Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ван ден Бомен Бранко пробует нанести удар издали, но Томас Дидийон держит все под контролем

86' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Томми Сент-Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Томми Сент-Яго выиграл воздушное противоборство у Бробби Брайан

82' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

80' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновится спорным мячом

78' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

77' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

76' Бокила Лотетека нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

73' Тейлор Кеннет нанес удар головой, но Томас Дидийон спокойно отбил мяч.

73' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Тактическая замена. Сигургейрссон Рунар Тор уходит с поля и его заменяет Роб Низе

70' Тактическая замена. Сандра Сиссе уходит с поля и его заменяет Amar Fatah

67' Тейлор Кеннет нанес удар головой, но Томас Дидийон спокойно отбил мяч.

67' Траоре Бертран из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Гааей Антон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Хорошую попытку сделал Вейндал Оуэн . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали

50' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника