Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Ньом Аллан получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Г О О О О О Л - Арамбарри Мауро из команды Хетафе забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Гиорги Мамардашвили прыгнул вправо!

88' Дуро Уго получил желтую карточку от судьи

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Ньом Аллан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Валенсия

67' Рефери не любит споров - именно за это Барренечеа Энцо сейчас получил желтую

67' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фулкье Димитри получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Арамбарри Мауро и попал в каркас ворот!

60' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Кофрие Максимилиано наказан за толчок Chrisantus Uche

56' Chrisantus Uche задерживает мяч рукой

56' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Риоха Луис получил желтую карточку от судьи

54' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Герра Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Корреа Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Сегодняшная посещаемость составляет 12412 болельщиков

48' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Родригес Альваро уходит с поля и его заменяет Chrisantus Uche