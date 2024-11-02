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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 16014
Цюрих
0:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
55' Желтая карточка
Консейсау Родригу
73' Желтая карточка
Имери Кастриот
78' Желтая карточка
Угринич Филип
78' Красная карточка
Монтейро Джоэл
86' Желтая карточка
Колли Эбрима
90'+5

Ход матча

26'
 
Блюм Левин
Конте Абду
55'
Консейсау Родригу
 
58'
Тошич Неманья
Calixte Ligue
 
62'
 
Имери Кастриот
Виржиньюс Алан
62'
 
Колли Эбрима
Элиа Мешак
65'
Samuel Ballet
Консейсау Родригу
 
65'
Эммануэль Умех
Окита Жонатан
 
73'
 
Имери Кастриот
78'
 
Угринич Филип
78'
 
Монтейро Джоэл
85'
 
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик
85'
 
Ньясс Шейх
Угринич Филип
86'
 
Колли Эбрима

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 6 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 87 Количество передач 105
  • 55 Владение мячом, % 45
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
27
Консейсау
Родригу
20
Calixte
Ligue
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
23
Шуиар
Мунир
11
Окита
Жонатан
9
Переа
Хуан
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
8
Лакомий
Лукаш
21
Виржиньюс
Алан
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
Цюрих
3-4-2-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Янг Бойз

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
51.9%
14 побед 14 ничьих 0 побед

42 матча

14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 36 побед

Первый тайм

40.5%
59.5%
0 побед 17 ничьих 24 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 6 ничьих 35 побед

69 матчей

26.1%
21.7%
52.2%
18 побед 15 ничьих 36 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
18 побед 27 ничьих 24 победы

Второй тайм

20.3%
29%
50.7%
14 побед 20 ничьих 35 побед

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

46
38

Голов в среднем за матч

1.35
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

81
55

Голов в среднем за матч

2.31
1.62

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

127
93

Голов в среднем за матч

1.84
1.35

Тотал матчей

2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
57
Больше 83%
Меньше 17%
12
49
Больше 71%
Меньше 29%
20
30
Больше 43%
Меньше 57%
39
12
Больше 17%
Меньше 83%
57
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

48
66

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.46
Маркезано Антонио 4 (2) 0.31
Катич Никола 2 0.15
Шуиар Мунир 1 0.08
Красничи Бледиан 1 0.08
Окита Жонатан 1 0.08
Гомез Мариано 1 0.08
Эммануэль Умех 1 0.08
Камбери Линдрит 1 0.08
Joseph Saboko 1 0.08
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.08
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.31
Ганвула Сильвер 4 0.31
Иттен Седрик 2 0.15
Угринич Филип 2 0.15
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 1
Гомез Мариано 4 0
Конде Шейк 4 0
Крюезиу Мирлинд 2 1
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Угринич Филип 4 0
Лаупер Сандро 2 1
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Хусич Анел 2 0
Колли Эбрима 2 0
Блюм Левин 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Имери Кастриот 1 0
Малес Дариан 1 0
Лакомий Лукаш 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0
Атекаме Закари 1 0

Результаты матчей

Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2
Цюрих
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
4
19%
5
42%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
29%
1
8%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
2
14%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2
Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1
Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2

Результаты матчей

Цюрих
Янг Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 12 7 3 2 22 - 19 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Базель Траоре Бени 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Винтертур Granit Lekaj 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Конте Абду уходит с поля. Блюм Левин выходит вместо него
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