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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Фейеноорд
0:1
Перерыв
АЗ Алкмаар
0'
0:1
43' Гол
Пэрротт Трой

Ход матча

43'
0:1
Пэрротт Трой
(Мёллер Вольфе Давид)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 317 Количество передач 160
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Фейеноорд
Ничья
АЗ Алкмаар
4.00
3.87
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
26
Дживайро
Рид
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
4
Ин-Бом
Хван
17
Иванушец
Лука
19
Карранса
Хулиан
1
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Копмейнерс
Пер
23
Лахдо
Майкель
10
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
9
Пэрротт
Трой
Фейеноорд
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

37 матчей

54.1%
18.9%
27%
20 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.6%
29.7%
21.7%
18 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:3
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
К
0:3
Э
2:1
Э
0:4
Э
5:2
Э
0:4
К
3:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.75
1.88

Среднее время на гол

51
47

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.2

Среднее время на гол

80
75

Всего голов

54
56

Голов в среднем за матч

1.46
1.51

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
59

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.36
Уэда Аясэ 3 0.27
Пайшао Игор 2 0.18
Хименес Сантьяго II 2 0.18
Карранса Хулиан 2 0.18
Миламбо Антони 2 0.18
Стенгс Келвин 1 0.09
Осман Ибрагим 1 0.09
Лотомба Жордан 1 0.09
Ин-Бом Хван 1 0.09
Ганцко Давид 1 0.09
Буэно Уго 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 (1) 0.64
Садик Ибраим 4 0.36
Мейнанс Свен 2 0.18
Касиус Денсо 2 0.18
Ван Боммел Рубен 2 0.18
Мердинк Мекс 2 0.18
Бюрместер Зико 1 0.09
Белич Кристиян 1 0.09
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Гус Ваутер 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Зерруки Рамиз 1 1
Траунер Гернот 2 0
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Мейнанс Свен 3 0
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
АЗ Алкмаар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

15
12
Фейеноорд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
АЗ Алкмаар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
33%
4
29%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
5
25%
5
25%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
2
10%
4
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
55%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1

Результаты матчей

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%

Точный счет

1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:5
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
9:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
9
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
5.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
6.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 11 5 2 4 10 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
10.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
Херенвен
 0:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 6 4 0 2 7 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
3.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 18 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда АЗ Алкмаар имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 66%, АЗ Алкмаар: 34%.
  • 47'
    Пайшао Игор наказан за толчок Лахдо Майкель
  • 47'
    Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Мёллер Вольфе Давид ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    Фейеноорд
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    4.00
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