Тур: 11. Стадион: Бутарке. Зрители: 11358 Главный судья: Мелеро Марио
0'
1:0
59' ГолГарсиа Диего
62' Желтая карточкаСтарфельт Карл
71' Желтая карточкаТапия Ренато
75' Желтая карточкаНеу Иван
2:0
78' ГолБрашанац Дарко
3:0
82' ГолГонсалес Серхио
84' Желтая карточкаМингеса Оскар
90'+8
Ход матча
59'
1:0
62'
71'
75'
78'
82'
3:0
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Неу
Иван
10
Раба
Даниэль
19
Гарсиа
Диего
30
Альварес
Уго
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
19 Гарсиа ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Круз ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чикко ХулианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Борха
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дуран ПаблоНападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Леганес
Сельта
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
144
Бомбардиры внутри турнира
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|3
|0.27
|Неу Иван
|1
|0.09
|Брашанац Дарко
|1
|0.09
|Гарсиа Диего
|1
|0.09
|Саэнс Хорхе
|1
|0.09
|Франкеза Энрик
|1
|0.09
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.09
|Раба Даниэль
|0
|0
|Оскар Родригес
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.36
|Иглесиас Борха
|4
|0.36
|Мингеса Оскар
|2
|0.18
|Сведберг Виллиот
|2
|0.18
|Альварес Уго
|1
|0.09
|Старфельт Карл
|1
|0.09
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.09
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.09
|Дуран Пабло
|0
|0
Карточки
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|4
|0
|Неу Иван
|4
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0
|Сиссе Сейдуба
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|3
|1
|Аспас Яго
|2
|1
|Альварес Уго
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Сотело Хьюго
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Манкильо Хави
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
7
Леганес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
9
Леганес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
5
42%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
4
22%
76-90
Пропущено
11
19
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
5
45%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1
Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0
Результаты матчей
Леганес
Сельта
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Леганес
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
56
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 8
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 2
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|5 (6)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Леганес 3:0 Сельта
Исход игры
Леганес
15% (18)
Ничья
34.2% (41)
Сельта
50.8% (61)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (35)
1:2 Сельта
26.7% (32)
0:1 Сельта
21.7% (26)
1:0 Леганес
6.7% (8)
2:1 Леганес
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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