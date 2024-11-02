Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Ларсен Йорген нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

89' Муньос Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Гуэдеш Гонсалу получает желтую карточку за нырок

88' Гуэдеш Гонсалу упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

87' Гуэдеш Гонсалу пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон держит все под контролем

87' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хьюз Уилл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

75' Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Отличный командный гол!

72' Г О О О О Л - Гомес Жоао забивает с правой ноги!

72' Гуэдеш Гонсалу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

71' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Муньос Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Команда Вулверхэмптон сравняла счет! Игра продолжается!

67' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с правой ноги!

67' Кунья Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

65' Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

62' Тактическая замена. Томас Дойл уходит с поля и его заменяет Лемина Марио

62' Оооо... вот это был удар! Сарр Исмаила должен был забить с этой позиции.

62' Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Нкетиа Эдди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

61' Команда Кристал Пэлас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

60' Ларсен Йорген плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

60' Г О О О О Л - Чалоба Трево первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

58' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хьюз Уилл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Чалоба Трево выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Томас Дойл пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон держит все под контролем

54' Семеду Нелсон из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

51' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Хендерсон Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Оооо... вот это был удар! Сарабия Пабло должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Сарабия Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Кунья Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Томас Дойл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.