  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 26075 Главный судья: Сундберг Якоб
Брондбю
0:0
Конец матча
Копенгаген
0'
25' Желтая карточка
Дилейни Томас
87' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
90' Желтая карточка
Радошевич Йосип
90' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
90'+6

Ход матча

25'
 
Дилейни Томас
62'
Дивкович Марко
Clement Bischoff
 
64'
 
Роберт Винисиус
Ачури Мохамед Элиас
74'
Райович Милета
Валлис Николай
 
76'
 
Маттссон Магнус
Классон Виктор
87'
Ванлерберге Йорди
 
88'
Бундгаард Филип
Судзуки Юито
 
90'
Радошевич Йосип
 
90'
Квистгарден Матиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 498 Количество передач 382
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
37
Clement
Bischoff
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
7
Валлис
Николай
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
14
Корнелиус
Андреас
Брондбю
3-4-3
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
64%
12 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

40 матчей

20%
80%
0 побед 8 ничьих 32 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед

65 матчей

26.2%
24.6%
49.2%
17 побед 16 ничьих 32 победы

Первый тайм

18.5%
47.7%
33.8%
12 побед 31 ничья 22 победы

Второй тайм

21.5%
33.8%
44.7%
14 побед 22 ничьи 29 побед

История матчей

СД
3:1
СД
1:3
СД
1:2
КА
1:2
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.03
0.82

Среднее время на гол

87
110

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.7
1.28

Среднее время на гол

53
70

Всего голов

89
68

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
59
Больше 91%
Меньше 9%
6
45
Больше 69%
Меньше 31%
20
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
17
Больше 26%
Меньше 74%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

65
86

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.46
Судзуки Юито 3 0.23
Райович Милета 3 0.23
Clement Bischoff 2 0.15
Бундгаард Филип 2 0.15
Йебоа Эммануэль 2 0.15
Себулонсен Себастьян 1 0.08
Дивкович Марко 1 0.08
Васс Даниэль 1 (1) 0.08
Греве Матиас 1 0.08
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 6 0.46
Оскарссон Орри 5 0.38
Классон Виктор 4 0.31
Дикс Кевин 3 (3) 0.23
Перейра Габриэл 2 0.15
Дилейни Томас 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Корнелиус Андреас 1 0.08
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.08
Роберт Винисиус 0 0
Фальк Расмус 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Квистгарден Матиас 3 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бундгаард Филип 2 0
Clement Bischoff 2 0
Jesper Soerensen 0 1
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Клейбер Шон 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Валлис Николай 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 4 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

12
13
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
2
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
6
27%
7
29%
29%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
14
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
17%
5
36%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5
Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5
Копенгаген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1

Результаты матчей

Брондбю
Копенгаген

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
9
4
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
Мидтьюлланн
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
АГФ Орхус
 12 6 5 1 26 - 11 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 12 3 2 7 13 - 26 11
11.
Люнгбю
 0:0 13 1 7 5 8 - 14 10
12.
Вайле
 0:0 13 0 2 11 10 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 0:0 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 0:0 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 0:0 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
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Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
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