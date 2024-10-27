Тур: 13. Стадион: Вейле. Главный судья: Lasse Graagaard
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
269 Количество передач 188
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
38
Чолина
Давид
32
Сторк
Янник
20
Классен
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Классен ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Люнгбю
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.45
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
94
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.23
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.15
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.15
|Барри Хамза
|1
|0.08
|Нгбакото Йени
|1
|0.08
|Йенсен Ричард
|1
|0.08
|Ювара Муса
|0
|0
|Леуритсен Тобиас
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.15
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.08
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.08
|Классен Леон
|1
|0.08
|Винтер Каспер
|1
|0.08
|Санграв Лаудж
|1
|0.08
|Michael Opoku
|1
|0.08
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ювара Муса
|4
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|3
|0
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Masaki Murata
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
|Oliver Provstgaard
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|4
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Классен Леон
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Morten Karlsen
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
|Baptiste Rolland
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Вайле
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
0
3
Вайле
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
16
6
1 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
5
31%
1
17%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
4
27%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
31
14
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
1
3%
4
29%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
3
10%
2
14%
31-45
10
32%
1
7%
46-60
6
19%
1
7%
61-75
7
23%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1
Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0
Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0
Результаты матчей
Вайле
Люнгбю
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вайле
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 16
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|26 - 11
|23
|4.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|10.
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|11.
|0:0
|13
|1
|7
|5
|8 - 14
|10
|12.
|0:0
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|4.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|14 - 14
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3