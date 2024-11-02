Тур: 10. Стадион: Портман Роад. Главный судья: Робинсон Тим
0'
22' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
44' Желтая карточкаФиллипс Кэлвин
1:0
55' ГолДэвис Лейф
59' Желтая карточкаМавидиди Стефи
Ход матча
44'
55'
1:0
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
191 Количество передач 230
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
10
Чаплин
Конор
19
Делап
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Джонсон БенЗащитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ипсвич
Лестер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.57
0.86
Среднее время на гол
35
105
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
45
114
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|5
|0.5
|Шмодикс Сэмми
|2
|0.2
|Хирст Джордж
|1
|0.1
|Морси Сэм
|1
|0.1
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Чаплин Конор
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
|Хатчинсон Омари
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|4 (1)
|0.4
|Буонанотте Факундо
|3
|0.3
|Джастин Джеймс
|2
|0.2
|Мавидиди Стефи
|2
|0.2
|Айю Джордан
|1
|0.1
|Фас Ваут
|1
|0.1
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Делап Лиам
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Дэвис Лейф
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонанотте Факундо
|4
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Варди Джейми
|3
|0
|Уинкс Гарри
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Стив Купер
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|Джастин Джеймс
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
6
Ипсвич
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
1
3
Ипсвич
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лестер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
33%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
19
16
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
6
38%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0
Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0
Результаты матчей
Ипсвич
Лестер
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
5 раз 100%
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 6
|22
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|17.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|2.
|0:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|7.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|14.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 1:0 Лестер
Исход игры
Ипсвич
24.6% (29)
Ничья
38.1% (45)
Лестер
37.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (35)
1:2 Лестер
22% (26)
2:1 Ипсвич
12.7% (15)
1:0 Ипсвич
11% (13)
0:1 Лестер
7.6% (9)
2:2 Ничья
5.1% (6)
0:2 Лестер
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!