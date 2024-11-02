Тур: 10. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Питер Банкс
1:0
Второй тайм: 60'
0'
18' Желтая карточкаГидо Родригес
1:0
27' ГолВуд Крис
39' Желтая карточкаАльварес Эдсон
45' Вторая желтая карточкаАльварес Эдсон
Ход матча
18'
27'
1:0
39'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 2
-
162 Количество передач 243
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Морено АлексЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Силва ЖотаНападающий
-
Главный тренер: Rui Pedro Silva
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Вест Хэм
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.63
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
34
80
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8 (1)
|0.8
|Йейтс Райан
|1
|0.1
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.1
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.1
|Соса Рамон
|1
|0.1
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.3
|Соучек Томаш
|2
|0.2
|Кудус Мохаммед
|2
|0.2
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.2
|Антонио Майкл
|1
|0.1
|Ингс Дэнни
|1
|0.1
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0.1
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Андерсон Эллиот
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|1
|Гидо Родригес
|3
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Кудус Мохаммед
|0
|1
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
8
6
Ноттингем Форест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
4
36%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
5
31%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
27
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 6
|22
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|17.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|2.
|0:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|7.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|14.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Ноттингем Форест
46.6% (54)
Ничья
37.9% (44)
Вест Хэм
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
82.88% (92)
Нет
17.12% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (40)
2:1 Ноттингем Форест
25% (29)
1:2 Вест Хэм
14.7% (17)
1:0 Ноттингем Форест
13.8% (16)
2:0 Ноттингем Форест
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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