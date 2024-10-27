Тур: 11. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Хиль Хесус
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Перро
Ромен
10
Эз
Абде
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
32 Менди НобельЗащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Галан ХавиЗащитник
-
27 Костис ИлиасЗащитник
- Защитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Атлетико М
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
112.5%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
30 матчей
10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
3.3%
60%
36.7%
1 победа 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.79
0.44
Среднее время на гол
114
205
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.57
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.37
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
65
93
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.5
|Роке Витор
|2
|0.2
|Бартра Марк
|1
|0.1
|Авила Эсекьель
|1
|0.1
|Эз Абде
|1
|0.1
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|3
|0.3
|Сорлот Александр
|3
|0.3
|Альварес Хулиан
|3
|0.3
|Льоренте Маркос
|2
|0.2
|Корреа Анхель
|2
|0.2
|Галлахер Конор
|2
|0.2
|Коке Хорхе
|1
|0.1
|Витсель Аксель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Симеоне Джулиано
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рока Марк
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Авила Эсекьель
|3
|0
|Натан
|1
|1
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
10
Бетис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атлетико М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
2
20%
7
41%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0
Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3
Результаты матчей
Бетис
Атлетико М
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бетис
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|18.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|19.
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 9
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|16.
|0:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 3
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|13.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|5 (6)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М
Исход игры
Бетис
5.7% (7)
Ничья
26% (32)
Атлетико М
68.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
39.8% (49)
1:1 Ничья
25.2% (31)
0:1 Атлетико М
14.6% (18)
0:2 Атлетико М
6.5% (8)
2:1 Бетис
3.3% (4)
1:0 Бетис
1.6% (2)
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