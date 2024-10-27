Тур: 11. Стадион: Летцигрунд.
0'
4' Желтая карточкаРуй Стив
0:1
32' ГолКутеса Дерек
0:2
51' ГолКутеса Дерек
62' Желтая карточкаКривелли Энцо
64' Желтая карточкаГомез Мариано
0:3
65' ГолСтеванович Мирослав
66' Желтая карточкаКонде Шейк
Ход матча
4'
32'
34'
51'
62'
64'
65'
66'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Keyan Varela
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Цюрих
Серветт
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
32 матча
37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.31
Среднее время на гол
62
68
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
48
43
Голов в среднем за матч
1.5
1.34
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|5
|0.45
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.36
|Катич Никола
|2
|0.18
|Шуиар Мунир
|1
|0.09
|Красничи Бледиан
|1
|0.09
|Гомез Мариано
|1
|0.09
|Камбери Линдрит
|1
|0.09
|Эммануэль Умех
|1
|0.09
|Joseph Saboko
|1
|0.09
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|8
|0.73
|Стеванович Мирослав
|3
|0.27
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.27
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.09
|Ондуа Гаэль
|1
|0.09
|Руй Стив
|1
|0.09
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.09
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|3
|1
|Гомез Мариано
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|2
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
9
9
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
2
11%
3
18%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
5
28%
5
29%
29%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
3
18%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1
Результаты матчей
Цюрих
Серветт
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
19
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|11
|7
|2
|2
|20 - 16
|23
|2.
|2:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|3.
|0:3
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|4.
|11
|6
|1
|4
|24 - 11
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|20 - 16
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|20 - 15
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|18 - 19
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|11.
|11
|2
|2
|7
|11 - 19
|8
|12.
|11
|2
|1
|8
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|3:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|4.
|0:3
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|10 - 4
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|11.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|2.
|0:3
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|18 - 6
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4