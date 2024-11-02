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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Ноттингем Форест
1:0
Второй тайм: 60'
Вест Хэм
0'
18' Желтая карточка
Гидо Родригес
1:0
27' Гол
Вуд Крис
39' Желтая карточка
Альварес Эдсон
45' Вторая желтая карточка
Альварес Эдсон

Ход матча

18'
 
Гидо Родригес
27'
Вуд Крис
(Морено Алекс)
1:0
39'
 
Альварес Эдсон
45'
 
Альварес Эдсон
46'
 
Антонио Майкл
Саммервилл Крисенсио
46'
 
Солер Карлос
Гидо Родригес

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 2
  • 162 Количество передач 243
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 116
Ноттингем Форест 46.6% (54)
X 37.9% (44)
Вест Хэм 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Вест Хэм
2.10
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3.75
3.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
1
Фабьянски
Лукаш
15
Мавропанос
Константинос
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
29
Уан-Биссака
Аарон
24
Гидо
Родригес
19
Альварес
Эдсон
33
Эмерсон
Палмиери
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
7
Саммервилл
Крисенсио
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Вест Хэм
3-4-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вест Хэм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
К
5:0
Ч
2:1
Ч
1:4
К
3:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.63
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

34
80

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 (1) 0.8
Йейтс Райан 1 0.1
Гиббс-Уайт Морган 1 0.1
Хадсон-Одои Каллум 1 0.1
Соса Рамон 1 0.1
Андерсон Эллиот 0 0
Морено Алекс 0 0
Миленкович Никола 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.3
Соучек Томаш 2 0.2
Кудус Мохаммед 2 0.2
Пакета Лукас 2 (1) 0.2
Антонио Майкл 1 0.1
Ингс Дэнни 1 0.1
Саммервилл Крисенсио 1 0.1
Килман Макс 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Домингес Николас 3 0
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Морено Алекс 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Йейтс Райан 2 0
Андерсон Эллиот 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Эйна Ола 1 0
Миленкович Никола 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 1
Гидо Родригес 3 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Пакета Лукас 3 0
Килман Макс 3 0
Кудус Мохаммед 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

8
6
Ноттингем Форест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
4
36%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
5
31%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вест Хэм

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 6 22
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
8.
Борнмут
 2:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
16.
Лестер
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
17.
Ипсвич
 1:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 6 - 11 6
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4.
Борнмут
 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
7.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Манчестер Сити
 0:2 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Борнмут
 2:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Лестер
 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 116
    Ноттингем Форест 46.6% (54)
    X 37.9% (44)
    Вест Хэм 15.5% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Вест Хэм
    2.10
    Реклама, betcity.ru
    3.75
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    46.6% (54)
    Ничья
    37.9% (44)
    Вест Хэм
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (40)
    2:1 Ноттингем Форест
    25% (29)
    1:2 Вест Хэм
    14.7% (17)
    1:0 Ноттингем Форест
    13.8% (16)
    2:0 Ноттингем Форест
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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