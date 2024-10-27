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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Лугано
2:0
Второй тайм: 75'
Янг Бойз
0'
1:0
18' Гол
Алиседа Игнасио
24' Желтая карточка
Гргич Анто
2:0
33' Гол
Махмуд Хадж
36' Желтая карточка
Хусич Анел
71' Желтая карточка
Бро-Гийяр Закари

Ход матча

18'
Алиседа Игнасио
(Пржибылко Каспер)
1:0
24'
Гргич Анто
 
33'
Махмуд Хадж
(Алиседа Игнасио)
2:0
36'
 
Хусич Анел
46'
 
Аджам Жауэн
Ньясс Шейх
46'
 
Лакомий Лукаш
Конте Абду
58'
 
Виржиньюс Алан
Монтейро Джоэл
58'
 
Ганвула Сильвер
Элиа Мешак
62'
Думбия Усман
Бислими Уран
 
70'
 
Црновршанин Садин
Хусич Анел
71'
Бро-Гийяр Закари
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Янг Бойз
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3.65
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3.60
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
25
Бислими
Уран
31
Алиседа
Игнасио
93
Пржибылко
Каспер
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
23
Бенито
Лорис
5
Хусич
Анел
22
Конте
Абду
39
Малес
Дариан
20
Ньясс
Шейх
7
Угринич
Филип
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
77
Монтейро
Джоэл
Лугано
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
84.6%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

38 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.7%
36.8%
39.5%
9 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.4%
26.3%
55.3%
7 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.05
0.84

Среднее время на гол

85
106

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.26
1.89

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

63
52

Голов в среднем за матч

1.66
1.37

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 4 0.36
Штеффен Ренато 3 0.27
Пржибылко Каспер 3 0.27
Махмуд Хадж 2 0.18
Маю Хишам 1 0.09
Вляди Шкельчим 1 0.09
Бислими Уран 1 0.09
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.36
Ганвула Сильвер 4 0.36
Иттен Седрик 2 0.18
Угринич Филип 1 0.09
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Усман 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Штеффен Ренато 2 0
Гргич Анто 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Мацек Роман 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Лаупер Сандро 2 1
Угринич Филип 3 0
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Хусич Анел 2 0
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
2
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Янг Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Лугано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Янг Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
5
42%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
5
45%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0

Результаты матчей

Лугано
Янг Бойз

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лугано
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 3:0 11 7 2 2 20 - 16 23
2.
Лугано
 2:0 11 6 3 2 17 - 12 21
3.
Цюрих
 0:3 11 6 3 2 18 - 14 21
4.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Санкт-Галлен
 11 4 3 4 20 - 15 15
7.
Ивердон
 11 4 3 4 14 - 16 15
8.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
9.
Сьон
 11 3 4 4 13 - 13 13
10.
Янг Бойз
 0:2 11 2 3 6 13 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:0 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 3:0 5 4 0 1 10 - 9 12
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Цюрих
 0:3 6 3 2 1 9 - 7 11
5.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
6.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Сьон
 6 2 4 0 10 - 4 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 0:2 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 3:0 6 3 2 1 10 - 7 11
2.
Цюрих
 0:3 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
4.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Лугано
 2:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Янг Бойз
 0:2 6 1 1 4 7 - 13 4
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Лугано.
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    Лугано
    Ничья
    Янг Бойз
    2.25
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    3.65
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    3.60
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