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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
1:0
Второй тайм: 55'
Виллем II
0'
1:0
6' Пенальти
Классен Дэви
55' Желтая карточка
Гааей Антон

Ход матча

6'
Классен Дэви
1:0
55'
Гааей Антон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 415 Количество передач 222
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

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Аякс
Ничья
Виллем II
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40
Рамай
Диант
24
Ругани
Даниэле
15
Бас
Юри
13
Каплан
Ахметджан
3
Гааей
Антон
33
Тахирович
Бенджамин
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
18
Классен
Дэви
5
Вейндал
Оуэн
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
1
Дидийон
Томас
6
Ламбер
Борис
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
25
Тирпан
Микаэль
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
Аякс
3-5-2
Виллем II
5-3-2

История личных встреч

Аякс
Виллем II

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

27 матчей

81.5%
7.4%
11.1%
22 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

74.1%
7.4%
18.5%
20 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:4
Э
1:4
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:3
К
5:0
Э
1:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
1:1
Э
5:0
Э
5:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
4:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

3.5
2.62

Среднее время на гол

25
34

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

97
180

Всего голов

61
41

Голов в среднем за матч

2.26
1.52

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

39
59

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 4 (1) 0.5
Траоре Бертран 3 0.38
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.38
Акпом Чуба 2 0.25
Хато Йоррель 1 0.13
Годс Мика 1 0.13
Тейлор Кеннет 1 0.13
Ренсх Девайн 1 0.13
Хлинссон Кристиан 1 0.13
Бас Юри 1 0.13
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.3
Сандра Сиссе 3 0.3
Мервелд Ринго 2 0.2
Бош Йессе 1 0.1
_Amar Fatah 1 0.1
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 3 0
Хендерсон Джордан 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Гааей Антон 1 0
Годс Мика 1 0
Хато Йоррель 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Дидийон Томас 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Ламбер Борис 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Виллем II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
4
Аякс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Виллем II
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
4
33%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
3
25%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1
Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Виллем II
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2
Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1

Результаты матчей

Аякс
Виллем II

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аякс
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
1
2.5
1
4
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
4
2.5
1
8
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
3.
Аякс
 1:0 Заявка 8 6 1 1 18 - 7 19
4.
Фейеноорд
 Заявка 9 5 4 0 21 - 8 19
5.
Твенте
 Заявка 10 5 3 2 21 - 9 18
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 0:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Хераклес
 Заявка 10 2 3 5 10 - 22 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
Весь список
  • 52'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 51'
    Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали
  • 50'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 50'
    Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, Виллем II: 43%.
  • 50'
    Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 49'
    Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Амин Лачкар из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 50'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 49'
      Бош Йессе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 47'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Амин Лачкар из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
    • 46'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Дидийон Томас из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тахирович Бенджамин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 45'
      Бехоунек Рафаэл успешно блокирует удар.
    • 45'
      Бробби Брайан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Классен Дэви. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Траоре Бертран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 44'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 43'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Сигургейрссон Рунар Тор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бехоунек Рафаэл
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 41'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Кян Ваесен выиграл воздушное противоборство у Бас Юри.
    • 41'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 41'
      Тирпан Микаэль выиграл воздушное противоборство у Бробби Брайан.
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 39'
      Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 38'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 37'
      Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 36'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 34'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 33'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 33'
      Ламбер Борис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ламбер Борис из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Бехоунек Рафаэл из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Каплан Ахметджан из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Бош Йессе.
    • 31'
      Ламбер Борис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 28'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бош Йессе
    • 27'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Кян Ваесен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бас Юри
    • 26'
      Аякс контролирует мяч.
    • 25'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 25'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 23'
      Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
    • 23'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Бош Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Аякс контролирует мяч.
    • 21'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 19'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 19'
      Сигургейрссон Рунар Тор из команды Виллем II своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 18'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • 17'
      Бас Юри из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Бош Йессе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Кян Ваесен бьет со штрафного в створ, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, Виллем II: 39%.
    • 15'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Виллем II пробьет пенальти!
    • 14'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виллем II.
    • 14'
      Каплан Ахметджан задерживает мяч рукой
    • 13'
      Ругани Даниэле из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 13'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 12'
      Тирпан Микаэль из команды Виллем II толкнул локтем оппонента. Это Тахирович Бенджамин заработал фол
    • 12'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 11'
      Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Виллем II: 32%.
    • 9'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 9'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 8'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Г О О О О О Л - Классен Дэви из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Томас Дидийон прыгнул не в ту сторону.
    • 6'
      ПЕНАЛЬТИ - Дидийон Томас из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бробби Брайан.
    • 6'
      После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 60%, Виллем II: 40%.
    • 5'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аякс.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 2'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Виллем II начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Виллем II
    1.38
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    9.00
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