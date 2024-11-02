Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Фатаву Абдул из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

91' Уинкс Гарри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Хирст Джордж получил желтую карточку от судьи

88' Уинкс Гарри не смог попасть в створ ударом издали

88' Уинкс Гарри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Судья подбегает и показывает Каюсте Йенс из команды Ипсвич отложенную желтую карточку за фол.

87' Айю Джордан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

87' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Ипсвич

86' Буонанотте Факундо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Кристиансен Виктор из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Ипсвич

84' Судье надоело, что Мурич Ариянет тянет время и он наказал его горчичником

83' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хорошую попытку сделал Кристиансен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Фатаву Абдул из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Судье надоело, что Чаплин Конор тянет время и он наказал его горчичником

78' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ипсвич пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ипсвич

77' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Дэвис Лейф из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Ипсвич

70' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

70' Филлипс Кэлвин пробил со штрафного прямо в стенку

70' Ох, нехорошо это выглядит. Дэвис Лейф получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Дэвис Лейф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Ипсвич

65' Уинкс Гарри не смог попасть в створ ударом издали

64' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Уинкс Гарри пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

63' Филлипс Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Чаплин Конор получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Чаплин Конор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Чаплин Конор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фатаву Абдул из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Мавидиди Стефи получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Команда Ипсвич забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

56' Морси Сэм из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Г О О О О Л - Дэвис Лейф левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

55' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Лестер

55' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Фатаву Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника