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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю
Саутгемптон
0:0
Второй тайм: 62'
Эвертон
0'
24' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
56' Желтая карточка
Кин Майкл

Ход матча

24'
 
Тарковски Джеймс
46'
Арибо Джо
Лаллана Адам
 
56'
 
Кин Майкл
59'
Диблинг Тайлер
Мэннинг Райан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 328 Количество передач 170
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 115
Саутгемптон 22.6% (26)
X 38.3% (44)
Эвертон 39.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Эвертон
2.77
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3.55
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3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ремсдейл
Аарон
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
2
Уокер-Питерс
Кайл
3
Мэннинг
Райан
4
Даунс
Флинн
10
Лаллана
Адам
18
Фернандеш
Матеуш
9
Армстронг
Адам
19
Арчер
Камерон
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
8
Мангаля
Орель
27
Гуэйе
Идрисса
29
Линдстрём
Йеспер
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
Саутгемптон
5-3-2
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Эвертон

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.85

Среднее время на гол

55
106

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.82

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.63
0.83

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
108

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 0.2
Арибо Джо 1 0.1
Сугавара Юкинари 1 0.1
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.1
Диблинг Тайлер 1 0.1
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фернандеш Матеуш 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.3
Калверт-Льюин Доминик 2 0.2
Кин Майкл 2 0.2
Ндиайе Ильман 2 0.2
Гомеш Бету 1 0.1
Янг Эшли 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Мартин Рассел 3 0
Лаллана Адам 3 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Диблинг Тайлер 3 0
Стивенс Джек 1 1
Беднарек Ян 2 0
Армстронг Адам 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фернандеш Матеуш 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 3 0
Кин Майкл 3 0
Янг Эшли 1 1
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Саутгемптон
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

0
3
Саутгемптон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Эвертон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
4
21%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1
Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Эвертон

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 6 22
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
8.
Борнмут
 2:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
16.
Лестер
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
17.
Ипсвич
 1:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4.
Борнмут
 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
7.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Борнмут
 2:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Лестер
 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Саутгемптон 22.6% (26)
    X 38.3% (44)
    Эвертон 39.1% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Эвертон
    2.77
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Саутгемптон
    22.6% (26)
    Ничья
    38.3% (44)
    Эвертон
    39.1% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (39)
    1:2 Эвертон
    24.3% (28)
    2:1 Саутгемптон
    14.8% (17)
    1:0 Саутгемптон
    7% (8)
    0:1 Эвертон
    7% (8)
    0:2 Эвертон
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Эвертон
    1.7% (2)
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