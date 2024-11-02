Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Эвертон

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Хорошую попытку сделал Ндиайе Ильман . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кин Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Саутгемптон

42' Линдстрём Йеспер из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Эвертон

41' Камерон Арчер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

38' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

38' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Линдстрём Йеспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

35' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Янг Эшли получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фернандеш Матеуш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

26' Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лаллана Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Саутгемптон

23' Ндиайе Ильман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Лаллана Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Камерон Арчер из команды Саутгемптон в офсайде

17' Удар от ворот произведет Саутгемптон

17' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

16' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Эвертон

14' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Уокер-Питерс Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Матч возобновлен

7' Ндиайе Ильман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Линдстрём Йеспер бьет со штрафного в створ, но Аарон Рэмсдейл держит все под контролем

2' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эвертон начинает с центра поля

1' Судья начинает матч