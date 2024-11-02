Тур: 14. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Квятковски Томаш Главный судья: Рачковски Павел
0:0
Первый тайм: 17'
0'
22
Крачун
Артур
15
Гургул
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Пуща Неполомице
Лех
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|4
|0.29
|Якуба Роман
|2
|0.14
|Konrad Stepien
|1
|0.07
|Piotr Mrozinski
|1
|0.07
|Jacub Serafin
|1
|0.07
|Благаич Яков
|1
|0.07
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.07
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.57
|Хотич Дино
|4
|0.29
|Волемарк Патрик
|4
|0.29
|Соуза Афонсу
|3
|0.21
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.14
|Перейра Жоэл III
|1
|0.07
|Голизаде Али
|1
|0.07
|Ягелло Филип
|1
|0.07
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|2
|1
|Абрамович Давид
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Jacub Serafin
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Семашко Артур
|1
|0
|Хайда Войцех
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Муравски Радослав
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
1
Пуща Неполомице
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Лех
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
14
Пуща Неполомице
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Лех
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
23%
2
50%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
2
15
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
100%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 11
7 Не забивали 1
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
2
18%
7
29%
29%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
13%
2
22%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
3
33%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2
Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Лех
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
52
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
310
85
112
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|25 - 8
|32
|2.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|3.
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|13
|6
|4
|3
|24 - 13
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|21 - 19
|22
|7.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|11.
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|13.
|12
|4
|0
|8
|17 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|0:0
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 13
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5