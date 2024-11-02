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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Цюрих
0:0
Перерыв
Янг Бойз
0'

Ход матча

26'
 
Блюм Левин
Конте Абду

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
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Цюрих
Ничья
Янг Бойз
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Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
27
Консейсау
Родригу
20
Calixte
Ligue
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
23
Шуиар
Мунир
11
Окита
Жонатан
9
Переа
Хуан
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
8
Лакомий
Лукаш
21
Виржиньюс
Алан
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
Цюрих
3-4-2-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Янг Бойз

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
51.9%
14 побед 14 ничьих 0 побед

42 матча

14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед

Первый тайм

40.5%
59.5%
0 побед 17 ничьих 24 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 35 побед

69 матчей

26.1%
21.7%
52.2%
18 побед 15 ничьих 36 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
18 побед 27 ничьих 24 победы

Второй тайм

20.3%
29%
50.7%
14 побед 20 ничьих 35 побед

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

46
38

Голов в среднем за матч

1.35
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

81
55

Голов в среднем за матч

2.31
1.62

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

127
93

Голов в среднем за матч

1.84
1.35

Тотал матчей

2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
57
Больше 83%
Меньше 17%
12
49
Больше 71%
Меньше 29%
20
30
Больше 43%
Меньше 57%
39
12
Больше 17%
Меньше 83%
57
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

48
66

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.46
Маркезано Антонио 4 (2) 0.31
Катич Никола 2 0.15
Шуиар Мунир 1 0.08
Красничи Бледиан 1 0.08
Окита Жонатан 1 0.08
Гомез Мариано 1 0.08
Эммануэль Умех 1 0.08
Камбери Линдрит 1 0.08
Joseph Saboko 1 0.08
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.08
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.31
Ганвула Сильвер 4 0.31
Иттен Седрик 2 0.15
Угринич Филип 2 0.15
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 1
Гомез Мариано 4 0
Конде Шейк 4 0
Крюезиу Мирлинд 2 1
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Лаупер Сандро 2 1
Угринич Филип 3 0
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Хусич Анел 2 0
Блюм Левин 2 0
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Лакомий Лукаш 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0
Атекаме Закари 1 0

Результаты матчей

Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2
Цюрих
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
4
19%
5
42%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
29%
1
8%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
2
14%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2
Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1
Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2

Результаты матчей

Цюрих
Янг Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 12 7 3 2 22 - 19 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 3:0 13 7 1 5 29 - 14 22
5.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 0:0 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 0:3 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Базель
 3:0 6 4 0 2 9 - 5 12
5.
Цюрих
 0:0 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 0:0 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 0:3 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 3:0 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 0:3 7 0 1 6 5 - 18 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 5 (2)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 26'
    Конте Абду уходит с поля. Блюм Левин выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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