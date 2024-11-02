Тур: 13. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 16014
0'
55' Желтая карточкаКонсейсау Родригу
73' Желтая карточкаИмери Кастриот
78' Желтая карточкаУгринич Филип
78' Красная карточкаМонтейро Джоэл
86' Желтая карточкаКолли Эбрима
90'+5
Ход матча
26'
73'
78'
78'
86'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
6 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
87 Количество передач 105
-
55 Владение мячом, % 45
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
22 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
История личных встреч
Цюрих
Янг Бойз
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.9%
51.9%
14 побед 14 ничьих 0 побед
42 матча
14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед
Первый тайм
40.5%
59.5%
0 побед 17 ничьих 24 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 35 побед
69 матчей
26.1%
21.7%
52.2%
18 побед 15 ничьих 36 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
18 побед 27 ничьих 24 победы
Второй тайм
20.3%
29%
50.7%
14 побед 20 ничьих 35 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
38
Голов в среднем за матч
1.35
1.09
Среднее время на гол
66
82
Всего голов
81
55
Голов в среднем за матч
2.31
1.62
Среднее время на гол
38
55
Всего голов
127
93
Голов в среднем за матч
1.84
1.35
Тотал матчей
2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
57
Больше 83%
Меньше 17%
12
49
Больше 71%
Меньше 29%
20
30
Больше 43%
Меньше 57%
39
12
Больше 17%
Меньше 83%
57
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.46
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.31
|Катич Никола
|2
|0.15
|Шуиар Мунир
|1
|0.08
|Красничи Бледиан
|1
|0.08
|Окита Жонатан
|1
|0.08
|Гомез Мариано
|1
|0.08
|Эммануэль Умех
|1
|0.08
|Камбери Линдрит
|1
|0.08
|Joseph Saboko
|1
|0.08
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.08
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|4
|0.31
|Ганвула Сильвер
|4
|0.31
|Иттен Седрик
|2
|0.15
|Угринич Филип
|2
|0.15
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|1
|Гомез Мариано
|4
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Calixte Ligue
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Ньясс Шейх
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Хусич Анел
|2
|0
|Колли Эбрима
|2
|0
|Блюм Левин
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|1
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Лакомий Лукаш
|1
|0
|Виржиньюс Алан
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
|Атекаме Закари
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
2
Цюрих
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
5
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
4
19%
5
42%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
29%
1
8%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
2
14%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2
Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1
Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2
Результаты матчей
Цюрих
Янг Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
76
58
112
211
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Базель
|Айети Альбиан
|5 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|5 (3)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3