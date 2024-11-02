Тур: 11. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Хиглер Деннис
0:1
Перерыв
Ход матча
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
317 Количество передач 160
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Дживайро
Рид
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
30
Касиус
Денсо
10
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Зут ЙерунВратарь
- Защитник
-
16 Майкума СейяЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
26 Kees Smit
-
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
37 матчей
54.1%
18.9%
27%
20 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.6%
29.7%
21.7%
18 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.75
1.88
Среднее время на гол
51
47
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.12
1.2
Среднее время на гол
80
75
Всего голов
54
56
Голов в среднем за матч
1.46
1.51
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
61
59
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимбер Квинтен
|4 (1)
|0.36
|Уэда Аясэ
|3
|0.27
|Пайшао Игор
|2
|0.18
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.18
|Карранса Хулиан
|2
|0.18
|Миламбо Антони
|2
|0.18
|Стенгс Келвин
|1
|0.09
|Осман Ибрагим
|1
|0.09
|Лотомба Жордан
|1
|0.09
|Ин-Бом Хван
|1
|0.09
|Ганцко Давид
|1
|0.09
|Буэно Уго
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|0.64
|Садик Ибраим
|4
|0.36
|Мейнанс Свен
|2
|0.18
|Касиус Денсо
|2
|0.18
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.18
|Мердинк Мекс
|2
|0.18
|Бюрместер Зико
|1
|0.09
|Белич Кристиян
|1
|0.09
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Траунер Гернот
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Мейнанс Свен
|3
|0
|Деккер Максим
|1
|1
|Майкума Сейя
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
АЗ Алкмаар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
15
12
Фейеноорд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
АЗ Алкмаар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
33%
4
29%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
5
25%
5
25%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
2
10%
4
20%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
55%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1
Результаты матчей
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%
Точный счет
1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:5
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
9:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
9
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
14
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
46
28
28
28
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|5.
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|6.
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|3.
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4