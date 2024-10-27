Тур: 13. Стадион: Брондбю. Главный судья: Сундберг Якоб
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
271 Количество передач 196
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
46 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Хенрик Х. Хансен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
64%
12 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед
40 матчей
20%
80%
0 побед 8 ничьих 32 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 15 ничьих 22 победы
Второй тайм
32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед
65 матчей
26.2%
24.6%
49.2%
17 побед 16 ничьих 32 победы
Первый тайм
18.5%
47.7%
33.8%
12 побед 31 ничья 22 победы
Второй тайм
21.5%
33.8%
44.7%
14 побед 22 ничьи 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.03
0.82
Среднее время на гол
87
110
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
1.7
1.28
Среднее время на гол
53
70
Всего голов
89
68
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
45
Больше 69%
Меньше 31%
20
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
17
Больше 26%
Меньше 74%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
65
86
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|6
|0.46
|Судзуки Юито
|3
|0.23
|Райович Милета
|3
|0.23
|Clement Bischoff
|2
|0.15
|Бундгаард Филип
|2
|0.15
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.15
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.08
|Дивкович Марко
|1
|0.08
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Греве Матиас
|1
|0.08
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.46
|Оскарссон Орри
|5
|0.38
|Классон Виктор
|4
|0.31
|Дикс Кевин
|3 (3)
|0.23
|Перейра Габриэл
|2
|0.15
|Дилейни Томас
|1
|0.08
|Маттссон Магнус
|1
|0.08
|Корнелиус Андреас
|1
|0.08
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.08
|Роберт Винисиус
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Лопес Маркос
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Бундгаард Филип
|2
|0
|Квистгарден Матиас
|2
|0
|Clement Bischoff
|2
|0
|Jesper Soerensen
|0
|1
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дилейни Томас
|4
|0
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Корнелиус Андреас
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Фрохолдт Виктор
|1
|0
|Шьяха Амин
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
12
13
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
6
27%
7
29%
29%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
14
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
17%
5
36%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5
Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5
Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1
Результаты матчей
Брондбю
Копенгаген
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
3:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
51
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
93
39
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 16
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|26 - 11
|23
|4.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|6.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|10.
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|11.
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|12.
|12
|0
|1
|11
|10 - 31
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|4.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|14 - 14
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3