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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Вайле
2:0
Конец матча
Люнгбю
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Anders Jacobsen II
1:0
51' Гол
Леуритсен Тобиас
58' Желтая карточка
Гуннелунн Томас
2:0
62' Гол
Ювара Муса
76' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
90'+7

Ход матча

16'
Anders Jacobsen II
0:0
42'
 
Амон Джонатан
Michael Opoku
42'
 
Грегор Паскаль
Baptiste Rolland
51'
Леуритсен Тобиас
(Anders Jacobsen II)
1:0
58'
Гуннелунн Томас
 
59'
Ювара Муса
Эммануилидис Димитриос
 
62'
Ювара Муса
(Christian Groendal)
2:0
64'
 
Абубакари Малик
Гюткьяер Фредерик
64'
 
Варминг Магнус
William Kumado
67'
Нгбакото Йени
Christian Groendal
 
67'
Хюйбер Лука
Гуннелунн Томас
 
67'
Йебоа Эммануэль
Anders Jacobsen II
 
72'
 
Хебо Матиас
Винтер Каспер
76'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
82'
Барри Хамза
Леуритсен Тобиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 422
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Векич
Игор
2
Гуннелунн
Томас
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
38
Чолина
Давид
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
10
Kristian
Kirkegaard
17
Эммануилидис
Димитриос
18
Anders
Jacobsen
II
37
Christian
Groendal
32
Сторк
Янник
4
Baptiste
Rolland
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
15
Michael
Opoku
Вайле
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Люнгбю

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.45
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
94

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.23
Kristian Kirkegaard 2 0.15
Эммануилидис Димитриос 2 0.15
Ювара Муса 1 0.08
Барри Хамза 1 0.08
Леуритсен Тобиас 1 0.08
Нгбакото Йени 1 0.08
Йенсен Ричард 1 0.08
Anders Jacobsen II 0 0
Christian Groendal 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.15
Гюткьяер Фредерик 1 0.08
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.08
Классен Леон 1 0.08
Винтер Каспер 1 0.08
Санграв Лаудж 1 0.08
Michael Opoku 1 0.08
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 3 0
Гуннелунн Томас 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Oliver Provstgaard 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 4 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Классен Леон 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ромер Марсель 1 0
Варминг Магнус 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
Baptiste Rolland 1 0

Результаты матчей

Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Вайле
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

0
3
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
8
1 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
7%
2
25%
1-15
4
27%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

31
16
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
1
3%
4
25%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
10
32%
2
13%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
7
23%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1
Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0
Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0

Результаты матчей

Вайле
Люнгбю

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вайле
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
2.
Мидтьюлланн
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
АГФ Орхус
 12 6 5 1 26 - 11 23
4.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 1:0 13 4 5 4 23 - 21 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 0:1 13 3 2 8 13 - 27 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 1:0 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 0:1 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 1:0 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 0:1 7 1 0 6 4 - 15 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вайле заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вайле: 48%, Люнгбю: 52%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 97'
    Нгбакото Йени оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Вайле начинает контратаку
  • 96'
    Ван Брюген Дамиан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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