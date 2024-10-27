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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
Брондбю
0:0
Второй тайм: 50'
Копенгаген
0'
25' Желтая карточка
Дилейни Томас

Ход матча

25'
 
Дилейни Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 271 Количество передач 196
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Копенгаген
2.75
3.55
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
37
Clement
Bischoff
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
7
Валлис
Николай
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
14
Корнелиус
Андреас
Брондбю
3-4-3
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
64%
12 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

40 матчей

20%
80%
0 побед 8 ничьих 32 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед

65 матчей

26.2%
24.6%
49.2%
17 побед 16 ничьих 32 победы

Первый тайм

18.5%
47.7%
33.8%
12 побед 31 ничья 22 победы

Второй тайм

21.5%
33.8%
44.7%
14 побед 22 ничьи 29 побед

История матчей

СД
3:1
СД
1:3
СД
1:2
КА
1:2
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.03
0.82

Среднее время на гол

87
110

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.7
1.28

Среднее время на гол

53
70

Всего голов

89
68

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
45
Больше 69%
Меньше 31%
20
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
17
Больше 26%
Меньше 74%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

65
86

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.46
Судзуки Юито 3 0.23
Райович Милета 3 0.23
Clement Bischoff 2 0.15
Бундгаард Филип 2 0.15
Йебоа Эммануэль 2 0.15
Себулонсен Себастьян 1 0.08
Дивкович Марко 1 0.08
Васс Даниэль 1 (1) 0.08
Греве Матиас 1 0.08
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 6 0.46
Оскарссон Орри 5 0.38
Классон Виктор 4 0.31
Дикс Кевин 3 (3) 0.23
Перейра Габриэл 2 0.15
Дилейни Томас 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Корнелиус Андреас 1 0.08
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.08
Роберт Винисиус 0 0
Фальк Расмус 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Бундгаард Филип 2 0
Квистгарден Матиас 2 0
Clement Bischoff 2 0
Jesper Soerensen 0 1
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Валлис Николай 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 4 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

12
13
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
6
27%
7
29%
29%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
14
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
17%
5
36%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5
Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5
Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1

Результаты матчей

Брондбю
Копенгаген

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
1
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
9
3
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
Мидтьюлланн
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
АГФ Орхус
 12 6 5 1 26 - 11 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 0:0 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 12 3 2 7 13 - 26 11
11.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 0:0 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 0:0 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 0:0 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 49'
    Брондбю начинает контратаку
  • 48'
    Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Дилейни Томас пострадал.
  • 48'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 47'
    Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Корнелиус Андреас из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 45'
      Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 59%, Копенгаген: 41%.
    • 44'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Копенгаген
    2.75
    3.55
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    3.60
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