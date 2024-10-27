Тур: 13. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 6227 Главный судья: Aydin Uslu
4:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолМбом Жан-Мануэль
2:0
43' ГолThomas Joergensen
49' Желтая карточкаВиндерслев Расмус
2:1
58' ПенальтиКамили Лирим
59' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
63' Желтая карточкаAnosike Ementa
65' Желтая карточкаThomas Noergaard
68' Желтая карточкаMaxime Soulas
3:1
70' ПенальтиЙенсен Исак
73' Желтая карточкаTobias Sommer
3:2
75' ГолЛинг Александр
4:2
82' ГолCharly Horneman
90'+10
Ход матча
4'
43'
58'
2:1
59'
63'
65'
68'
70'
3:1
73'
75'
3:2
82'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
185 Количество передач 311
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
10
Йенсен
Исак
16
Буск
Якоб
24
Olti
Hyseni
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
31 Carl Nygaard
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Olti HyseniНападающий
-
15 Камили ЛиримНападающий
-
25 Mads AggerНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Сённерйюск
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
64
67
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|5 (1)
|0.38
|Jakob Nielsen
|4
|0.31
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.23
|Sergio Andrade
|2
|0.15
|Вестергорд Магнус
|2
|0.15
|Anosike Ementa
|2
|0.15
|Жуниор Ренато
|1
|0.08
|Аниембе Даниэль
|1
|0.08
|Радич Стипе
|1
|0.08
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0.08
|Charly Horneman
|1
|0.08
|Thomas Joergensen
|1
|0.08
|Бюрги Николас
|1
|0.08
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.08
|Сёндергаард Мадс
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|6 (1)
|0.46
|Mads Agger
|3
|0.23
|Линг Александр
|2
|0.15
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.08
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.08
|Jose Gallegos
|1
|0.08
|Tobias Sommer
|1
|0.08
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
|Эмини Сефер
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергорд Магнус
|4
|1
|Гроннинг Йеппе
|4
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Mohamed Cherif
|2
|0
|Виндерслев Расмус
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Maxime Soulas
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Mads Agger
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Thomas Noergaard
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Tobias Sommer
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
4
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сённерйюск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
8
Виборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сённерйюск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
3
12%
3
20%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
7
27%
4
27%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
3
12%
2
13%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
13%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
7
30%
4
13%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
22%
6
20%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2
Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3
Сённерйюск - Вайле 2:1 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2
Результаты матчей
Виборг
Сённерйюск
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Виборг
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
76
67
49
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 16
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|3.
|0:1
|13
|6
|5
|2
|26 - 12
|23
|4.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|10.
|13
|3
|2
|8
|15 - 30
|11
|11.
|13
|1
|6
|6
|8 - 16
|9
|12.
|13
|1
|1
|11
|12 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|13 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|4.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|5.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|14 - 14
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Сённерйюск
|Камили Лирим
|6 (2)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3