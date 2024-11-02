Тур: 10. Стадион: Энфилд. Главный судья: Харрингтон Тони
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гакпо
Коди
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Брайтон
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
1.13
Среднее время на гол
69
80
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.83
1.61
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
55
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|6 (2)
|0.67
|Диас Луис
|5
|0.56
|Жота Диогу
|2
|0.22
|Конате Ибраима
|1
|0.11
|Нуньес Дарвин
|1
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.11
|Джонс Кёртис
|1
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.67
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.22
|Педро Жоао
|2
|0.22
|Митома Каору
|1
|0.11
|Адингра Симон
|1
|0.11
|Балеба Карлос
|1
|0.11
|Минте Янкуба
|1
|0.11
|Фергюсон Эван
|1
|0.11
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.11
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|3
|0
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Собослаи Доминик
|3
|0
|Слот Арне
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Аяри Ясин
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
9
Ливерпуль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Брайтон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
44%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
4
24%
6
38%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2
Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Брайтон
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
72
63
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон
Исход игры
Ливерпуль
95.3% (121)
Ничья
3.1% (4)
Брайтон
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
37% (47)
2:0 Ливерпуль
24.4% (31)
3:1 Ливерпуль
11.8% (15)
1:0 Ливерпуль
4.7% (6)
3:2 Ливерпуль
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
4:1 Ливерпуль
1.6% (2)
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