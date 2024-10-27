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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 7'
Осасуна
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Реал Сосьедад 84.5% (98)
X 9.5% (11)
Осасуна 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Ничья
Осасуна
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
17
Гомес
Серхио
4
Субименди
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
24
Сучич
Лука
23
Браис
Мендес
7
Барренечеа
Андер
9
Оскарссон
Орри
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.7%
57.1%
17.2%
9 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:2
ЛЛ
0:1
КК
0:2
ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Среднее время на гол

58
81

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.83
0.76

Среднее время на гол

108
117

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

76
95

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 2 0.2
Оскарссон Орри 2 0.2
Браис Мендес 1 0.1
Оярсабаль Микель 1 0.1
Субименди Мартин 1 0.1
Сучич Лука 1 0.1
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.4
Бретонес Абель 2 0.2
Сарагоса Брайан 1 0.1
Гарсия Рубен 1 0.1
Гарсия Рауль 1 0.1
Торро Лукас 1 0.1
Орос Аймар 1 0.1
Бойомо Флавьян 1 0.1
Ибаньес Пабло 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Умар Садик 1 0
Браис Мендес 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Субименди Мартин 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 3 0
Монкайола Хон 3 0
Морено Висенте 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Бойомо Флавьян 2 0
Сарагоса Брайан 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Катена Алехандро 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бретонес Абель 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
10
Реал Сосьедад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Осасуна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
63%
2
15%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2
Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Осасуна

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
7.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 16 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 11 3 4 4 8 - 8 13
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
20.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Весь список
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    Прогнозы 116
    Реал Сосьедад 84.5% (98)
    X 9.5% (11)
    Осасуна 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Осасуна
    1.82
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    6.15
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    84.5% (98)
    Ничья
    9.5% (11)
    Осасуна
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    46.6% (54)
    1:0 Реал Сосьедад
    21.6% (25)
    2:0 Реал Сосьедад
    12.1% (14)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    1:2 Осасуна
    1.7% (2)
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    Осасуна
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