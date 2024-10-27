  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Вайле
0:0
Перерыв
Люнгбю
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Anders Jacobsen II

Ход матча

16'
Anders Jacobsen II
0:0
42'
 
Амон Джонатан
Michael Opoku
42'
 
Грегор Паскаль
Baptiste Rolland

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 269 Количество передач 188
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Люнгбю
2.80
3.37
Реклама, olimp.bet
3.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Векич
Игор
2
Гуннелунн
Томас
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
38
Чолина
Давид
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
10
Kristian
Kirkegaard
17
Эммануилидис
Димитриос
18
Anders
Jacobsen
II
37
Christian
Groendal
32
Сторк
Янник
4
Baptiste
Rolland
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
15
Michael
Opoku
Вайле
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Люнгбю

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.45
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
94

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.23
Kristian Kirkegaard 2 0.15
Эммануилидис Димитриос 2 0.15
Барри Хамза 1 0.08
Нгбакото Йени 1 0.08
Йенсен Ричард 1 0.08
Ювара Муса 0 0
Леуритсен Тобиас 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Christian Groendal 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.15
Гюткьяер Фредерик 1 0.08
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.08
Классен Леон 1 0.08
Винтер Каспер 1 0.08
Санграв Лаудж 1 0.08
Michael Opoku 1 0.08
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 3 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Oliver Provstgaard 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 4 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Классен Леон 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Варминг Магнус 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
Baptiste Rolland 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Вайле
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

0
3
Вайле
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
6
1 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
5
31%
1
17%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
4
27%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

31
14
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
1
3%
4
29%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
3
10%
2
14%
31-45
10
32%
1
7%
46-60
6
19%
1
7%
61-75
7
23%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1
Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0
Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0

Результаты матчей

Вайле
Люнгбю

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вайле
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
Мидтьюлланн
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
АГФ Орхус
 12 6 5 1 26 - 11 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 12 3 2 7 13 - 26 11
11.
Люнгбю
 0:0 13 1 7 5 8 - 14 10
12.
Вайле
 0:0 13 0 2 11 10 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 0:0 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 0:0 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 0:0 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Команда Вайле имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Вайле: 58%, Люнгбю: 42%.
  • 48'
    Судья сигнализирует, что Ван Брюген Дамиан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Гюткьяер Фредерик
  • 48'
    Винтер Каспер из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Лиссенс Лукас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Christian Gammelgaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Магнуссон Сайвар-Атли успешно блокирует удар.
  • 48'
    Хетеми Лундрим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Лиссенс Лукас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Санграв Лаудж получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Санграв Лаудж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Санграв Лаудж наказан за толчок Гуннелунн Томас
    • 45'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 45'
      Контроль мяча: Вайле: 59%, Люнгбю: 41%.
    • 44'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 44'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 44'
      Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Люнгбю
    2.80
    3.37
    Реклама, olimp.bet
    3.40
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вайле 0:0 Люнгбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вайле
    Люнгбю
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный