Тур: 11. Стадион: Летцигрунд.
0'
4' Желтая карточкаРуй Стив
0:1
32' ГолКутеса Дерек
0:2
51' ГолКутеса Дерек
62' Желтая карточкаКривелли Энцо
64' Желтая карточкаГомез Мариано
0:3
65' ГолСтеванович Мирослав
66' Желтая карточкаКонде Шейк
80' Желтая карточкаКонсейсау Родригу
1:3
90' ГолПереа Хуан
90' Желтая карточкаПереа Хуан
90'+4
Ход матча
4'
32'
34'
51'
62'
64'
65'
66'
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
256 Количество передач 241
-
52 Владение мячом, % 48
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Keyan Varela
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Цюрих
Серветт
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
32 матча
37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.31
Среднее время на гол
62
68
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
48
43
Голов в среднем за матч
1.5
1.34
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.55
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.36
|Катич Никола
|2
|0.18
|Шуиар Мунир
|1
|0.09
|Красничи Бледиан
|1
|0.09
|Гомез Мариано
|1
|0.09
|Камбери Линдрит
|1
|0.09
|Эммануэль Умех
|1
|0.09
|Joseph Saboko
|1
|0.09
|Окита Жонатан
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|8
|0.73
|Стеванович Мирослав
|4
|0.36
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.27
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.09
|Ондуа Гаэль
|1
|0.09
|Руй Стив
|1
|0.09
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.09
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|1
|Гомез Мариано
|4
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|2
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
5
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
9
9
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
2
11%
3
15%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
6
30%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
5
26%
3
15%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
2
14%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0
Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1
Результаты матчей
Цюрих
Серветт
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
110
47
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4