose Gallegos 1 0.08
Tobias Sommer 1 0.08
Линг Александр 1 0.08
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Эмини Сефер 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 1
Гроннинг Йеппе 4 0
Жуниор Ренато 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Mohamed Cherif 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Mads Agger 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Буск Якоб 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
2
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сённерйюск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
8
Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сённерйюск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

10
4
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
9%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
6
27%
4
31%
31-45
6
27%
2
15%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
2
15%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
7
33%
3
12%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
4
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2
Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3
Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2

Результаты матчей

Виборг
Сённерйюск

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Виборг
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
Мидтьюлланн
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
АГФ Орхус
 12 6 5 1 26 - 11 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 1:0 13 4 5 4 23 - 21 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 0:1 13 3 2 8 13 - 27 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 1:0 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 0:1 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 1:0 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 0:1 7 1 0 6 4 - 15 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 35%, Сённерйюск: 65%.
    • 25'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Mads Agger пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем
    • 24'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 24'
      Сёндергаард Мадс возвращается на поле.
    • 23'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сёндергаард Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 22'
      Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Сённерйюск
    1.76
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    4.20
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    4.30
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