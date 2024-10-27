Тур: 11. Стадион: Корнаредо.
0'
1:0
18' ГолАлиседа Игнасио
24' Желтая карточкаГргич Анто
2:0
33' ГолМахмуд Хадж
36' Желтая карточкаХусич Анел
71' Желтая карточкаБро-Гийяр Закари
Ход матча
18'
24'
33'
2:0
36'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
39
Малес
Дариан
20
Ньясс
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
22 Конте АбдуЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
84.6%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
38 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
23.7%
36.8%
39.5%
9 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.4%
26.3%
55.3%
7 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.05
0.84
Среднее время на гол
85
106
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
2.26
1.89
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
63
52
Голов в среднем за матч
1.66
1.37
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиседа Игнасио
|4
|0.36
|Штеффен Ренато
|3
|0.27
|Пржибылко Каспер
|3
|0.27
|Махмуд Хадж
|2
|0.18
|Маю Хишам
|1
|0.09
|Вляди Шкельчим
|1
|0.09
|Бислими Уран
|1
|0.09
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|4
|0.36
|Ганвула Сильвер
|4
|0.36
|Иттен Седрик
|2
|0.18
|Угринич Филип
|1
|0.09
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Усман
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|3
|1
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Угринич Филип
|3
|0
|Ньясс Шейх
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Хусич Анел
|2
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
2
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Янг Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Лугано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Янг Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
5
42%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
5
45%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0
Результаты матчей
Лугано
Янг Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лугано
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|11
|7
|2
|2
|20 - 16
|23
|2.
|2:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|3.
|0:3
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|4.
|11
|6
|1
|4
|24 - 11
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|20 - 16
|18
|6.
|11
|4
|3
|4
|20 - 15
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|18 - 19
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|11.
|11
|2
|2
|7
|11 - 19
|8
|12.
|11
|2
|1
|8
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|3:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|4.
|0:3
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|10 - 4
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|11.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|2.
|0:3
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|18 - 6
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4