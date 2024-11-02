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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш Главный судья: Рачковски Павел
Пуща Неполомице
2:0
Конец матча
Лех
0'
23' Красная карточка
Гургул Михал
1:0
32' Гол
Шимонович Давид
33' Желтая карточка
Шимонович Давид
40' Желтая карточка
Lukasz Solowiej
2:0
44' Гол
Косидис Михаил
45' Желтая карточка
Абрамович Давид
59' Желтая карточка
Соуза Афонсу
71' Желтая карточка
Jacub Serafin
78' Желтая карточка
Хайда Войцех
90' Желтая карточка
Семашко Артур
90'+7
1
Kewin
Komar
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
12
Стемпень
Матеуш
33
Абрамович
Давид
14
Jacub
Serafin
4
Шимонович
Давид
6
Ли
Чжин-Хен
11
Холевяк
Матеуш
35
Косидис
Михаил
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
19
Фиабема
Брайан
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
8
Голизаде
Али
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
Пуща Неполомице
3-4-2-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Лех

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 5 0.36
Якуба Роман 2 0.14
Konrad Stepien 1 0.07
Jacub Serafin 1 0.07
Piotr Mrozinski 1 0.07
Шимонович Давид 1 0.07
Благаич Яков 1 0.07
Крачун Артур 1 (1) 0.07
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.57
Хотич Дино 4 0.29
Волемарк Патрик 4 0.29
Соуза Афонсу 3 0.21
Шимчак Филип 2 (1) 0.14
Перейра Жоэл III 1 0.07
Голизаде Али 1 0.07
Ягелло Филип 1 0.07
Антони Козубал 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамович Давид 4 0
Крачун Артур 2 1
Шимонович Давид 3 0
Jacub Serafin 3 0
Якуба Роман 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Konrad Stepien 2 0
Семашко Артур 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Хайда Войцех 2 0
Сиплак Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 5 0
Гургул Михал 1 1
Муравски Радослав 2 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Антони Козубал 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
1
Пуща Неполомице
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

1
14
Пуща Неполомице
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Лех
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
3
33%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

2
15
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
100%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
4
31%
7
29%
29%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
4
17%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
13%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2
Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Лех

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
3.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 13 5 3 5 18 - 15 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
18.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
12.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
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    Где смотреть матч Пуща Неполомице 2:0 Лех онлайн

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