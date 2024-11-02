ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Эллиот Андерсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Эллиот Андерсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Эллиот Андерсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Пакета Лукас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

47' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Боуэн Джаррод навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хадсон-Одои Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хадсон-Одои Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Альварес Эдсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Килман Макс получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Килман Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Хадсон-Одои Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Морено Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вуд Крис не смог попасть в створ ударом издали

23' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Мурильо Джейсон не смог попасть в створ ударом издали

20' Гиббс-Уайт Морган пробил со штрафного прямо в стенку

18' Гидо Родригес получил желтую карточку от судьи

16' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Домингес Николас не смог попасть в створ ударом издали

6' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хадсон-Одои Каллум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Эланга Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч