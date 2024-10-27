Тур: 11. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
17
Гомес
Серхио
24
Сучич
Лука
23
Браис
Мендес
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
15 Пенья РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
18 Муньос ИкерПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
История личных встреч
Реал Сосьедад
Осасуна
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
35 матчей
51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.7%
57.1%
17.2%
9 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.11
Среднее время на гол
58
81
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
0.83
0.76
Среднее время на гол
108
117
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
76
95
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|2
|0.2
|Оскарссон Орри
|2
|0.2
|Браис Мендес
|1
|0.1
|Оярсабаль Микель
|1
|0.1
|Субименди Мартин
|1
|0.1
|Сучич Лука
|1
|0.1
|Гомес Серхио
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Барренечеа Андер
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|4 (2)
|0.4
|Бретонес Абель
|2
|0.2
|Сарагоса Брайан
|1
|0.1
|Гарсия Рубен
|1
|0.1
|Гарсия Рауль
|1
|0.1
|Торро Лукас
|1
|0.1
|Орос Аймар
|1
|0.1
|Бойомо Флавьян
|1
|0.1
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбуру Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|3
|0
|Монкайола Хон
|3
|0
|Морено Висенте
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Бойомо Флавьян
|2
|0
|Сарагоса Брайан
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Бретонес Абель
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
10
Реал Сосьедад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Осасуна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
63%
2
15%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2
Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Осасуна
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
19
37
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 16
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|5 (6)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна
Исход игры
Реал Сосьедад
84.5% (98)
Ничья
9.5% (11)
Осасуна
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
46.6% (54)
1:0 Реал Сосьедад
21.6% (25)
2:0 Реал Сосьедад
12.1% (14)
1:1 Ничья
8.6% (10)
1:2 Осасуна
1.7% (2)
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