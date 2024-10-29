  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 3000
Ивердон
0:3
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
51' Гол
Бернед Антуан
0:2
57' Гол
Диабате Фуссейни
64' Желтая карточка
Karim Sow
0:3
66' Гол
Сене Кали
74' Желтая карточка
Сене Кали
87' Желтая карточка
Коба Куандреди
90'+3

Ход матча

46'
Какури Дион
Ленговски Матеуш
 
46'
Силла Фоде
Лембикиса Декстер
 
51'
0:1
Бернед Антуан
57'
0:2
Диабате Фуссейни
(Сене Кали)
64'
Jason Gnakpa
Сеспедес Борис
 
64'
Нтело Митчи
Родригес Мауро
 
64'
 
Karim Sow
66'
0:3
Сене Кали
(Де ла Фуэнте Конрад)
72'
 
Teddy Okou
Де ла Фуэнте Конрад
72'
 
Коба Куандреди
Бернед Антуан
74'
Ahmedin Avdic
Тижани Мохамед
 
74'
 
Сене Кали
79'
 
Польстер Мануэль
Поати Морган
79'
 
Айдини Альбан
Сене Кали
87'
 
Dircssi Ngonzo
Дюссенн Ноэ
87'
 
Коба Куандреди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 19
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 219 Количество передач 300
  • 40 Владение мячом, % 60
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
6
William
Le
Pogam
45
Лембикиса
Декстер
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
11
Диабате
Фуссейни
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
23
Де
ла
Фуэнте
Конрад
80
Саншеш
Алвин
9
Сене
Кали
Ивердон
5-4-1
Лозанна
4-4-2

История личных встреч

Ивердон
Лозанна

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.2
0.7

Среднее время на гол

40
128

Всего голов

39
15

Голов в среднем за матч

1.95
0.75

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
120

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.42
Комано Уго 3 0.25
Аке Марли 1 (1) 0.08
Сотье Антони 1 0.08
William Le Pogam 1 0.08
Оморуйи Кевин 1 0.08
Нтело Митчи 1 0.08
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.42
Диабате Фуссейни 4 0.33
Teddy Okou 2 0.17
Сене Кали 2 0.17
Айдини Альбан 2 0.17
Дюссенн Ноэ 2 (1) 0.17
Бернед Антуан 1 0.08
Муанга Кевин 1 0.08
Karim Sow 1 0.08
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Тижани Мохамед 2 1
Jason Gnakpa 1 1
Сотье Антони 2 0
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Karim Sow 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Сене Кали 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0

Результаты матчей

Ивердон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
11
Ивердон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Лозанна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
22%
4
27%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
5
31%
5
23%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
6
35%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1
Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2
Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2

Результаты матчей

Ивердон
Лозанна

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
7
5
1
11
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 7 2 2 20 - 17 23
2.
Лугано
 11 6 3 2 17 - 12 21
3.
Цюрих
 11 6 3 2 19 - 14 21
4.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 11 4 3 4 20 - 15 15
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 11 3 4 4 13 - 13 13
10.
Янг Бойз
 11 2 3 6 13 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Цюрих
 6 3 2 1 10 - 7 11
5.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
6.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Сьон
 6 2 4 0 10 - 4 10
9.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
4.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 6 1 1 4 7 - 13 4
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 8
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Ивердон 0:3 Лозанна онлайн

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