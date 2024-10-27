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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Хетафе
0:0
Первый тайм: 16'
Валенсия
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 115
Хетафе 53.9% (62)
X 30.4% (35)
Валенсия 15.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
Ничья
Валенсия
2.25
4.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
5
Милья
Луис
8
Арамбарри
Мауро
7
Сола
Алекс
18
Родригес
Альваро
10
Йылдырым
Бертуг
25
Мамардашвили
Георгий
2
Кофрие
Максимилиано
3
Москера
Кристиан
15
Таррега
Сесар
12
Корреа
Тьерри
14
Гайя
Хосе
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
8
Герра
Хавьер
5
Барренечеа
Энцо
22
Риоха
Луис
9
Дуро
Уго
Хетафе
4-4-2
Валенсия
5-4-1

История личных встреч

Хетафе
Валенсия

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
П
0:0
КК
3:1
КК
1:0
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:2
П
2:2
П
1:0
П
0:3
П
1:3
П
0:1
П
0:1
П
4:2
П
3:1
П
3:1
П
2:4
П
2:0
П
2:1
П
3:1
П
4:1
П
0:3
КК
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

2.24
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 3 (1) 0.27
Милья Луис 1 (1) 0.09
Йылдырым Бертуг 1 0.09
Уче Крисантус 1 0.09
Майораль Борха 1 (1) 0.09
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.18
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.09
Пепелу 1 (1) 0.09
Гомес Даниэль 1 0.09
Таррега Сесар 1 0.09
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбарри Мауро 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Дьене Даконам 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Уче Крисантус 3 0
Рико Диего 2 0
Альдерете Омар 2 0
Родригес Альваро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Васкес Хесус 2 0
Гильямон Уго 2 0
Москера Кристиан 2 0
Таррега Сесар 2 0
Бараха Рубен 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Каньос Серхи 1 0
Риоха Луис 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Герра Хавьер 1 0
Барренечеа Энцо 1 0
Абахас Родриго 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Валенсия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
2
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
1
13%
5
29%
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0
Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0
Валенсия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0
Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Валенсия

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 11 1 7 3 7 - 8 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 0:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 1 5 0 4 - 2 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
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Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Сола Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Хетафе: 34%, Валенсия: 66%.
    • 4'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 3'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Безумный фол. Перес Карлес грубо играет против соперника. Пострадал Герра Хавьер
    • 2'
      Дуро Уго из команды Валенсия в офсайде
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Валенсия начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Хетафе 53.9% (62)
    X 30.4% (35)
    Валенсия 15.7% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Валенсия
    2.25
    4.75
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    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Валенсия

    Исход игры
    Хетафе
    54.3% (63)
    Ничья
    30.2% (35)
    Валенсия
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    37.1% (43)
    1:1 Ничья
    25.9% (30)
    2:1 Хетафе
    14.7% (17)
    1:2 Валенсия
    13.8% (16)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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