Тур: 14. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Квятковски Томаш Главный судья: Рачковски Павел
2:0
Конец матча
0'
23' Красная карточкаГургул Михал
1:0
32' ГолШимонович Давид
33' Желтая карточкаШимонович Давид
40' Желтая карточкаLukasz Solowiej
2:0
44' ГолКосидис Михаил
45' Желтая карточкаАбрамович Давид
59' Желтая карточкаСоуза Афонсу
71' Желтая карточкаJacub Serafin
78' Желтая карточкаХайда Войцех
90' Желтая карточкаСемашко Артур
90'+7
Ход матча
23'
32'
1:0
33'
40'
44'
2:0
45'
59'
71'
78'
90'
22
Крачун
Артур
15
Гургул
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Пуща Неполомице
Лех
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|5
|0.36
|Якуба Роман
|2
|0.14
|Konrad Stepien
|1
|0.07
|Jacub Serafin
|1
|0.07
|Piotr Mrozinski
|1
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.07
|Благаич Яков
|1
|0.07
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.07
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.57
|Хотич Дино
|4
|0.29
|Волемарк Патрик
|4
|0.29
|Соуза Афонсу
|3
|0.21
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.14
|Перейра Жоэл III
|1
|0.07
|Голизаде Али
|1
|0.07
|Ягелло Филип
|1
|0.07
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрамович Давид
|4
|0
|Крачун Артур
|2
|1
|Шимонович Давид
|3
|0
|Jacub Serafin
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Гургул Михал
|1
|1
|Муравски Радослав
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
1
Пуща Неполомице
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
14
Пуща Неполомице
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Лех
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
3
33%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
2
15
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
100%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
4
31%
7
29%
29%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Пропущено
23
11
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
13%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2
Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Лех
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
410
86
113
311
113
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5