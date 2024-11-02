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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ипсвич
1:1
Конец матча
Лестер
0'
22' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
44' Желтая карточка
Филлипс Кэлвин
1:0
55' Гол
Дэвис Лейф
59' Желтая карточка
Мавидиди Стефи
77' Вторая желтая карточка
Филлипс Кэлвин
81' Желтая карточка
Чаплин Конор
84' Желтая карточка
Мурич Ариянет
87' Желтая карточка
Каюсте Йенс
89' Желтая карточка
Хирст Джордж
1:1
90' Гол
Айю Джордан
90'+11

Ход матча

22'
 
Буонанотте Факундо
44'
Филлипс Кэлвин
 
55'
Дэвис Лейф
(Морси Сэм)
1:0
59'
 
Мавидиди Стефи
71'
 
Сумаре Бубакари
Ндиди Уилфред
71'
 
Макатир Кейси
Мавидиди Стефи
74'
Кларк Джек
Шмодикс Сэмми
 
75'
Хирст Джордж
Делап Лиам
 
77'
Филлипс Кэлвин
 
80'
 
Эль-Ханнус Билаль
Рикарду Перейра
81'
Каюсте Йенс
Чаплин Конор
 
81'
Бёрнс Уэс
Хатчинсон Омари
 
81'
Чаплин Конор
 
84'
Мурич Ариянет
 
86'
 
Айю Джордан
Кристиансен Виктор
87'
Каюсте Йенс
 
89'
Хирст Джордж
 
90'
1:1
Айю Джордан
(Варди Джейми)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 319 Количество передач 427
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 118
Ипсвич 24.6% (29)
X 38.1% (45)
Лестер 37.3% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
8
Филлипс
Кэлвин
5
Морси
Сэм
20
Хатчинсон
Омари
10
Чаплин
Конор
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
16
Кристиансен
Виктор
6
Ндиди
Уилфред
8
Уинкс
Гарри
7
Фатаву
Абдул
40
Буонанотте
Факундо
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
Ипсвич
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Ипсвич
Лестер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
6:0
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
4:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
3:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.57
0.86

Среднее время на гол

35
105

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

45
114

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 5 0.5
Шмодикс Сэмми 2 0.2
Дэвис Лейф 1 0.1
Морси Сэм 1 0.1
Хирст Джордж 1 0.1
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Хатчинсон Омари 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 4 (1) 0.4
Буонанотте Факундо 3 0.3
Джастин Джеймс 2 0.2
Айю Джордан 2 0.2
Мавидиди Стефи 2 0.2
Фас Ваут 1 0.1
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Хатчинсон Омари 3 0
Кларк Гарри 1 1
Тейлор Джек 2 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Чаплин Конор 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Хирст Джордж 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Дэвис Лейф 1 0
Гривз Джейкоб 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 4 0
Айю Джордан 3 0
Варди Джейми 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Мавидиди Стефи 2 0
Сумаре Бубакари 2 0
Скипп Оливер 2 0
Стив Купер 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Фас Ваут 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
7
Ипсвич
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
3
Ипсвич
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Лестер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
33%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
25%
2
12%
1-15
2
10%
6
35%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
3
15%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0
Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0

Результаты матчей

Ипсвич
Лестер

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 10 1 4 5 6 - 11 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 0 3 7 12 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Ипсвич: 46%, Лестер: 54%.
  • 100'
    Удар от ворот произведет Ипсвич
  • 100'
    Лестер пытается что-то создать.
  • 100'
    Макатир Кейси наказан за толчок О'Ши Дара
  • 100'
    Фас Ваут оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 99'
    Джонсон Бен успешно блокирует удар.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 97'
      Макатир Кейси нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 97'
      Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 96'
      Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Команда Лестер сравняла счет! Игра продолжается!
    • 95'
      Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Варди Джейми сделал результативную передачу.
    • 94'
      Г О О О О Л - Айю Джордан забивает с правой ноги!
    • 94'
      Варди Джейми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 94'
      Макатир Кейси нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      О'Ши Дара успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ипсвич 24.6% (29)
    X 38.1% (45)
    Лестер 37.3% (44)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:1 Лестер

    Исход игры
    Ипсвич
    24.6% (29)
    Ничья
    38.1% (45)
    Лестер
    37.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (35)
    1:2 Лестер
    22% (26)
    2:1 Ипсвич
    12.7% (15)
    1:0 Ипсвич
    11% (13)
    0:1 Лестер
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:2 Лестер
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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