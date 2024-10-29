Тур: 12. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon. Зрители: 3000
0'
0:1
51' ГолБернед Антуан
0:2
57' ГолДиабате Фуссейни
64' Желтая карточкаKarim Sow
0:3
66' ГолСене Кали
74' Желтая карточкаСене Кали
87' Желтая карточкаКоба Куандреди
90'+3
Ход матча
51'
0:1
57'
0:2
64'
66'
0:3
74'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 19
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
219 Количество передач 300
-
40 Владение мячом, % 60
32
Сотье
Антони
21
Комано
Уго
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
-
24 Jason Gnakpa
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
92 Teddy Okou
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Ивердон
Лозанна
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.8
Среднее время на гол
52
112
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2.2
0.7
Среднее время на гол
40
128
Всего голов
39
15
Голов в среднем за матч
1.95
0.75
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
120
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.42
|Комано Уго
|3
|0.25
|Аке Марли
|1 (1)
|0.08
|Сотье Антони
|1
|0.08
|William Le Pogam
|1
|0.08
|Оморуйи Кевин
|1
|0.08
|Нтело Митчи
|1
|0.08
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Силла Фоде
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.42
|Диабате Фуссейни
|4
|0.33
|Teddy Okou
|2
|0.17
|Сене Кали
|2
|0.17
|Айдини Альбан
|2
|0.17
|Дюссенн Ноэ
|2 (1)
|0.17
|Бернед Антуан
|1
|0.08
|Муанга Кевин
|1
|0.08
|Karim Sow
|1
|0.08
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Jason Gnakpa
|1
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Силла Фоде
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Мендеш Диогу
|1
|1
|Бернед Антуан
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|2
|0
|Коба Куандреди
|2
|0
|Сене Кали
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
11
Ивердон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Лозанна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
22%
4
27%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
5
31%
5
23%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
6
35%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1
Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2
Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2
Результаты матчей
Ивердон
Лозанна
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
57
75
111
57
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|8
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4