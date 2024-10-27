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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Леганес
0:0
Первый тайм: 35'
Сельта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 120
Леганес 15% (18)
X 34.2% (41)
Сельта 50.8% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Дмитрович
Марко
2
Альтимира
Адриа
3
Саэнс
Хорхе
22
Настасич
Матия
15
Франкеза
Энрик
17
Неу
Иван
5
Тапия
Ренато
8
Сиссе
Сейдуба
10
Раба
Даниэль
18
Аллер
Себастьян
19
Гарсиа
Диего
13
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
6
Илайш
Мориба
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
7
Иглесиас
Борха
Леганес
4-3-3
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Леганес
Сельта

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
144

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 3 0.27
Неу Иван 1 0.09
Саэнс Хорхе 1 0.09
Франкеза Энрик 1 0.09
Оскар Родригес 0 0
Розье Валентен 0 0
Раба Даниэль 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.36
Иглесиас Борха 4 0.36
Мингеса Оскар 2 0.18
Сведберг Виллиот 2 0.18
Альварес Уго 1 0.09
Старфельт Карл 1 0.09
Пейнадо Франсиско 1 0.09
Дувикас Анастасиос 1 0.09
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 0
Неу Иван 3 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Настасич Матия 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0
Сиссе Сейдуба 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Родригес Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Старфельт Карл 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Леганес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
7
Леганес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
9
Леганес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сельта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
6
33%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Пропущено

11
16
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
5
45%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1
Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0

Результаты матчей

Леганес
Сельта

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Леганес
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
15.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Леганес
 0:0 Заявка 11 1 6 4 6 - 12 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
18.
Леганес
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Сельта
 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13.
Леганес
 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
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Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Леганес 15% (18)
    X 34.2% (41)
    Сельта 50.8% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Леганес
    Ничья
    Сельта
    3.90
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    3.35
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 0:0 Сельта

    Исход игры
    Леганес
    15% (18)
    Ничья
    34.2% (41)
    Сельта
    50.8% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (35)
    1:2 Сельта
    26.7% (32)
    0:1 Сельта
    21.7% (26)
    1:0 Леганес
    6.7% (8)
    2:1 Леганес
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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