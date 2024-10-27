Тур: 10. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Нихуйс Бас
Ход матча
6'
1:0
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
711 Количество передач 471
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
14
Сандра
Сиссе
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 _Amar Fatah
-
-
50 Per van Loon
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Виллем II
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
27 матчей
81.5%
7.4%
11.1%
22 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
74.1%
7.4%
18.5%
20 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
34
Голов в среднем за матч
3.5
2.62
Среднее время на гол
25
34
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
0.92
0.5
Среднее время на гол
97
180
Всего голов
61
41
Голов в среднем за матч
2.26
1.52
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
39
59
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.5
|Траоре Бертран
|3
|0.38
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.38
|Акпом Чуба
|2
|0.25
|Хато Йоррель
|1
|0.13
|Годс Мика
|1
|0.13
|Тейлор Кеннет
|1
|0.13
|Ренсх Девайн
|1
|0.13
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.13
|Бас Юри
|1
|0.13
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|3 (2)
|0.3
|Сандра Сиссе
|3
|0.3
|Мервелд Ринго
|2
|0.2
|Бош Йессе
|1
|0.1
|_Amar Fatah
|1
|0.1
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|3
|0
|Гааей Антон
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Бош Йессе
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Дидийон Томас
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|_Amar Fatah
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
6
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Виллем II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
4
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Виллем II
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
4
33%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1
Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Виллем II
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2
Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1
Результаты матчей
Аякс
Виллем II
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аякс
Виллем II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
37
35
19
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|21 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|4