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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Борнмут
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 50
Борнмут 2% (1)
X 6% (3)
Манчестер Сити 92% (46)
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Борнмут
Ничья
Манчестер Сити
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Борнмут
Манчестер Сити

История личных встреч

Борнмут
Манчестер Сити

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

3.75
2.43

Среднее время на гол

24
37

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

2.2
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

40
61

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 3 0.33
Эванилсон 2 0.22
Кук Льюис 1 0.11
Тавернер Маркус 1 0.11
Клюйверт Джастин 1 (1) 0.11
Синистерра Луис 1 0.11
Уттара Данго 1 0.11
Кристи Райан 1 0.11
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (1) 1.22
Ковачич Матео 3 0.33
Стоунс Джон 2 0.22
Гвардиол Йошко 2 0.22
Де Брёйне Кевин 1 0.11
Доку Жереми 1 0.11
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фоден Фил 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клюйверт Джастин 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Кристи Райан 3 0
Кук Льюис 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Смит Адам 2 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Диаш Рубен 3 0
Савио III 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
12
Борнмут
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
12
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
100%
3
25%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
4
50%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
5
24%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
6
29%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1
Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Борнмут
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
7
2
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
4.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
5.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
10.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
11.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
12.
Ньюкасл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
13.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
15.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
18.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Челси Кукурелья Марк 5
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 7 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 50
    Борнмут 2% (1)
    X 6% (3)
    Манчестер Сити 92% (46)
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    Борнмут
    Ничья
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    Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Сити

    Исход игры
    Борнмут
    2% (1)
    Ничья
    6% (3)
    Манчестер Сити
    92% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    34% (17)
    0:2 Манчестер Сити
    22% (11)
    1:3 Манчестер Сити
    20% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    6% (3)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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