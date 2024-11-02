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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 13'
Кристал Пэлас
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 112
Вулверхэмптон 57.1% (64)
X 32.1% (36)
Кристал Пэлас 10.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вулверхэмптон
Ничья
Кристал Пэлас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
20
Дойл
Томми
8
Гомес
Жоао
21
Сарабия
Пабло
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
18
Камада
Даити
7
Сарр
Исмаила
9
Нкетиа
Эдди
14
Матета
Жан-Филипп
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
9.1%
54.5%
8 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Среднее время на гол

55
66

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 4 0.4
Аит-Нури Раян 3 0.3
Ларсен Йорген 3 0.3
Лемина Марио 1 0.1
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.1
Семеду Нелсон 0 0
Дойл Томми 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.3
Эзе Эберечи 1 0.1
Гехи Марк 1 0.1
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Кунья Матеус 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 4 0
Лерма Хефферсон 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Айю Джордан 2 0
Камада Даити 2 0
Лакруа Максанс 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
3
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
15%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
25%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
7
28%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Точный счет

1:2
3 раза 75%
2:6
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Челси
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 1 4 18 - 10 13
11.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
12.
Фулхэм
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 10 1 4 5 6 - 11 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 0 3 7 12 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
8.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Арсенал Райс Деклан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 112
    Вулверхэмптон 57.1% (64)
    X 32.1% (36)
    Кристал Пэлас 10.7% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.55
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    3.35
    Реклама, pari.ru
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    56.5% (65)
    Ничья
    33% (38)
    Кристал Пэлас
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    35.7% (41)
    1:1 Ничья
    29.6% (34)
    1:0 Вулверхэмптон
    13.9% (16)
    1:2 Кристал Пэлас
    7.8% (9)
    2:0 Вулверхэмптон
    3.5% (4)
    2:3 Кристал Пэлас
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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