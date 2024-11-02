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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Ньюкасл
1:0
Первый тайм: 32'
Арсенал
0'
1:0
12' Гол
Исак Александр

Ход матча

12'
Исак Александр
(Гордон Энтони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 131
Ньюкасл 4.6% (6)
X 15.3% (20)
Арсенал 80.2% (105)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
10
Гордон
Энтони
14
Исак
Александр
7
Жоэлинтон
22
Райя
Давид
5
Парти
Томас
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
12
Тимбер
Юрриен
7
Сака
Букайо
23
Мерино
Микель
41
Райс
Деклан
11
Мартинелли
Габриэл
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
Ньюкасл
4-3-3
Арсенал
4-4-2

История личных встреч

Ньюкасл
Арсенал

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
142.9%
1 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

33 матча

12.1%
12.1%
75.8%
4 победы 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

3%
57.6%
39.4%
1 победа 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.2%
12.1%
69.7%
6 побед 4 ничьи 23 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

0.81
0.41

Среднее время на гол

110
218

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

2.59
1.56

Среднее время на гол

34
57

Всего голов

57
32

Голов в среднем за матч

1.73
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
92

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.3
Барнс Харви 3 0.3
Гордон Энтони 2 (1) 0.2
Шёр Фабиан 1 0.1
Жоэлинтон 1 0.1
Мёрфи Джейкоб 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 4 0.4
Сака Букайо 3 0.3
Мартинелли Габриэл 2 0.2
Троссар Леандро 2 0.2
Габриэль дос Сантос 2 0.2
Парти Томас 1 0.1
Мерино Микель 1 0.1
Калафьори Риккардо 1 0.1
Уайт Бен 0 0
Райс Деклан 0 0
Тимбер Юрриен 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Жоэлинтон 4 0
Холл Льюис 3 0
Лонгстафф Шон 2 0
Тонали Сандро 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Келли Ллойд 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Тимбер Юрриен 2 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
11
Ньюкасл
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Арсенал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0
Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4
Арсенал
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Арсенал

