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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Ноттингем Форест
3:0
Конец матча
Вест Хэм
0'
18' Желтая карточка
Гидо Родригес
1:0
27' Гол
Вуд Крис
39' Желтая карточка
Альварес Эдсон
45' Вторая желтая карточка
Альварес Эдсон
2:0
65' Гол
Хадсон-Одои Каллум
77' Желтая карточка
Пакета Лукас
3:0
78' Гол
Эйна Ола
81' Желтая карточка
Андерсон Эллиот
90'+6

Ход матча

18'
 
Гидо Родригес
27'
Вуд Крис
(Морено Алекс)
1:0
39'
 
Альварес Эдсон
45'
 
Альварес Эдсон
46'
 
Антонио Майкл
Саммервилл Крисенсио
46'
 
Солер Карлос
Гидо Родригес
63'
Силва Жота
Эланга Энтони
 
63'
Андерсон Эллиот
Гиббс-Уайт Морган
 
65'
Хадсон-Одои Каллум
(Андерсон Эллиот)
2:0
77'
 
Пакета Лукас
78'
Эйна Ола
3:0
79'
Авонийи Тайво
Вуд Крис
 
79'
 
Ирвинг Энди
Эмерсон Палмиери
81'
Андерсон Эллиот
 
89'
Да Сильва Морейра Эрик
Эйна Ола
 
89'
Соса Рамон
Хадсон-Одои Каллум
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 444 Количество передач 392
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Ноттингем Форест 46.6% (54)
X 37.9% (44)
Вест Хэм 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
1
Фабьянски
Лукаш
15
Мавропанос
Константинос
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
29
Уан-Биссака
Аарон
24
Гидо
Родригес
19
Альварес
Эдсон
33
Эмерсон
Палмиери
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
7
Саммервилл
Крисенсио
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Вест Хэм
3-4-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вест Хэм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
К
5:0
Ч
2:1
Ч
1:4
К
3:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.63
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

34
80

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 (1) 0.8
Хадсон-Одои Каллум 2 0.2
Эйна Ола 1 0.1
Йейтс Райан 1 0.1
Гиббс-Уайт Морган 1 0.1
Соса Рамон 1 0.1
Андерсон Эллиот 0 0
Морено Алекс 0 0
Миленкович Никола 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.3
Соучек Томаш 2 0.2
Кудус Мохаммед 2 0.2
Пакета Лукас 2 (1) 0.2
Антонио Майкл 1 0.1
Ингс Дэнни 1 0.1
Саммервилл Крисенсио 1 0.1
Килман Макс 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Домингес Николас 3 0
Андерсон Эллиот 3 0
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Морено Алекс 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Йейтс Райан 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Эйна Ола 1 0
Миленкович Никола 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 1
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Кудус Мохаммед 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

8
6
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
5
36%
4
31%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
5
26%
1-15
1
14%
5
26%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
14%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вест Хэм

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 10 1 4 5 6 - 11 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 0 3 7 12 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 116
    Ноттингем Форест 46.6% (54)
    X 37.9% (44)
    Вест Хэм 15.5% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 3:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    46.6% (54)
    Ничья
    37.9% (44)
    Вест Хэм
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (40)
    2:1 Ноттингем Форест
    25% (29)
    1:2 Вест Хэм
    14.7% (17)
    1:0 Ноттингем Форест
    13.8% (16)
    2:0 Ноттингем Форест
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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