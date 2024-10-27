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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 12412 Главный судья: Куадра Гильермо
Хетафе
1:1
Конец матча
Валенсия
0'
0:1
36' Гол
Барренечеа Энцо
41' Желтая карточка
Москера Кристиан
42' Желтая карточка
Лопес Диего
44' Желтая карточка
Перес Карлес
45' Желтая карточка
Корреа Тьерри
54' Желтая карточка
Риоха Луис
65' Желтая карточка
Фулкье Димитри
67' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
88' Желтая карточка
Дуро Уго
1:1
90' Пенальти
Арамбарри Мауро
90' Желтая карточка
Ньом Аллан
90' Желтая карточка
Дьене Даконам
90'+9

Ход матча

36'
0:1
Барренечеа Энцо
41'
 
Москера Кристиан
42'
 
Лопес Диего
44'
Перес Карлес
 
45'
 
Корреа Тьерри
46'
Уче Крисантус
Родригес Альваро
 
46'
Гонсалес Петер
Перес Карлес
 
46'
Ньом Аллан
Иглесиас Хуан
 
52'
 
Фулкье Димитри
Корреа Тьерри
54'
 
Риоха Луис
65'
 
Фулкье Димитри
67'
 
Барренечеа Энцо
75'
 
Валера Херман
Риоха Луис
75'
 
Гасиоровски Ярек
Гайя Хосе
84'
 
Гильямон Уго
Барренечеа Энцо
84'
 
Перес Фран
Лопес Диего
84'
Аргуеллес Давид
Сола Алекс
 
88'
 
Дуро Уго
90'
Арамбарри Мауро
1:1
90'
Ньом Аллан
 
90'
Дьене Даконам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 381 Количество передач 215
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 116
Хетафе 54.3% (63)
X 30.2% (35)
Валенсия 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
5
Милья
Луис
8
Арамбарри
Мауро
7
Сола
Алекс
18
Родригес
Альваро
10
Йылдырым
Бертуг
25
Мамардашвили
Георгий
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
2
Кофрие
Максимилиано
12
Корреа
Тьерри
14
Гайя
Хосе
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
8
Герра
Хавьер
5
Барренечеа
Энцо
22
Риоха
Луис
9
Дуро
Уго
Хетафе
4-4-2
Валенсия
5-4-1

История личных встреч

Хетафе
Валенсия

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
П
0:0
КК
3:1
КК
1:0
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:2
П
2:2
П
1:0
П
0:3
П
1:3
П
0:1
П
0:1
П
4:2
П
3:1
П
3:1
П
2:4
П
2:0
П
2:1
П
3:1
П
4:1
П
0:3
КК
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

2.24
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.36
Милья Луис 1 (1) 0.09
Йылдырым Бертуг 1 0.09
Уче Крисантус 1 0.09
Майораль Борха 1 (1) 0.09
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.18
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.09
Пепелу 1 (1) 0.09
Гомес Даниэль 1 0.09
Таррега Сесар 1 0.09
Барренечеа Энцо 1 0.09
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Уче Крисантус 3 0
Рико Диего 2 0
Альдерете Омар 2 0
Ньом Аллан 1 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Москера Кристиан 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Риоха Луис 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Таррега Сесар 2 0
Барренечеа Энцо 2 0
Бараха Рубен 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Валенсия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
2
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0
Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0
Валенсия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0
Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Валенсия

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Бетис
 1:0 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
7.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 0:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 0:1 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 1:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
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Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
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    Прогнозы 116
    Хетафе 54.3% (63)
    X 30.2% (35)
    Валенсия 15.5% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Валенсия

    Исход игры
    Хетафе
    54.3% (63)
    Ничья
    30.2% (35)
    Валенсия
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    37.1% (43)
    1:1 Ничья
    25.9% (30)
    2:1 Хетафе
    14.7% (17)
    1:2 Валенсия
    13.8% (16)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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