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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Лугано
2:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
18' Гол
Алиседа Игнасио
24' Желтая карточка
Гргич Анто
2:0
33' Гол
Махмуд Хадж
36' Желтая карточка
Хусич Анел
71' Желтая карточка
Бро-Гийяр Закари
81' Желтая карточка
Атекаме Закари
85' Желтая карточка
Лакомий Лукаш
85' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
90'+4
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
25
Бислими
Уран
31
Алиседа
Игнасио
93
Пржибылко
Каспер
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
23
Бенито
Лорис
5
Хусич
Анел
22
Конте
Абду
39
Малес
Дариан
20
Ньясс
Шейх
7
Угринич
Филип
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
77
Монтейро
Джоэл
Лугано
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
84.6%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

38 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
8 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.7%
36.8%
39.5%
9 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.4%
26.3%
55.3%
7 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.05
0.84

Среднее время на гол

85
106

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.26
1.89

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

63
52

Голов в среднем за матч

1.66
1.37

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 4 0.36
Штеффен Ренато 3 0.27
Пржибылко Каспер 3 0.27
Махмуд Хадж 2 0.18
Маю Хишам 1 0.09
Вляди Шкельчим 1 0.09
Бислими Уран 1 0.09
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.36
Ганвула Сильвер 4 0.36
Иттен Седрик 2 0.18
Угринич Филип 1 0.09
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Думбия Усман 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Штеффен Ренато 2 0
Гргич Анто 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Мацек Роман 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Лаупер Сандро 2 1
Угринич Филип 3 0
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Хусич Анел 2 0
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Лакомий Лукаш 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Атекаме Закари 1 0

Результаты матчей

Лугано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
2
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
5
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
1
6%
5
45%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
4
18%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0
Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0

Результаты матчей

Лугано
Янг Бойз

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лугано
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 7 2 2 20 - 17 23
2.
Лугано
 11 6 3 2 17 - 12 21
3.
Цюрих
 11 6 3 2 19 - 14 21
4.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Санкт-Галлен
 11 4 3 4 20 - 15 15
7.
Ивердон
 11 4 3 4 14 - 16 15
8.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
9.
Сьон
 11 3 4 4 13 - 13 13
10.
Янг Бойз
 11 2 3 6 13 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
5.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
6.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Сьон
 6 2 4 0 10 - 4 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
4.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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