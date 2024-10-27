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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
1:0
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
6' Пенальти
Классен Дэви
54' Желтая карточка
Гааей Антон
90'+5

Ход матча

6'
Классен Дэви
1:0
54'
Гааей Антон
 
64'
Тейлор Кеннет
Вейндал Оуэн
 
64'
Шутало Йосип
Ругани Даниэле
 
70'
 
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
70'
 
_Amar Fatah
Сандра Сиссе
70'
 
Низе Роб
Сигургейрссон Рунар Тор
77'
Хендерсон Джордан
Траоре Бертран
 
77'
Годс Мика
Тахирович Бенджамин
 
82'
 
Miodrag Pivas
Amine Lachkar
84'
Хато Йоррель
Классен Дэви
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 711 Количество передач 471
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
24
Ругани
Даниэле
15
Бас
Юри
13
Каплан
Ахметджан
3
Гааей
Антон
33
Тахирович
Бенджамин
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
18
Классен
Дэви
5
Вейндал
Оуэн
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
1
Дидийон
Томас
6
Ламбер
Борис
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
25
Тирпан
Микаэль
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
Аякс
3-5-2
Виллем II
5-3-2

История личных встреч

Аякс
Виллем II

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

27 матчей

81.5%
7.4%
11.1%
22 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

74.1%
7.4%
18.5%
20 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:4
Э
1:4
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:3
К
5:0
Э
1:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
1:1
Э
5:0
Э
5:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
4:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

3.5
2.62

Среднее время на гол

25
34

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

97
180

Всего голов

61
41

Голов в среднем за матч

2.26
1.52

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

39
59

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 4 (1) 0.5
Траоре Бертран 3 0.38
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.38
Акпом Чуба 2 0.25
Хато Йоррель 1 0.13
Годс Мика 1 0.13
Тейлор Кеннет 1 0.13
Ренсх Девайн 1 0.13
Хлинссон Кристиан 1 0.13
Бас Юри 1 0.13
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.3
Сандра Сиссе 3 0.3
Мервелд Ринго 2 0.2
Бош Йессе 1 0.1
_Amar Fatah 1 0.1
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 3 0
Гааей Антон 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Годс Мика 1 0
Хато Йоррель 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Дидийон Томас 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Ламбер Борис 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Виллем II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
4
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Виллем II
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
4
33%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1
Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Виллем II
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2
Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1

Результаты матчей

Аякс
Виллем II

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аякс
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
7
3
5
2.5
1
9
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
3.
Аякс
 Заявка 8 6 1 1 18 - 7 19
4.
Фейеноорд
 Заявка 9 5 4 0 21 - 8 19
5.
Твенте
 Заявка 10 5 3 2 21 - 9 18
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Хераклес
 Заявка 10 2 3 5 10 - 22 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Аякс вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, Виллем II: 40%.
  • 95'
    Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Каплан Ахметджан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • Первый тайм
    • 52'
      Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Амин Лачкар из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 50'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 49'
      Бош Йессе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 47'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Амин Лачкар из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
    • 46'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Дидийон Томас из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тахирович Бенджамин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 45'
      Бехоунек Рафаэл успешно блокирует удар.
    • 45'
      Бробби Брайан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Классен Дэви. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Траоре Бертран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 44'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 43'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Сигургейрссон Рунар Тор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бехоунек Рафаэл
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 41'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Кян Ваесен выиграл воздушное противоборство у Бас Юри.
    • 41'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 41'
      Тирпан Микаэль выиграл воздушное противоборство у Бробби Брайан.
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 39'
      Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 38'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 37'
      Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 36'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 34'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 33'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 33'
      Ламбер Борис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ламбер Борис из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Бехоунек Рафаэл из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Каплан Ахметджан из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Бош Йессе.
    • 31'
      Ламбер Борис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 28'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бош Йессе
    • 27'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Кян Ваесен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бас Юри
    • 26'
      Аякс контролирует мяч.
    • 25'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 25'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 23'
      Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
    • 23'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Бош Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Аякс контролирует мяч.
    • 21'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 62%, Виллем II: 38%.
    • 19'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 19'
      Сигургейрссон Рунар Тор из команды Виллем II своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 18'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • 17'
      Бас Юри из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Бош Йессе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Кян Ваесен бьет со штрафного в створ, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, Виллем II: 39%.
    • 15'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Виллем II пробьет пенальти!
    • 14'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виллем II.
    • 14'
      Каплан Ахметджан задерживает мяч рукой
    • 13'
      Ругани Даниэле из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 13'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 12'
      Тирпан Микаэль из команды Виллем II толкнул локтем оппонента. Это Тахирович Бенджамин заработал фол
    • 12'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 11'
      Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Виллем II: 32%.
    • 9'
      Виллем II контролирует мяч.
    • 9'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 8'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Г О О О О О Л - Классен Дэви из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Томас Дидийон прыгнул не в ту сторону.
    • 6'
      ПЕНАЛЬТИ - Дидийон Томас из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бробби Брайан.
    • 6'
      После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 60%, Виллем II: 40%.
    • 5'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аякс.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 2'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Виллем II начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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