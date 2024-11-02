ОПАСНО! Гордон на скорости справа влетел в штрафную "Арсенала" и прострелил в центр. Мяч по пути зацепил ногу Тимбера и по удивительной траектории прошёл рядом с дальней штангой!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Ньюкасла". Последовал короткий розыгрыш, после которого Гордон навесил к ближней штанге, но эта передача пришла в руки Райя.

Сака справа за счёт индивидуальных действий прорвался вперёд и от лицевой опасно прострелил в центр вратарской. Шёр в этом эпизоде сыграл внимательно и в падении эту передачу перехватил.

МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали гости. Райс навесил к дальней штанге, откуда Салиба головой сбросил мяч в центр вратарской, а Мерино с убойной позиции пальнул в Холла!

Гимараэс подхватил мяч на правом фланге в центральной части поля и пытался продвинуться вперёд, но его руками откровенно прихватил Тимбер. Пришлось Бруксу провести беседу с защитником "Арсенала".

Затяжная позиционная атака получилась у "сорок", в ходе которой Уиллок по левому флангу продвинулся вперёд и навесил в центр штрафной, вот только никого из одноклубников в нужной точке не оказалось.

В середине недели оба коллектива провели свои матчи в Кубке Английской Лиги. "Ньюкасл" на своём поле переиграл "Челси", а "канониры" на выезде уверенно разобрались с "Престон Норт Эндом".

Жоэлинтон потерял мяч в штрафной соперника, после чего бразилец грубо нарушил правила против Салиба. Повезло футболисту "Ньюкасла", что рефери не наказал его карточкой.

Лондонцы всем составом перебрались на чужую половину поля. Футболисты "Арсенала" перекатывают игровой снаряд с фланга на фланг и пытаются найти брешь в плотной обороне соперника.

Хаверц с левого края выполнил кросс в правую часть штрафной "Ньюкасла", а там Сака выиграл верховое единоборство у Холла, но головой пробил мимо ближней штанги.

Завершились стартовые минуты поединка. Откровенно говоря, скучный пока мы наблюдаем футбол, однако хозяева всё-таки нашли свой момент и сумели открыть счёт. Посмотрим, чем ответят лондонцы.

Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Гордон прорвался вперёд по правому флангу и выполнил кросс в дальнюю часть штрафной на Жоэлинтона, а тот к этой передаче немного не успел.

Гимараэс легко избавился от опеки Троссара на чужой половине поля, после чего с дальней дистанции пробил по воротам. Игровой снаряд по пути зацепил ногу Исака и прилетел точно в руки Райя.

Мерино по левому флангу пытался прорваться к штрафной хозяев, но его недозволенным приёмом на газон уложил Шёр. Право на перспективный стандарт получают "канониры".

Райс со стандарта с левого фланга пытался навесить в штрафную, но эта попытка пришлась в Гордона, который занял место в стенке. Никак не получается у гостей подобраться к владениям Поупа.

16' Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс навесил в центр штрафной, однако найти этой передачей кого-то из партнёров ему не удалось. Внимательно на перехвате сыграл Бёрн.

15' Довольно неожиданным образом складывается начало матча. "Сороки" нашли свой момент и открыли счёт. Думаю, теперь футбол станет более весёлым, так как лондонцы большими силами пойдут вперёд.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ИСАК! Гордон получил мяч от Лонгстаффа на правом фланге и сделал радиоуправляемый кросс в центр штрафной. Защитники "Арсенала" потеряли Исака, который головой пробил в левый верхний угол!

13' Исак подхватил мяч перед штрафной соперника и правее центра пытался прорваться вперёд, однако обыграть Салиба ему не удалось. В очень спокойном темпе пока проходит эта встреча.

12' Сака получил мяч от Тимбера в правой части штрафной соперника, а затем сместился немного в центр и пробил низом в ближний угол. Снаряд прошёл мимо цели, да и Поуп всё контролировал.

11' "Канониры" перебрались на чужую половину поля и пытаются придумать что-то интересное в атаке. Сака сейчас справа ворвался в штрафную, но обыграть Холла у него не получилось.

10' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс перспективно навесил в центр вратарской, однако эту передачу перехватил Поуп, кулаком выбивший мяч.

9' Троссар в центральной части поля техничным движением пытался развернуться, но ему по ногам сзади ударил Лонгстафф. Брукс находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

8' Сака подхватил игровой снаряд на своей половине поля и по правому флангу пытался прорваться вперёд, но его с нарушением на газон уронил Холл. Рефери обошёлся без карточки в этом эпизоде.