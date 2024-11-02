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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Мотор Люблин
3:2
Второй тайм: 69'
Погонь Щецин
0'
1:0
8' Гол
Michal Krol
23' Желтая карточка
Леонардо Родригес
2:0
28' Гол
Мраз Самуэл
31' Желтая карточка
Сампер Серхи
2:1
37' Гол
Гросицки Камил
3:1
38' Гол
Michal Krol
40' Желтая карточка
Christopher Simon
48' Желтая карточка
Столярски Павел
3:2
63' Гол
Бичахчян Ваан
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
39
Бартош
Марек
Кристиан
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
22
Christopher
Simon
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
77
Piotr
Ceglarz
77
Кожокару
Валентин
13
Керамицис
Димитриос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
28
Вальквист
Линус
19
Kacper
Lukasiak
21
Гамбоа
Жоау
8
Ульвестад
Фредрик
32
Кутрис
Леонардо
9
Кулурис
Эфтимос
11
Гросицки
Камил
Мотор Люблин
4-3-3
Погонь Щецин
3-5-2

История личных встреч

Мотор Люблин
Погонь Щецин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 4 0.29
Piotr Ceglarz 3 (1) 0.21
Michal Krol 2 0.14
Рудоль Себастьян 2 0.14
Christopher Simon 2 0.14
Столярски Павел 1 0.07
Скалет Матье 1 0.07
Бартош Марек Кристиан 1 0.07
Kacper Welniak 1 0.07
Mbaye Ndiaye 1 0.07
Bartosz Wolski 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Filip Luberecki 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 7 (1) 0.5
Горгон Александр 4 0.29
Гросицки Камил 2 0.14
Kacper Lukasiak 2 0.14
Бичахчян Ваан 1 0.07
Леонардо Родригес 1 0.07
Ульвестад Фредрик 1 0.07
Вальквист Линус 1 0.07
Patryk Paryzek 1 0.07
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 4 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Piotr Ceglarz 2 0
Столярски Павел 2 0
Сампер Серхи 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Christopher Simon 2 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Кужава Рафал 2 0
Корчаковски Олаф 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Керамицис Димитриос 0 1
Гросицки Камил 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Мотор Люблин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

4
15
Мотор Люблин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Погонь Щецин
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
2
50%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
6
55%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
5
31%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
5
31%
7
37%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1
Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3
Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1

Результаты матчей

Мотор Люблин
Погонь Щецин

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
3.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
6.
Погонь Щецин
 2:3 14 7 1 6 21 - 18 22
7.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 13 5 3 5 18 - 15 18
10.
Мотор Люблин
 3:2 14 5 3 6 18 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 2:3 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 3:2 8 3 2 3 10 - 12 11
9.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
12.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 3:2 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Погонь Щецин
 2:3 7 0 1 6 6 - 14 1
18.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 28'
      Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
    • 23'
      Леонардо Родригес получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Мраз Самуэл сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Michal Krol бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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    Мотор Люблин
    Ничья
    Погонь Щецин
    3.70
    3.80
    Реклама, pari.ru
    3.75
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    Мотор Люблин
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