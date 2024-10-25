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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Бетис
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 43
Бетис 4.7% (2)
X 18.6% (8)
Атлетико М 76.7% (33)
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Атлетико М

История личных встреч

Бетис
Атлетико М

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
112.5%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

30 матчей

10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

3.3%
60%
36.7%
1 победа 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.79
0.44

Среднее время на гол

114
205

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.37
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.5
Роке Витор 2 0.2
Бартра Марк 1 0.1
Авила Эсекьель 1 0.1
Эз Абде 1 0.1
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 0.3
Сорлот Александр 3 0.3
Альварес Хулиан 3 0.3
Льоренте Маркос 2 0.2
Корреа Анхель 2 0.2
Галлахер Конор 2 0.2
Коке Хорхе 1 0.1
Витсель Аксель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Симеоне Джулиано 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 3 0
Перро Ромен 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Натан 1 1
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Эз Абде 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Ленгле Клеман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Галан Хави 2 0
Диего Симеоне 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
10
Бетис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атлетико М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
2
20%
7
41%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3

Результаты матчей

Бетис
Атлетико М

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
12.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Севилья
 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    Главный судья: Хиль Хесус

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 43
    Бетис 4.7% (2)
    X 18.6% (8)
    Атлетико М 76.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетико М
    3.30
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    Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М

    Исход игры
    Бетис
    4.8% (2)
    Ничья
    19% (8)
    Атлетико М
    76.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    57.1% (24)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    0:2 Атлетико М
    7.1% (3)
    0:1 Атлетико М
    7.1% (3)
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