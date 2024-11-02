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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Ливерпуль
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 124
Ливерпуль 95.2% (118)
X 3.2% (4)
Брайтон 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Брайтон
6.10
5.90
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8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
18
Гакпо
Коди
9
Нуньес
Дарвин
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
24
Кадыоглу
Ферди
26
Аяри
Ясин
41
Хиншелвуд
Джек
22
Митома
Каору
14
Рюттер
Жоржиньо
18
Уэлбек
Данни
Ливерпуль
4-2-3-1
Брайтон
4-4-2

История личных встреч

Ливерпуль
Брайтон

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

КЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
1.13

Среднее время на гол

69
80

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.83
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
55

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 6 (2) 0.67
Диас Луис 5 0.56
Жота Диогу 2 0.22
Конате Ибраима 1 0.11
Нуньес Дарвин 1 0.11
Ван Дейк Виргил 1 0.11
Джонс Кёртис 1 0.11
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гакпо Коди 0 0
Собослаи Доминик 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.67
Рюттер Жоржиньо 2 0.22
Педро Жоао 2 0.22
Митома Каору 1 0.11
Адингра Симон 1 0.11
Балеба Карлос 1 0.11
Минте Янкуба 1 0.11
Фергюсон Эван 1 0.11
Хиншелвуд Джек 1 0.11
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 3 0
Макаллистер Алексис 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Слот Арне 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Гакпо Коди 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Роша Игор II 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Аяри Ясин 1 0
Балеба Карлос 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
9
Ливерпуль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Брайтон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
44%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
4
24%
6
38%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2
Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Брайтон

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
7
2
1.5
6
3
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
5.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
9.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
10.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
11.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
15.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
18.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37% пользователей.
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    • Прогнозы 124
    Ливерпуль 95.2% (118)
    X 3.2% (4)
    Брайтон 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Брайтон
    6.10
    5.90
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.3% (121)
    Ничья
    3.1% (4)
    Брайтон
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    37% (47)
    2:0 Ливерпуль
    24.4% (31)
    3:1 Ливерпуль
    11.8% (15)
    1:0 Ливерпуль
    4.7% (6)
    3:2 Ливерпуль
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    4:1 Ливерпуль
    1.6% (2)
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