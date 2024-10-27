Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Аякс

49' Бош Йессе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Аякс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Тахирович Бенджамин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Бробби Брайан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

45' Хорошую попытку сделал Классен Дэви . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Траоре Бертран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

39' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

37' Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали

36' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Аякс

23' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

22' Матч возобновлен

22' Бош Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Аякс

18' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Бош Йессе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Кян Ваесен бьет со штрафного в створ, но Диант Рамаж держит все под контролем

15' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Виллем II пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виллем II

12' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Аякс

8' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О О Л - Классен Дэви из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Томас Дидийон прыгнул не в ту сторону.

6' После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аякс

2' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч