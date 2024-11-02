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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 31143 Главный судья: Мэдли Эндрю
Саутгемптон
1:0
Конец матча
Эвертон
0'
24' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
56' Желтая карточка
Кин Майкл
76' Желтая карточка
Беднарек Ян
82' Желтая карточка
Фернандеш Матеуш
84' Желтая карточка
Диблинг Тайлер
1:0
85' Гол
Армстронг Адам
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Гомеш Бету
90' Желтая карточка
Онуачу Пол
90'+8

Ход матча

24'
 
Тарковски Джеймс
46'
Арибо Джо
Лаллана Адам
 
56'
 
Кин Майкл
59'
Диблинг Тайлер
Мэннинг Райан
 
62'
 
Харрисон Джек
Ндиайе Ильман
62'
 
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
76'
Беднарек Ян
 
79'
Сугавара Юкинари
Стивенс Джек
 
82'
Фернандеш Матеуш
 
84'
Диблинг Тайлер
 
85'
Армстронг Адам
(Сугавара Юкинари)
1:0
88'
 
Брэнтуэйт Джерред
Линдстрём Йеспер
89'
 
Гомеш Бету
90'
Онуачу Пол
Арчер Камерон
 
90'
Угочукву Лесли
Фернандеш Матеуш
 
90'
Онуачу Пол
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 585 Количество передач 303
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 115
Саутгемптон 22.6% (26)
X 38.3% (44)
Эвертон 39.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ремсдейл
Аарон
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
2
Уокер-Питерс
Кайл
3
Мэннинг
Райан
4
Даунс
Флинн
10
Лаллана
Адам
18
Фернандеш
Матеуш
9
Армстронг
Адам
19
Арчер
Камерон
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
8
Мангаля
Орель
27
Гуэйе
Идрисса
29
Линдстрём
Йеспер
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
Саутгемптон
5-3-2
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Эвертон

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.85

Среднее время на гол

55
106

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.82

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.63
0.83

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
108

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 0.2
Сугавара Юкинари 1 0.1
Армстронг Адам 1 0.1
Арибо Джо 1 0.1
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.1
Диблинг Тайлер 1 0.1
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фернандеш Матеуш 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.3
Калверт-Льюин Доминик 2 0.2
Кин Майкл 2 0.2
Ндиайе Ильман 2 0.2
Гомеш Бету 1 0.1
Янг Эшли 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Диблинг Тайлер 4 0
Мартин Рассел 3 0
Лаллана Адам 3 0
Беднарек Ян 3 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Стивенс Джек 1 1
Армстронг Адам 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Онуачу Пол 1 0
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Майкл 4 0
Тарковски Джеймс 3 0
Янг Эшли 1 1
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Саутгемптон
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эвертон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

0
3
Саутгемптон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Эвертон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
6
32%
3
18%
61-75
4
21%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1
Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1
Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Эвертон

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 10 1 4 5 6 - 11 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 0 3 7 12 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
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    Прогнозы 115
    Саутгемптон 22.6% (26)
    X 38.3% (44)
    Эвертон 39.1% (45)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Эвертон

    Исход игры
    Саутгемптон
    22.6% (26)
    Ничья
    38.3% (44)
    Эвертон
    39.1% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (39)
    1:2 Эвертон
    24.3% (28)
    2:1 Саутгемптон
    14.8% (17)
    1:0 Саутгемптон
    7% (8)
    0:1 Эвертон
    7% (8)
    0:2 Эвертон
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Эвертон
    1.7% (2)
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