Тур: 11. Стадион: Колизеум. Зрители: 12412 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
0:1
36' ГолБарренечеа Энцо
41' Желтая карточкаМоскера Кристиан
42' Желтая карточкаЛопес Диего
44' Желтая карточкаПерес Карлес
45' Желтая карточкаКорреа Тьерри
54' Желтая карточкаРиоха Луис
65' Желтая карточкаФулкье Димитри
67' Желтая карточкаБарренечеа Энцо
88' Желтая карточкаДуро Уго
1:1
90' ПенальтиАрамбарри Мауро
90' Желтая карточкаНьом Аллан
90' Желтая карточкаДьене Даконам
90'+9
Ход матча
36'
0:1
41'
42'
44'
45'
54'
65'
67'
88'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
381 Количество передач 215
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риоха ЛуисПолузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Валенсия
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
34 матча
29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Среднее время на гол
76
76
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
2.24
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
58
37
Голов в среднем за матч
1.71
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|4 (2)
|0.36
|Милья Луис
|1 (1)
|0.09
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.09
|Уче Крисантус
|1
|0.09
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.09
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.18
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.09
|Пепелу
|1 (1)
|0.09
|Гомес Даниэль
|1
|0.09
|Таррега Сесар
|1
|0.09
|Барренечеа Энцо
|1
|0.09
|Гайя Хосе
|0
|0
|Мир Рафа
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Сола Алекс
|3
|0
|Уче Крисантус
|3
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Альдерете Омар
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Родригес Альваро
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|5
|1
|Москера Кристиан
|3
|0
|Васкес Хесус
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Таррега Сесар
|2
|0
|Барренечеа Энцо
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
|Абахас Родриго
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Валенсия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
2
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0
Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0
Валенсия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0
Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0
Результаты матчей
Хетафе
Валенсия
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|0:1 Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 7
|20
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|5.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|5 (6)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Валенсия
Исход игры
Хетафе
54.3% (63)
Ничья
30.2% (35)
Валенсия
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
30.09% (34)
Меньше
69.91% (79)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
37.1% (43)
1:1 Ничья
25.9% (30)
2:1 Хетафе
14.7% (17)
1:2 Валенсия
13.8% (16)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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