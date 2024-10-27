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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 6227 Главный судья: Aydin Uslu
Виборг
4:2
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
4' Гол
Мбом Жан-Мануэль
2:0
43' Гол
Thomas Joergensen
49' Желтая карточка
Виндерслев Расмус
2:1
58' Пенальти
Камили Лирим
59' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
63' Желтая карточка
Anosike Ementa
65' Желтая карточка
Thomas Noergaard
68' Желтая карточка
Maxime Soulas
3:1
70' Пенальти
Йенсен Исак
73' Желтая карточка
Tobias Sommer
3:2
75' Гол
Линг Александр
4:2
82' Гол
Charly Horneman
90'+10

Ход матча

4'
Мбом Жан-Мануэль
(Сёндергаард Мадс)
1:0
43'
Thomas Joergensen
2:0
49'
 
Виндерслев Расмус
58'
2:1
Камили Лирим
58'
 
Линг Александр
Olti Hyseni
58'
 
Клюснер Тобиас
Дуру Чидибуде
59'
Лонвейк Джастин
 
63'
Jakob Nielsen
Лонвейк Джастин
 
63'
Жуниор Ренато
Anosike Ementa
 
63'
Charly Horneman
Ибрагим Саид
 
63'
Anosike Ementa
 
65'
 
Thomas Noergaard
65'
 
Tobias Sommer
Гретарссон Даниэль
68'
 
Maxime Soulas
70'
Йенсен Исак
3:1
73'
 
Tobias Sommer
75'
3:2
Линг Александр
(Камили Лирим)
82'
Charly Horneman
4:2
84'
Бундгаард Оливер
Thomas Joergensen
 
85'
 
Jose Gallegos
Lukas Bjoerklund
86'
 
Ivan Djantou
Mads Agger
90'
Srdjan Kuzmic
Сёндергаард Мадс
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 10
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 185 Количество передач 311
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
4
Бюрги
Николас
2
Несберг
Иван
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
6
Сёндергаард
Мадс
19
Лонвейк
Джастин
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
10
Йенсен
Исак
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
8
Lukas
Bjoerklund
6
Виндерслев
Расмус
7
Эмини
Сефер
24
Olti
Hyseni
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
Виборг
4-3-3
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Сённерйюск

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СД
2:2
ТМК
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

64
67

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 5 (1) 0.38
Jakob Nielsen 4 0.31
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.23
Sergio Andrade 2 0.15
Вестергорд Магнус 2 0.15
Anosike Ementa 2 0.15
Жуниор Ренато 1 0.08
Аниембе Даниэль 1 0.08
Радич Стипе 1 0.08
Мбом Жан-Мануэль 1 0.08
Charly Horneman 1 0.08
Thomas Joergensen 1 0.08
Бюрги Николас 1 0.08
Srdjan Kuzmic 1 0.08
Сёндергаард Мадс 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 6 (1) 0.46
Mads Agger 3 0.23
Линг Александр 2 0.15
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.08
Хенде Марк-Даль 1 0.08
Jose Gallegos 1 0.08
Tobias Sommer 1 0.08
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Эмини Сефер 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 1
Гроннинг Йеппе 4 0
Лонвейк Джастин 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Бюрги Николас 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Anosike Ementa 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Mohamed Cherif 2 0
Виндерслев Расмус 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Maxime Soulas 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Mads Agger 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Thomas Noergaard 1 0
Буск Якоб 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Tobias Sommer 1 0

Результаты матчей

Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
4
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сённерйюск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
8
Виборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сённерйюск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
3
12%
3
20%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
7
27%
4
27%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
3
12%
2
13%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
13%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
7
30%
4
13%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
22%
6
20%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2
Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3
Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2

Результаты матчей

Виборг
Сённерйюск

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Виборг
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
6
7
4
9
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:0 13 8 3 2 25 - 16 27
2.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
3.
АГФ Орхус
 0:1 13 6 5 2 26 - 12 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 13 4 5 4 26 - 23 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 13 3 2 8 15 - 30 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:0 6 6 0 0 13 - 4 18
2.
АГФ Орхус
 0:1 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 1:0 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 0:1 6 2 2 2 8 - 5 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Сённерйюск Камили Лирим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6227 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Виборг: 36%, Сённерйюск: 64%.
  • 100'
    Судья сигнализирует, что Jakob Vester из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Jose Gallegos
  • 99'
    Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 99'
    Клюснер Тобиас из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Виборг пытается что-то создать.
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