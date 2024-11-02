Тур: 10. Стадион: Молинью. Главный судья: Тейлор Энтони
2:2
Конец матча
0'
0:1
60' ГолЧалоба Трево
1:1
67' ГолЛарсен Йорген
2:1
72' ГолГомес Жоао
2:2
77' ГолГехи Марк
79' Желтая карточкаХьюз Уилл
88' Желтая карточкаГуэдеш Гонсалу
89' Желтая карточкаМуньос Даниэль
90'+8
Ход матча
60'
0:1
67'
1:1
72'
2:1
77'
2:2
79'
80'
88'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
459 Количество передач 372
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
10
Кунья
Матеус
27
Чалоба
Трево
19
Хьюз
Уилл
18
Камада
Даити
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Понд АлфиЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
36.4%
9.1%
54.5%
8 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Среднее время на гол
55
66
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|4
|0.4
|Кунья Матеус
|4
|0.4
|Аит-Нури Раян
|3
|0.3
|Лемина Марио
|1
|0.1
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.1
|Гомес Жоао
|1
|0.1
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Дойл Томми
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.3
|Гехи Марк
|2
|0.2
|Эзе Эберечи
|1
|0.1
|Чалоба Трево
|1
|0.1
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|4
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Лерма Хефферсон
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Лакруа Максанс
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
3
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
15%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
25%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
7
28%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Точный счет
1:2
3 раза 75%
2:6
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|14 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас
Исход игры
Вулверхэмптон
56.5% (65)
Ничья
33% (38)
Кристал Пэлас
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
35.7% (41)
1:1 Ничья
29.6% (34)
1:0 Вулверхэмптон
13.9% (16)
1:2 Кристал Пэлас
7.8% (9)
2:0 Вулверхэмптон
3.5% (4)
2:3 Кристал Пэлас
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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