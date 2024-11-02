Тур: 10. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Брукс Джон
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
22
Райя
Давид
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
-
37 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
11 Барнс ХарвиНападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Арсенал
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
142.9%
1 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
33 матча
12.1%
12.1%
75.8%
4 победы 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
3%
57.6%
39.4%
1 победа 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.2%
12.1%
69.7%
6 побед 4 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
0.81
0.41
Среднее время на гол
110
218
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
2.59
1.56
Среднее время на гол
34
57
Всего голов
57
32
Голов в среднем за матч
1.73
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
92
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|3
|0.3
|Барнс Харви
|3
|0.3
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.2
|Шёр Фабиан
|1
|0.1
|Жоэлинтон
|1
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Холл Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|4
|0.4
|Сака Букайо
|3
|0.3
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.2
|Троссар Леандро
|2
|0.2
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.2
|Парти Томас
|1
|0.1
|Мерино Микель
|1
|0.1
|Калафьори Риккардо
|1
|0.1
|Уайт Бен
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Холл Льюис
|3
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Салиба Вильям
|2
|1
|Троссар Леандро
|1
|1
|Парти Томас
|2
|0
|Райя Давид
|2
|0
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Тимбер Юрриен
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
11
Ньюкасл
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Арсенал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0
Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4
Арсенал
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Арсенал
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Арсенал
Исход игры
Ньюкасл
5.1% (7)
Ничья
15.3% (21)
Арсенал
79.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
67.26% (76)
Меньше
32.74% (37)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
43.8% (60)
1:1 Ничья
11.7% (16)
0:1 Арсенал
8% (11)
0:2 Арсенал
5.8% (8)
1:3 Арсенал
4.4% (6)
2:1 Ньюкасл
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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