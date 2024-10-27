Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Брондбю

45' Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

43' Удар от ворот произведет Копенгаген

43' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Гочолеишвили Гиорги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Брондбю

35' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

33' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

31' Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

27' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Эльюнусси Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Дилейни Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

23' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

19' Удар от ворот произведет Копенгаген

18' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Копенгаген

16' Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

12' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

10' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Дикс Кевин

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

6' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Копенгаген начинает с центра поля