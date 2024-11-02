Тур: 13. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 17160
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаСоу Ноэ
45' Желтая карточкаВитциг Кристиан
1:0
54' ГолАколо Чадрак
61' Желтая карточкаЛаванши Нума
1:1
69' ПенальтиAli Kabacalman
90' Желтая карточкаЧобот Кевин
90'+6
Ход матча
23'
45'
54'
1:0
61'
69'
1:1
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
533 Количество передач 454
-
53 Владение мячом, % 47
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
5
Соу
Ноэ
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
19
Джокич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
-
70 Noah Probst
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Соу НоэЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хефти НиасПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
81 Годвин НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Санкт-Галлен
Сьон
32 матча
81.3%
18.8%
26 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
24 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 21 победа
59 матчей
44.1%
18.6%
37.3%
26 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
40.7%
32.2%
27.1%
24 победы 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.5%
33.9%
35.6%
18 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
45
47
Голов в среднем за матч
1.55
1.57
Среднее время на гол
58
57
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
93
79
Голов в среднем за матч
1.58
1.34
Тотал матчей
2.5
50
Больше 85%
Меньше 15%
9
35
Больше 59%
Меньше 41%
24
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
51
4
Больше 7%
Меньше 93%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|5 (1)
|0.38
|Аколо Чадрак
|4
|0.31
|Гёртлер Лукас
|3
|0.23
|Витциг Кристиан
|2
|0.15
|Мамбимби Феликс
|2
|0.15
|Тома Бастьен
|1
|0.08
|Сиссе Мустафа
|1
|0.08
|Чобот Кевин
|1
|0.08
|Шмидт Исаак
|1
|0.08
|Фалльци Альберт
|1
|0.08
|Ноа Янник
|1
|0.08
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.08
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|3
|0.23
|Шуареф Ильяс
|2
|0.15
|Джокич Деян
|2
|0.15
|Ali Kabacalman
|2 (2)
|0.15
|Theo Berdayes
|1
|0.08
|Буа Кевин
|1
|0.08
|Christian Souza
|1
|0.08
|Лаванши Нума
|1
|0.08
|Шмид Йоэль
|1
|0.08
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Чобот Кевин
|3
|0
|Диаби Абдулай III
|3
|0
|Жеббель Виллем
|1
|1
|Окороджи Чима
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Витциг Кристиан
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|2
|1
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Лаванши Нума
|3
|0
|Соргич Деян
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Ali Kabacalman
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Соу Ноэ
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
2
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
10
Санкт-Галлен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сьон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
15
4
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
33%
3
30%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
24
14
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
17%
3
21%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4
Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Сьон
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
49
310
112
310
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Базель
|Айети Альбиан
|5 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|5 (3)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3