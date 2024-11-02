Тур: 10. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Мэдли Эндрю
0:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
24'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
328 Количество передач 170
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Беднарек
Ян
10
Лаллана
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бреретон БенПолузащитник
- Нападающий
-
32 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Эвертон
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
24 матча
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
0.85
Среднее время на гол
55
106
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.62
0.82
Среднее время на гол
55
110
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.63
0.83
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
108
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арчер Камерон
|2
|0.2
|Арибо Джо
|1
|0.1
|Сугавара Юкинари
|1
|0.1
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.1
|Диблинг Тайлер
|1
|0.1
|Лаллана Адам
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Фернандеш Матеуш
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.3
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.2
|Кин Майкл
|2
|0.2
|Ндиайе Ильман
|2
|0.2
|Гомеш Бету
|1
|0.1
|Янг Эшли
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Мартин Рассел
|3
|0
|Лаллана Адам
|3
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Диблинг Тайлер
|3
|0
|Стивенс Джек
|1
|1
|Беднарек Ян
|2
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Фернандеш Матеуш
|2
|0
|Фрейзер Райан
|0
|1
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Мэннинг Райан
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Кин Майкл
|3
|0
|Янг Эшли
|1
|1
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Саутгемптон
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
0
3
Саутгемптон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Эвертон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
4
21%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1
Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Эвертон
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 6
|22
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|17.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|2.
|0:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|7.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|14.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Эвертон
Исход игры
Саутгемптон
22.6% (26)
Ничья
38.3% (44)
Эвертон
39.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (39)
1:2 Эвертон
24.3% (28)
2:1 Саутгемптон
14.8% (17)
1:0 Саутгемптон
7% (8)
0:1 Эвертон
7% (8)
0:2 Эвертон
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Эвертон
1.7% (2)
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