Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Виборг

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Бюрги Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Бюрги Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Лонвейк Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Виборг

44' Дуру Чидибуде плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

43' Г О О О О Л - Thomas Joergensen забивает ударом с левой ноги!

43' Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Виборг

42' Mads Agger навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Сёндергаард Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Сённерйюск

35' Удар от ворот произведет Виборг

35' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Виндерслев Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Максим Сулас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Lukas Bjoerklund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Mads Agger пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

31' Mads Agger выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сённерйюск

27' Гретарссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Камили Лирим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Mads Agger пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

23' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Сёндергаард Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Thomas Joergensen пробует нанести удар издали, но Якоб Буск держит все под контролем

20' Удар от ворот произведет Виборг

17' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эмини Сефер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Оггесен Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сённерйюск начинает с центра поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч