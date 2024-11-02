Тур: 14. Стадион: Арена Люблин.
3:2
Второй тайм: 69'
0'
1:0
8' ГолMichal Krol
23' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
2:0
28' ГолМраз Самуэл
31' Желтая карточкаСампер Серхи
2:1
37' ГолГросицки Камил
3:1
38' ГолMichal Krol
40' Желтая карточкаChristopher Simon
48' Желтая карточкаСтолярски Павел
3:2
63' ГолБичахчян Ваан
Ход матча
8'
1:0
28'
2:0
31'
37'
38'
3:1
48'
63'
3:2
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolНападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jakub Lis
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
История личных встреч
Мотор Люблин
Погонь Щецин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|4
|0.29
|Piotr Ceglarz
|3 (1)
|0.21
|Michal Krol
|2
|0.14
|Рудоль Себастьян
|2
|0.14
|Christopher Simon
|2
|0.14
|Столярски Павел
|1
|0.07
|Скалет Матье
|1
|0.07
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.07
|Kacper Welniak
|1
|0.07
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.07
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|0.5
|Горгон Александр
|4
|0.29
|Гросицки Камил
|2
|0.14
|Kacper Lukasiak
|2
|0.14
|Бичахчян Ваан
|1
|0.07
|Леонардо Родригес
|1
|0.07
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.07
|Вальквист Линус
|1
|0.07
|Patryk Paryzek
|1
|0.07
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|4
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Сампер Серхи
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Christopher Simon
|2
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Palacz Krystian
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Мотор Люблин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
4
15
Мотор Люблин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Погонь Щецин
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
6
55%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
5
31%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
5
31%
7
37%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1
Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3
Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1
Результаты матчей
Мотор Люблин
Погонь Щецин
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
67
58
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|25 - 8
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|3.
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|13
|6
|4
|3
|24 - 13
|22
|6.
|2:3
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|7.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|10.
|3:2
|14
|5
|3
|6
|18 - 25
|18
|11.
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|13.
|12
|4
|0
|8
|17 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|3:2
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|3:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|2:3
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5