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
Арсенал
 0:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
5.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
9.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
10.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
11.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
15.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
18.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 0:1 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Челси Кукурелья Марк 5
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    В середине недели оба коллектива провели свои матчи в Кубке Английской Лиги. "Ньюкасл" на своём поле переиграл "Челси", а "канониры" на выезде уверенно разобрались с "Престон Норт Эндом".
  • 30'
    Затяжная позиционная атака получилась у "сорок", в ходе которой Уиллок по левому флангу продвинулся вперёд и навесил в центр штрафной, вот только никого из одноклубников в нужной точке не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гимараэс подхватил мяч на правом фланге в центральной части поля и пытался продвинуться вперёд, но его руками откровенно прихватил Тимбер. Пришлось Бруксу провести беседу с защитником "Арсенала".
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали гости. Райс навесил к дальней штанге, откуда Салиба головой сбросил мяч в центр вратарской, а Мерино с убойной позиции пальнул в Холла!
  • 27'
    Сака справа за счёт индивидуальных действий прорвался вперёд и от лицевой опасно прострелил в центр вратарской. Шёр в этом эпизоде сыграл внимательно и в падении эту передачу перехватил.
  • Угловой
    26'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ньюкасла". Последовал короткий розыгрыш, после которого Гордон навесил к ближней штанге, но эта передача пришла в руки Райя. 
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! Гордон на скорости справа влетел в штрафную "Арсенала" и прострелил в центр. Мяч по пути зацепил ногу Тимбера и по удивительной траектории прошёл рядом с дальней штангой!
  • 24'
    Райс со стандарта с левого фланга пытался навесить в штрафную, но эта попытка пришлась в Гордона, который занял место в стенке. Никак не получается у гостей подобраться к владениям Поупа. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Мерино по левому флангу пытался прорваться к штрафной хозяев, но его недозволенным приёмом на газон уложил Шёр. Право на перспективный стандарт получают "канониры". 
  • 22'
    Гимараэс легко избавился от опеки Троссара на чужой половине поля, после чего с дальней дистанции пробил по воротам. Игровой снаряд по пути зацепил ногу Исака и прилетел точно в руки Райя. 
  • 21'
    Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Гордон прорвался вперёд по правому флангу и выполнил кросс в дальнюю часть штрафной на Жоэлинтона, а тот к этой передаче немного не успел. 
  • 20'
    Завершились стартовые минуты поединка. Откровенно говоря, скучный пока мы наблюдаем футбол, однако хозяева всё-таки нашли свой момент и сумели открыть счёт. Посмотрим, чем ответят лондонцы. 
  • 19'
    Хаверц с левого края выполнил кросс в правую часть штрафной "Ньюкасла", а там Сака выиграл верховое единоборство у Холла, но головой пробил мимо ближней штанги. 
  • 18'
    Лондонцы всем составом перебрались на чужую половину поля. Футболисты "Арсенала" перекатывают игровой снаряд с фланга на фланг и пытаются найти брешь в плотной обороне соперника. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Жоэлинтон потерял мяч в штрафной соперника, после чего бразилец грубо нарушил правила против Салиба. Повезло футболисту "Ньюкасла", что рефери не наказал его карточкой. 
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    • 16'
      Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс навесил в центр штрафной, однако найти этой передачей кого-то из партнёров ему не удалось. Внимательно на перехвате сыграл Бёрн. 
    • 15'
      Довольно неожиданным образом складывается начало матча. "Сороки" нашли свой момент и открыли счёт. Думаю, теперь футбол станет более весёлым, так как лондонцы большими силами пойдут вперёд.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ИСАК! Гордон получил мяч от Лонгстаффа на правом фланге и сделал радиоуправляемый кросс в центр штрафной. Защитники "Арсенала" потеряли Исака, который головой пробил в левый верхний угол!
    • 13'
      Исак подхватил мяч перед штрафной соперника и правее центра пытался прорваться вперёд, однако обыграть Салиба ему не удалось. В очень спокойном темпе пока проходит эта встреча. 
    • 12'
      Сака получил мяч от Тимбера в правой части штрафной соперника, а затем сместился немного в центр и пробил низом в ближний угол. Снаряд прошёл мимо цели, да и Поуп всё контролировал. 
    • 11'
      "Канониры" перебрались на чужую половину поля и пытаются придумать что-то интересное в атаке. Сака сейчас справа ворвался в штрафную, но обыграть Холла у него не получилось. 
    • Угловой
      10'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс перспективно навесил в центр вратарской, однако эту передачу перехватил Поуп, кулаком выбивший мяч. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Троссар в центральной части поля техничным движением пытался развернуться, но ему по ногам сзади ударил Лонгстафф. Брукс находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Сака подхватил игровой снаряд на своей половине поля и по правому флангу пытался прорваться вперёд, но его с нарушением на газон уронил Холл. Рефери обошёлся без карточки в этом эпизоде. 
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ньюкасла". Гордон выполнил кросс к ближней штанге, а там внимательно сыграл Хаверц, головой выбивший мяч от своих ворот. 
    • 6'
      Гордон получил мяч в левой части штрафной соперника от Уиллока и пытался прострелить в центр на Исака, однако эту попытку в подкате своевременно заблокировал Салиба. 
    • 5'
      Довольно спокойно проходят первые минуты матча. Футболисты "Арсенала" владеют небольшим преимуществом, однако подобраться к штрафной соперника пока крайне проблематично. 
    • 4'
      Троссар подхватил игровой снаряд на чужой половине поля, после чего левее центра продвинулся к штрафной и с 22 метров пробил в дальний угол, вот только мяч полетел мимо намеченной цели. 
    • 3'
      Перспективная атака получилась у гостей, в ходе которой Хаверц отдал проникающий пас в правую часть штрафной соперника на Сака, однако эту попытку перехватил Холл. 
    • 2'
      Футболисты "Ньюкасла" вышли на эту встречу в чёрно-белом комплекте формы, лондонцы играют в красно-белой форме. Ворота Поупа в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Арсенал

    Исход игры
    Ньюкасл
    5.1% (7)
    Ничья
    15.3% (21)
    Арсенал
    79.6% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    80.53% (91)
    Нет
    19.47% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    43.8% (60)
    1:1 Ничья
    11.7% (16)
    0:1 Арсенал
    8% (11)
    0:2 Арсенал
    5.8% (8)
    1:3 Арсенал
    4.4% (6)
    2:1 Ньюкасл
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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