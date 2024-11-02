Тур: 10. Стадион: Виталити. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Деннис УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
56 Райт ДжейкобПолузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Манчестер Сити
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
3.75
2.43
Среднее время на гол
24
37
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
2.2
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
40
61
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|3
|0.33
|Эванилсон
|2
|0.22
|Кук Льюис
|1
|0.11
|Тавернер Маркус
|1
|0.11
|Клюйверт Джастин
|1 (1)
|0.11
|Синистерра Луис
|1
|0.11
|Уттара Данго
|1
|0.11
|Кристи Райан
|1
|0.11
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|1.22
|Ковачич Матео
|3
|0.33
|Стоунс Джон
|2
|0.22
|Гвардиол Йошко
|2
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.11
|Доку Жереми
|1
|0.11
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Кристи Райан
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Смит Адам
|2
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
12
Борнмут
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
12
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
4
50%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
5
24%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
6
29%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Результаты матчей
Борнмут
Манчестер Сити
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
72
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Сити
Исход игры
Борнмут
0.8% (1)
Ничья
2.5% (3)
Манчестер Сити
96.6% (114)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (80)
Меньше
27.27% (30)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
37.3% (44)
0:2 Манчестер Сити
20.3% (24)
1:3 Манчестер Сити
16.9% (20)
0:3 Манчестер Сити
6.8% (8)
0:1 Манчестер Сити
3.4% (4)
1:4 Манчестер Сити
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.7% (2)
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