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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Бетис
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 120
Бетис 5.8% (7)
X 25.8% (31)
Атлетико М 68.3% (82)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
18
Форнальс
Пабло
16
Алтимира
Серхи
4
Кардозо
Джонни
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
9
Авила
Эсекьель
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
4
Галлахер
Конор
12
Лино
Сэмуел
19
Альварес
Хулиан
7
Гризманн
Антуан
Бетис
4-4-2
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Атлетико М

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
112.5%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

30 матчей

10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

3.3%
60%
36.7%
1 победа 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.79
0.44

Среднее время на гол

114
205

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.37
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.5
Роке Витор 2 0.2
Бартра Марк 1 0.1
Авила Эсекьель 1 0.1
Эз Абде 1 0.1
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 0.3
Сорлот Александр 3 0.3
Альварес Хулиан 3 0.3
Льоренте Маркос 2 0.2
Корреа Анхель 2 0.2
Галлахер Конор 2 0.2
Коке Хорхе 1 0.1
Витсель Аксель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Симеоне Джулиано 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 3 0
Перро Ромен 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Натан 1 1
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Эз Абде 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Ленгле Клеман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Галан Хави 2 0
Диего Симеоне 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
10
Бетис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атлетико М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
2
20%
7
41%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0
Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3

Результаты матчей

Бетис
Атлетико М

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Валенсия
 1:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 16 9
19.
Хетафе
 0:1 Заявка 11 1 6 4 7 - 9 9
20.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
16.
Хетафе
 0:1 Заявка 6 1 4 1 4 - 3 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Валенсия
 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
19.
Хетафе
 0:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители спорта! Начинаем нашу трансляцию "Бетис" - "Атлетико". Комментировать матч для вас будет Николай Усатов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Хиль Хесус

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 120
Бетис 5.8% (7)
X 25.8% (31)
Атлетико М 68.3% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Атлетико М
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М

Исход игры
Бетис
5.7% (7)
Ничья
26% (32)
Атлетико М
68.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
39.8% (49)
1:1 Ничья
25.2% (31)
0:1 Атлетико М
14.6% (18)
0:2 Атлетико М
6.5% (8)
2:1 Бетис
3.3% (4)
1:0 Бетис
1.6% (2)
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