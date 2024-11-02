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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 17160
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Сьон
0'
23' Желтая карточка
Соу Ноэ
45' Желтая карточка
Витциг Кристиан
1:0
54' Гол
Аколо Чадрак
61' Желтая карточка
Лаванши Нума
1:1
69' Пенальти
Ali Kabacalman
90' Желтая карточка
Чобот Кевин
90'+6

Ход матча

7'
Чобот Кевин
Мамбимби Феликс
 
23'
 
Соу Ноэ
45'
Витциг Кристиан
 
54'
Аколо Чадрак
(Гёртлер Лукас)
1:0
60'
 
Шуареф Ильяс
Christian Souza
60'
 
Соргич Деян
Джокич Деян
61'
 
Лаванши Нума
68'
Коницке Корсин
Гёртлер Лукас
 
68'
Стеванович Михайло
Витциг Кристиан
 
68'
Фабер Конрад
Вандермерш Юго
 
69'
1:1
Ali Kabacalman
80'
 
Чипперфилд Лиам
Ali Kabacalman
82'
Сиссе Мустафа
Аколо Чадрак
 
83'
 
Theo Berdayes
Миранчук Антон
90'
Чобот Кевин
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 533 Количество передач 454
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
18
Мамбимби
Феликс
1
Линднер
Хайнц
5
Соу
Ноэ
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
8
Бальтазар
14
Лаванши
Нума
88
Ali
Kabacalman
10
Миранчук
Антон
20
Хефти
Ниас
19
Джокич
Деян
52
Christian
Souza
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Сьон
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Сьон

32 матча

81.3%
18.8%
26 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
24 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 21 победа

59 матчей

44.1%
18.6%
37.3%
26 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

40.7%
32.2%
27.1%
24 победы 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.5%
33.9%
35.6%
18 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
2:2
С
4:0
С
0:4
С
2:7
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Голы

Всего голов

45
47

Голов в среднем за матч

1.55
1.57

Среднее время на гол

58
57

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

93
79

Голов в среднем за матч

1.58
1.34

Тотал матчей

2.5
50
Больше 85%
Меньше 15%
9
35
Больше 59%
Меньше 41%
24
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
51
4
Больше 7%
Меньше 93%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.38
Аколо Чадрак 4 0.31
Гёртлер Лукас 3 0.23
Витциг Кристиан 2 0.15
Мамбимби Феликс 2 0.15
Тома Бастьен 1 0.08
Сиссе Мустафа 1 0.08
Чобот Кевин 1 0.08
Шмидт Исаак 1 0.08
Фалльци Альберт 1 0.08
Ноа Янник 1 0.08
Милошевич Йован 1 (1) 0.08
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 3 0.23
Шуареф Ильяс 2 0.15
Джокич Деян 2 0.15
Ali Kabacalman 2 (2) 0.15
Theo Berdayes 1 0.08
Буа Кевин 1 0.08
Christian Souza 1 0.08
Лаванши Нума 1 0.08
Шмид Йоэль 1 0.08
Фаюлу Тимоти 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандермерш Юго 2 1
Кинтилья Хорди 3 0
Гёртлер Лукас 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Чобот Кевин 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Витциг Кристиан 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 2 1
Theo Bouchlarhem 2 1
Лаванши Нума 3 0
Соргич Деян 2 0
Буа Кевин 2 0
Ali Kabacalman 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Шмид Йоэль 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
2
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
10
Санкт-Галлен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сьон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
33%
3
30%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
17%
3
21%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4
Сьон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4
Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Сьон

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 12 7 3 2 22 - 19 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
6.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Базель Траоре Бени 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Винтертур Granit Lekaj 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Витциг Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Соу Ноэ получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Мамбимби Феликс уходит с поля. Чобот Кевин выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:1 Сьон онлайн

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