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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ипсвич
1:0
Второй тайм: 60'
Лестер
0'
22' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
44' Желтая карточка
Филлипс Кэлвин
1:0
55' Гол
Дэвис Лейф
59' Желтая карточка
Мавидиди Стефи

Ход матча

22'
 
Буонанотте Факундо
44'
Филлипс Кэлвин
 
55'
Дэвис Лейф
(Морси Сэм)
1:0
59'
 
Мавидиди Стефи

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 191 Количество передач 230
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Ипсвич 24.6% (29)
X 38.1% (45)
Лестер 37.3% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ипсвич
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
8
Филлипс
Кэлвин
5
Морси
Сэм
20
Хатчинсон
Омари
10
Чаплин
Конор
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
16
Кристиансен
Виктор
6
Ндиди
Уилфред
8
Уинкс
Гарри
7
Фатаву
Абдул
40
Буонанотте
Факундо
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
Ипсвич
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Ипсвич
Лестер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
6:0
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
4:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
3:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.57
0.86

Среднее время на гол

35
105

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

45
114

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 5 0.5
Шмодикс Сэмми 2 0.2
Хирст Джордж 1 0.1
Морси Сэм 1 0.1
Дэвис Лейф 0 0
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Хатчинсон Омари 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 4 (1) 0.4
Буонанотте Факундо 3 0.3
Джастин Джеймс 2 0.2
Мавидиди Стефи 2 0.2
Айю Джордан 1 0.1
Фас Ваут 1 0.1
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 3 0
Кларк Гарри 1 1
Филлипс Кэлвин 2 0
Тейлор Джек 2 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Дэвис Лейф 1 0
Гривз Джейкоб 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 4 0
Айю Джордан 3 0
Варди Джейми 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Сумаре Бубакари 2 0
Скипп Оливер 2 0
Стив Купер 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Фас Ваут 1 0
Мавидиди Стефи 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
6
Ипсвич
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
3
Ипсвич
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лестер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
33%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

19
16
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
6
38%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0
Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0

Результаты матчей

Ипсвич
Лестер

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
5 раз 100%

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 6 22
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
8.
Борнмут
 2:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
16.
Лестер
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
17.
Ипсвич
 1:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4.
Борнмут
 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
7.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Борнмут
 2:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Лестер
 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Мавидиди Стефи получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 59'
    Хатчинсон Омари наказан за толчок Фас Ваут
  • 58'
    Фас Ваут ослабляет давление, выбив мяч.
  • 58'
    Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 57'
    Лестер контролирует мяч.
  • 56'
    Команда Ипсвич забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 56'
    Морси Сэм из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 55'
    Морси Сэм сделал результативную передачу.
  • 55'
    Г О О О О Л - Дэвис Лейф левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 55'
    Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 55'
    Контроль мяча: Ипсвич: 48%, Лестер: 52%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 55'
    Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Ипсвич контролирует мяч.
    • 53'
      Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Ипсвич контролирует мяч.
    • 52'
      Ипсвич пытается что-то создать.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал О'Ши Дара
    • 51'
      Фатаву Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ипсвич пытается что-то создать.
    • 50'
      Ипсвич контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.7% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Ипсвич 24.6% (29)
    X 38.1% (45)
    Лестер 37.3% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Лестер
    2.50
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    3.60
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    3.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:0 Лестер

    Исход игры
    Ипсвич
    24.6% (29)
    Ничья
    38.1% (45)
    Лестер
    37.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (35)
    1:2 Лестер
    22% (26)
    2:1 Ипсвич
    12.7% (15)
    1:0 Ипсвич
    11% (13)
    0:1 Лестер
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:2 Лестер
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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