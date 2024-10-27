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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 31729 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Реал Сосьедад
0:2
Конец матча
Осасуна
0'
16' Желтая карточка
Орос Аймар
0:1
23' Гол
Торро Лукас
0:2
34' Гол
Будимир Анте
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Арамбуру Хон
45' Желтая карточка
Эррера Серхио
73' Желтая карточка
Субименди Мартин
76' Желтая карточка
Сарагоса Брайан
84' Желтая карточка
Одриосола Альваро
90' Красная карточка
Морено Висенте
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Аресо Хесус
90' Желтая карточка
Браис Мендес
90' Желтая карточка
Бретонес Абель
90'+6

Ход матча

16'
 
Орос Аймар
23'
0:1
Торро Лукас
(Сарагоса Брайан)
34'
0:2
Будимир Анте
(Сарагоса Брайан)
39'
Арамбуру Хон
 
45'
 
Эррера Серхио
46'
Кубо Такефуса
Оскарссон Орри
 
63'
 
Бретонес Абель
Пенья Рубен
63'
 
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
70'
Туррьентес Беньят
Сучич Лука
 
70'
Оярсабаль Микель
Барренечеа Андер
 
70'
Бекер Шеральдо
Умар Садик
 
73'
Субименди Мартин
 
76'
 
Сарагоса Брайан
79'
Одриосола Альваро
Арамбуру Хон
 
83'
 
Видаль Начо
Сарагоса Брайан
83'
 
Гомес Мойсес
Круз Хуан
84'
Одриосола Альваро
 
89'
 
Гарсия Рауль
Будимир Анте
90'
 
Морено Висенте
90'
 
Аресо Хесус
90'
Браис Мендес
 
90'
 
Бретонес Абель

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 14 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 116
Реал Сосьедад 84.5% (98)
X 9.5% (11)
Осасуна 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
17
Гомес
Серхио
4
Субименди
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
24
Сучич
Лука
23
Браис
Мендес
7
Барренечеа
Андер
9
Оскарссон
Орри
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.7%
57.1%
17.2%
9 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:2
ЛЛ
0:1
КК
0:2
ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Среднее время на гол

58
81

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.83
0.76

Среднее время на гол

108
117

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

76
95

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 2 0.18
Оскарссон Орри 2 0.18
Браис Мендес 1 0.09
Оярсабаль Микель 1 0.09
Субименди Мартин 1 0.09
Сучич Лука 1 0.09
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 5 (2) 0.45
Торро Лукас 2 0.18
Бретонес Абель 2 0.18
Сарагоса Брайан 1 0.09
Гарсия Рубен 1 0.09
Гарсия Рауль 1 0.09
Орос Аймар 1 0.09
Бойомо Флавьян 1 0.09
Ибаньес Пабло 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Браис Мендес 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Висенте 2 1
Торро Лукас 3 0
Монкайола Хон 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Эррера Серхио 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Бойомо Флавьян 2 0
Бретонес Абель 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Катена Алехандро 1 0
Аресо Хесус 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Осасуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
10
Реал Сосьедад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Осасуна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
63%
2
13%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2
Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Осасуна

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
6.
Осасуна
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Весь список
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    Прогнозы 116
    Реал Сосьедад 84.5% (98)
    X 9.5% (11)
    Осасуна 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:2 Осасуна

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    84.5% (98)
    Ничья
    9.5% (11)
    Осасуна
    6% (7)