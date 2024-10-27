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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Цюрих
1:3
Конец матча
Серветт
0'
4' Желтая карточка
Руй Стив
0:1
32' Гол
Кутеса Дерек
0:2
51' Гол
Кутеса Дерек
62' Желтая карточка
Кривелли Энцо
64' Желтая карточка
Гомез Мариано
0:3
65' Гол
Стеванович Мирослав
66' Желтая карточка
Конде Шейк
80' Желтая карточка
Консейсау Родригу
1:3
90' Гол
Переа Хуан
90' Желтая карточка
Переа Хуан
90'+4
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Камбери
Линдрит
20
Calixte
Ligue
17
Конде
Шейк
7
Красничи
Бледиан
21
Эммануэль
Умех
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
31
Уаттара
Тьемоко
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Цюрих
3-4-2-1
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Серветт

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

32 матча

37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.31

Среднее время на гол

62
68

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.38

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

48
43

Голов в среднем за матч

1.5
1.34

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.55
Маркезано Антонио 4 (2) 0.36
Катич Никола 2 0.18
Шуиар Мунир 1 0.09
Красничи Бледиан 1 0.09
Гомез Мариано 1 0.09
Камбери Линдрит 1 0.09
Эммануэль Умех 1 0.09
Joseph Saboko 1 0.09
Окита Жонатан 0 0
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 8 0.73
Стеванович Мирослав 4 0.36
Кривелли Энцо 3 (2) 0.27
Цунэмото Кэйго 1 0.09
Ондуа Гаэль 1 0.09
Руй Стив 1 0.09
Симбаколи Мамаду 1 0.09
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 1
Гомез Мариано 4 0
Конде Шейк 4 0
Крюезиу Мирлинд 2 1
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Calixte Ligue 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 2 1
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0

Результаты матчей

Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
5
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
9
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
2
11%
3
15%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
6
30%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
5
26%
3
15%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
2
14%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1

Результаты матчей

Цюрих
Серветт

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
3
2
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
6
5
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 7 2 2 20 - 17 23
2.
Лугано
 11 6 3 2 17 - 12 21
3.
Цюрих
 11 6 3 2 19 - 14 21
4.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Санкт-Галлен
 11 4 3 4 20 - 15 15
7.
Ивердон
 11 4 3 4 14 - 16 15
8.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
9.
Сьон
 11 3 4 4 13 - 13 13
10.
Янг Бойз
 11 2 3 6 13 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
5.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
6.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Сьон
 6 2 4 0 10 - 4 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
4.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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      Руй Стив получил желтую карточку от судьи
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