Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Йебоа Эммануэль из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Грегор Паскаль нанес удар головой, но Игор Векич спокойно отбил мяч.

86' Классен Леон из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Хюйбер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Классен Леон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Удар от ворот произведет Вайле

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Классен Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

77' Ювара Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Магнуссон Сайвар-Атли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Амон Джонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Удар от ворот произведет Вайле

73' Классен Леон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Люнгбю

69' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Вайле

68' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

63' Фантастический гол, где все сам сделал Ювара Муса

62' Г О О О О Л - Ювара Муса забивает с правой ноги!

62' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

60' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Гуннелунн Томас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

58' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Эммануилидис Димитриос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Классен Леон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Удар от ворот произведет Вайле

51' Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас забивает с левой ноги!

51' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Люнгбю

50' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

48' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

46' Лиссенс Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.