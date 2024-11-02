Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хорошую попытку сделал Иванушец Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Матч возобновлен

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фейеноорд пробьет пенальти!

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

28' Дживайро Рид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Фейеноорд

27' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Рим Овусу-Одуро держит все под контролем

24' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Иванушец Лука не смог попасть в створ ударом издали

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Дживайро Рид из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' О, нет. Из многообещающей позиции Карранса Хулиан из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

11' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' Касиус Денсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Фейеноорд

3' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Иванушец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фейеноорд начинает с центра поля