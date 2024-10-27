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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 11358 Главный судья: Мелеро Марио
Леганес
3:0
Конец матча
Сельта
0'
1:0
59' Гол
Гарсиа Диего
62' Желтая карточка
Старфельт Карл
71' Желтая карточка
Тапия Ренато
75' Желтая карточка
Неу Иван
2:0
78' Гол
Брашанац Дарко
3:0
82' Гол
Гонсалес Серхио
84' Желтая карточка
Мингеса Оскар
90'+8

Ход матча

46'
Гонсалес Серхио
Саэнс Хорхе
 
54'
Де ла Фуэнте Мигель
Аллер Себастьян
 
54'
Брашанац Дарко
Сиссе Сейдуба
 
59'
Гарсиа Диего
(Раба Даниэль)
1:0
62'
 
Старфельт Карл
63'
 
Сведберг Виллиот
Бамба Джонатан
63'
 
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
63'
 
Родригес Дамиан
Илайш Мориба
65'
Мунир Эль-Хаддади
Гарсиа Диего
 
69'
Круз Хуан
Раба Даниэль
 
71'
Тапия Ренато
 
75'
Неу Иван
 
78'
Брашанац Дарко
(Де ла Фуэнте Мигель)
2:0
80'
 
Гонсалес Альфонсо
Сотело Хьюго
80'
 
Родригес Хави
Манкильо Хави
82'
Гонсалес Серхио
(Круз Хуан)
3:0
84'
 
Мингеса Оскар

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 120
Леганес 15% (18)
X 34.2% (41)
Сельта 50.8% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Дмитрович
Марко
2
Альтимира
Адриа
3
Саэнс
Хорхе
22
Настасич
Матия
15
Франкеза
Энрик
17
Неу
Иван
5
Тапия
Ренато
8
Сиссе
Сейдуба
10
Раба
Даниэль
18
Аллер
Себастьян
19
Гарсиа
Диего
13
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
6
Илайш
Мориба
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
7
Иглесиас
Борха
Леганес
4-3-3
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Леганес
Сельта

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
144

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 3 0.27
Неу Иван 1 0.09
Брашанац Дарко 1 0.09
Гарсиа Диего 1 0.09
Саэнс Хорхе 1 0.09
Франкеза Энрик 1 0.09
Гонсалес Серхио VI 1 0.09
Раба Даниэль 0 0
Оскар Родригес 0 0
Розье Валентен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.36
Иглесиас Борха 4 0.36
Мингеса Оскар 2 0.18
Сведберг Виллиот 2 0.18
Альварес Уго 1 0.09
Старфельт Карл 1 0.09
Пейнадо Франсиско 1 0.09
Дувикас Анастасиос 1 0.09
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 0
Неу Иван 4 0
Тапия Ренато 3 0
Оскар Родригес 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Настасич Матия 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0
Сиссе Сейдуба 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Старфельт Карл 2 0
Родригес Хави 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
7
Леганес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
9
Леганес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
5
42%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Забито

10
18
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
4
22%
76-90

Пропущено

11
19
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
5
45%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1
Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0

Результаты матчей

Леганес
Сельта

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Леганес
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 11 1 7 3 7 - 8 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 0:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 1 5 0 4 - 2 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Леганес: 41%, Сельта: 59%.
  • 98'
    Круз Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Леганес пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Альварес Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Гонсалес Альфонсо нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Прогнозы 120
    Леганес 15% (18)
    X 34.2% (41)
    Сельта 50.8% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 3:0 Сельта

    Исход игры
    Леганес
    15% (18)
    Ничья
    34.2% (41)
    Сельта
    50.8% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (35)
    1:2 Сельта
    26.7% (32)
    0:1 Сельта
    21.7% (26)
    1:0 Леганес
    6.7% (8)
    2:1 Леганес
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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